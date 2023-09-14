«Ювентус» может подписать игрока «Арсенала» на замену Полю Погба.

Ранее стало известно, что 30-летний полузащитник « » сдал положительную допинг-пробу на тестостерон, за что ему грозит отстранение от футбола на срок до четырех лет. Чемпион мира в составе временно дисквалифицирован Национальным антидопинговым трибуналом Италии. «Юве» из-за допинга Погба вправе расторгнуть с ним контракт, клуб уже прекратил платить Погба зарплату.

Как сообщает Goal со ссылкой на La Repubblica, входит в число тех футболистов, которые в этой связи интересны туринцам. «Юве» уже некоторое время следит за хавбеком из Ганы и этим летом интересовался его доступностью на рынке.

« », несмотря на покупку Деклана Райса, не хочет расставаться с Парти, но ситуация может измениться, если поступит выгодное предложение.

В сезоне-2023/24 30-летний Томас принял участие в трех матчах Премьер-лиги. Его статистика – здесь.

Погба провалил допинг-тест. Что об этом известно?

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