Дешам о допинге Погба: «Еще один удар для него. С Полем происходит столько плохого... Сложно»

Дидье Дешам высказался о положительной допинг-пробе Поля Погба.

30-летний полузащитник « » сдал положительную допинг-пробу на тестостерон, за что ему грозит отстранение от футбола на срок до четырех лет. Чемпион мира в составе сборной Франции временно дисквалифицирован Национальным антидопинговым трибуналом Италии.

«Я не знаю всех фактов. Расследование еще идет. Но с Полем сейчас происходит столько плохого... Это сложно.

Я до сих пор помню, как мы обсуждали коронавирус и вакцинацию. Но тут речь о метаболитах. Появляются вопросы «почему» и «как», но я не думаю, что даже сам знает ответ, к сожалению. Это сложно для него.

Я всегда поддерживал его. И это еще один удар для Поля», – сказал главный тренер сборной для TF1.

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