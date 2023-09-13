Дешам о допинге Погба: «Еще один удар для него. С Полем происходит столько плохого... Сложно»
Дидье Дешам высказался о положительной допинг-пробе Поля Погба.
30-летний полузащитник «Ювентуса» сдал положительную допинг-пробу на тестостерон, за что ему грозит отстранение от футбола на срок до четырех лет. Чемпион мира в составе сборной Франции временно дисквалифицирован Национальным антидопинговым трибуналом Италии.
«Я не знаю всех фактов. Расследование еще идет. Но с Полем сейчас происходит столько плохого... Это сложно.
Я до сих пор помню, как мы обсуждали коронавирус и вакцинацию. Но тут речь о метаболитах. Появляются вопросы «почему» и «как», но я не думаю, что даже сам Погба знает ответ, к сожалению. Это сложно для него.
Я всегда поддерживал его. И это еще один удар для Поля», – сказал главный тренер сборной Франции для TF1.
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Только этого колбасёра ни разу не жалко, играл всегда в полбулочки, ну походу и решил вместо нагрузок бодряк сразу по вене пустить, так же ненапряжнее
~ Агент, который не дал развиться как футболисту - думая лишь о выгоде и деньгах.
~ Окружение, которое негативно влияло на него.
Когда родственники требовали средства от него.
~ И характер самого Поля не самый трудолюбивый.
Пике его карьеры, как свеча - было ярким , но ОЧЕНЬ БЫСТРЫМ!