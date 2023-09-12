Агент Погба о допинг-пробе: «Поль не хотел нарушать правила, нет сомнений. Пока ничего сказать не можем»

Теги Ювентус серия А Италия допинг Поль Погба агенты Рафаэла Пимента Футбол

Агент Поля Погба заявила о невиновности клиента в деле с допинг-пробой.

Ранее стало известно, что полузащитник сдал положительную допинг-пробу на тестостерон и был временно дисквалифицирован.

«Мы ждем возможности сформировать ответ, и пока ничего сказать не можем.

Нет сомнений, что Поль никогда не хотел нарушать правила», – заявила Рафаэла Пимента.

Погба провалил допинг-тест. Что об этом известно?

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2 комментария

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Михо
Не хотел нарушать и не нарушал это две большие разницы) похоже Пимента косвенно признала факт допинга
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Гамарджоба Генацвале
Шаманы с рецептом перемудрили.
0
0
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