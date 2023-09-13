Дешам о допинге Погба: «Еще один удар для него. С Полем происходит столько плохого... Сложно»

Теги Ювентус Дидье Дешам Сборная Франции по футболу серия А Италия допинг Поль Погба Футбол

Дидье Дешам высказался о положительной допинг-пробе Поля Погба.

30-летний полузащитник «Ювентуса» сдал положительную допинг-пробу на тестостерон, за что ему грозит отстранение от футбола на срок до четырех лет. Чемпион мира в составе сборной Франции временно дисквалифицирован Национальным антидопинговым трибуналом Италии.

«Я не знаю всех фактов. Расследование еще идет. Но с Полем сейчас происходит столько плохого... Это сложно.

Я до сих пор помню, как мы обсуждали коронавирус и вакцинацию. Но тут речь о метаболитах. Появляются вопросы «почему» и «как», но я не думаю, что даже сам Погба знает ответ, к сожалению. Это сложно для него.

Я всегда поддерживал его. И это еще один удар для Поля», – сказал главный тренер сборной Франции для TF1.

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18 комментариев

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Очки Дани Алвеса
Поль, к сожалению, вот вообще никакого сочувствия не вызывает. Ощущение, будто бы сам всё простриг благополучно.
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Zed_patriot
не тех шаманов покупал
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BARCA_10
кэшбек от шаманов
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Aleksandr Alferov
Нашаманил вот и поплатился
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Ivas715
Ответ Djone Evans
Погба без сомнения один из наиболее глупых Футболистов с жизненной точки зрения. ~ Агент, который не дал развиться как футболисту - думая лишь о выгоде и деньгах. ~ Окружение, которое негативно влияло на него. Когда родственники требовали средства от него. ~ И характер самого Поля не самый трудолюбивый. Пике его карьеры, как свеча - было ярким , но ОЧЕНЬ БЫСТРЫМ!
Проблема Погба исключительно в голове. Есть целый список игроков, кому этот же агент почему-то не помешал развиваться (Ибра, Холланд и т.д.). И окружение с кучей родственников у всех есть. Отчасти да, он ленив, но он не добился бы того, чего добился, будь полным лентяем. Хотя именно из-за его лени в свое время вроде САФ и не стал упираться, когда тот в Юве уходил. Где по сути он ярко о себе и заявил в первый и последний раз. Хотя за Францию он всегда играл хорошо, надо признать.
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Simplicissimus
Дешам конечн молодец, поддерживает подопечного.
Только этого колбасёра ни разу не жалко, играл всегда в полбулочки, ну походу и решил вместо нагрузок бодряк сразу по вене пустить, так же ненапряжнее
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Djone Evans
Погба без сомнения один из наиболее глупых Футболистов с жизненной точки зрения.
~ Агент, который не дал развиться как футболисту - думая лишь о выгоде и деньгах.
~ Окружение, которое негативно влияло на него.
Когда родственники требовали средства от него.
~ И характер самого Поля не самый трудолюбивый.

Пике его карьеры, как свеча - было ярким , но ОЧЕНЬ БЫСТРЫМ!
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Лёха Жданчик
что за привычка защищать бездарей....это их вина на 99%!
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arspurs9
А ведь когда то казалось, что может получиться феноменальный игрок. Талант огромный, физика отличная, но характер..
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chouchou
Ответ QWertY
Пускай обратится к перуанским шаманам. Они свою работу делают качественно, Неймар подтвердит
хреново работают шаманы...ассист на его счету
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banchik1
Ответ Очки Дани Алвеса
Поль, к сожалению, вот вообще никакого сочувствия не вызывает. Ощущение, будто бы сам всё простриг благополучно.
Почему к сожалению? Мерзавцы и/или дураки и должны страдать.
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⚽️JuventuS⚽️
Ответ Очки Дани Алвеса
Поль, к сожалению, вот вообще никакого сочувствия не вызывает. Ощущение, будто бы сам всё простриг благополучно.
А что он такого сделал что такую антипатию у вас вызывает ?
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Ivas715
Ответ Сикарио
Сложно тебе без Бензема было, предатель Франции, сдавший финал катарской днорентине.
У Погба тестостерон, а ты под чем?
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John Doe
Ответ arspurs9
А ведь когда то казалось, что может получиться феноменальный игрок. Талант огромный, физика отличная, но характер..
Так было, так будет. Меня до сих пор с карьеры Робиньо корежит, например.
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