Агент Погба о допинг-пробе: «Поль не хотел нарушать правила, нет сомнений. Пока ничего сказать не можем»

Агент Поля Погба заявила о невиновности клиента в деле с допинг-пробой.

Ранее стало известно, что полузащитник сдал положительную допинг-пробу на тестостерон и был временно дисквалифицирован.

«Мы ждем возможности сформировать ответ, и пока ничего сказать не можем.

Нет сомнений, что Поль никогда не хотел нарушать правила», – заявила .

Погба провалил допинг-тест. Что об этом известно?

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