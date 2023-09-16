Погба запросил встречную проверку допинг-пробы, результат – 20 сентября. Если она вновь будет положительной, начнется расследование

Теги Ювентус серия А Италия допинг Поль Погба Футбол

Поль Погба запросил встречную проверку допинг-пробы.

30-летний полузащитник «Ювентуса» сдал положительную допинг-пробу на тестостерон, за что ему грозит отстранение от футбола на срок до четырех лет. Чемпион мира в составе сборной Франции временно дисквалифицирован Национальным антидопинговым трибуналом Италии.

Как пишет Sky Sport Italia, Погба запросил встречную проверку допинг-пробы. Ее результат огласят 20 сентября. Если проба вновь даст положительный результат, в отношении Поля начнется расследование.

В таком случае существуют три варианта развития событий: отстранение, сделка о признании вины и судебный процесс в национальном антидопинговом трибунале.

В случае обвинительного вердикта Погба могут дисквалифицировать на срок до двух лет. Максимальный срок наказания может удвоиться, если антидопинговая организация докажет, что нарушение было преднамеренным.

Погба провалил допинг-тест. Что об этом известно?

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1 комментарий

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Стахович
Футболистам становится нелегко:то женщины,а теперь ещё и рефлексовать,потому что могут подсыпать тестостерон в еду
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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