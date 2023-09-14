«Ювентус» может подписать Парти из «Арсенала» на замену Погба, провалившему допинг-тест

Теги Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия Арсенал возможные трансферы Поль Погба Томас Парти Футбол

«Ювентус» может подписать игрока «Арсенала» на замену Полю Погба.

Ранее стало известно, что 30-летний полузащитник «Ювентуса» сдал положительную допинг-пробу на тестостерон, за что ему грозит отстранение от футбола на срок до четырех лет. Чемпион мира в составе сборной Франции временно дисквалифицирован Национальным антидопинговым трибуналом Италии. «Юве» из-за допинга Погба вправе расторгнуть с ним контракт, клуб уже прекратил платить Погба зарплату.

Как сообщает Goal со ссылкой на La Repubblica, Томас Парти входит в число тех футболистов, которые в этой связи интересны туринцам. «Юве» уже некоторое время следит за хавбеком из Ганы и этим летом интересовался его доступностью на рынке.

«Арсенал», несмотря на покупку Деклана Райса, не хочет расставаться с Парти, но ситуация может измениться, если поступит выгодное предложение.

В сезоне-2023/24 30-летний Томас принял участие в трех матчах Премьер-лиги. Его статистика – здесь.

Погба провалил допинг-тест. Что об этом известно?

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17 комментариев

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Андрей
Да где они деньги-то возьмут)) Влаховича и мешок картошки могут предложить в самом лучшем случае
+23
-10
+13
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Marcus-light
Тема с Парти мне непонятна. От уголовки переезд в Италию не спасет, а менять Арсенал на Юве смысла нет.
+10
-1
+9
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Джейме Ланнистер
Ответ Златан Кубарев
спасибо, оставьте этого старого хрусталя себе, ему красная цена 10м
у ювентини и этих денег не найдется и предложат абонемент на пиццу и 5 млн за 5 лет.
+5
0
+5
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Unnamed80
Нафига вообще замена погба, если он последние наверно года 2 вообще ничего в Ювентусе не делал? Замена полировать лавку?
+3
0
+3
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Андрей
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
На кого деньги? На Парти, которому в 2024 будет 31 год? Он не будет больше 30 лямов стоить.
Арсенал этим летом был готов отпустить только за 50 миллионов фунтов, я не думаю, что ценник изменится. Ну в про возраст - Каземиро продали дороже. Парти ничем не хуже
+10
-7
+3
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Андрей
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Комментарий удален пользователем
Ну только при условии, если его захотят отпустить. Артете он нравится, страшной нужды в деньгах нет, состав хорошо углубляет
+3
0
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Артур Артур
Из Италии не бывает выгодных предложений, только аренды с выкупом или гроши
+3
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Hi Hi
Ответ Unnamed80
Нафига вообще замена погба, если он последние наверно года 2 вообще ничего в Ювентусе не делал? Замена полировать лавку?
Последние 2 года?)) он в юве всего год
+1
0
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очумелый
смеху подобие.....
+2
-2
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Сергей MiKi3iP
Во Франции распродажа допинга? Недавно борцов уличили, теперь Погба
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Kubinec_
и бесплатно этот бегунок под конец карьеры не нужен
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ Андрей
Арсенал этим летом был готов отпустить только за 50 миллионов фунтов, я не думаю, что ценник изменится. Ну в про возраст - Каземиро продали дороже. Парти ничем не хуже
Комментарий удален пользователем
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Заяцволк
Ответ Андрей
Арсенал этим летом был готов отпустить только за 50 миллионов фунтов, я не думаю, что ценник изменится. Ну в про возраст - Каземиро продали дороже. Парти ничем не хуже
"клуб уже прекратил платить Погба зарплату" - это экономия 30-ти миллионов. И 20 миллионов сэкономили, обманув Роналду, когда не выплатили ему в конверте. Вот ровно 50 )
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che kaif
Ответ Сергей MiKi3iP
Во Франции распродажа допинга? Недавно борцов уличили, теперь Погба
Вообще то он купил в США медикамент данный
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