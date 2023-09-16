Тен Хаг о том, сыграет ли Санчо за «МЮ» еще раз: «Не знаю. Он недоступен, поэтому сейчас не важен»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Футбол

Эрик тен Хаг не уверен, что Джейдон Санчо еще входит в планы «Манчестер Юнайтед».

Вингера отстранили от работы с основой «Манчестер Юнайтед» после того, как он публично отреагировал на критику со стороны главного тренера.

Напомним, вингер 3 сентября пропустил матч 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3). После игры Эрик тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках: «В «МЮ» нужно показывать уровень каждый день».

Санчо написал в твиттере о непопадании в заявку команды: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен». Впоследствии пост был удален.

– Сыграет ли Санчо за «МЮ» еще раз?

– Я не знаю. Он недоступен, так что на данный момент он не важен, потому что не может вносить вклад.

Дело не во мне. Это на пользу команде. Я не думаю об этом [о посте Санчо в соцсетях] и не говорю об этом, потому что должен выиграть матч.

Игроки, которые есть в составе и доступны, заслуживают меня. Я должен направлять их, подготовить их. Я концентрируюсь только на тех игроках, которые могут играть, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Сегодня «Манчестер Юнайтед» примет «Брайтон» в матче 5-го тура АПЛ. Игра начнется в 17:00 по московскому времени.

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22 комментария

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Rad0
У меня Тен Хаг как тренер вызывает большие сомнения, но с Санчо он поступил так, как и следует поступать с бесполезным на поле телом, который качает права в соц сетях, дестабилизируя атмосферу в раздевалке.
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Woodman137
Ну тут лысый прав, сранчо всех достал. Новый Погба
+10
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corazón blanco
Ответ Rad0
У меня Тен Хаг как тренер вызывает большие сомнения, но с Санчо он поступил так, как и следует поступать с бесполезным на поле телом, который качает права в соц сетях, дестабилизируя атмосферу в раздевалке.
Санчо - Как игрок в Юнайтед - это провал. Тем более подходит непрофессионально к своим обязанностям и систематически нарушает установленные правила в Юнайтед. Да и выходка с соц.сетью произошла не от большого ума. Но есть одно НО. Во-первых Санчо так никак не задел тренера, не оскорбил , а всего лишь написал, что дело в другом. Во-вторых Тен Хаг публично уже неоднократно сказал о том, что Санчо не прав и пока не извинится, играть не будет- что тоже не профессионально на мой взгляд. Из-за этого сейчас весь мир смотрит на Джейсона Санчо и ждет его извинений. Я бы на месте англичанина постарался бы покинуть команду.
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dr. cage
К Тен Хагу конечно много вопросов, но в плане разборок с забуревшими игроками, он пока что идёт без поражений..

Не знаю, на что рассчитывает Санчо в своём демарше, но если год назад Тен Хаг, перекинув через прибор все наследие Роналду в МЮ и мировом футболе, спокойно распрощался с ним, то с обычным островным бегунком и вовсе церемониться не будет.. У него в Аяксе и более наглые Зиеши по струнке ходили.. А Санчо мягкотел, этой движухи в одного явно не вытянет..
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Today I feel Qatari
Ответ dr. cage
К Тен Хагу конечно много вопросов, но в плане разборок с забуревшими игроками, он пока что идёт без поражений.. Не знаю, на что рассчитывает Санчо в своём демарше, но если год назад Тен Хаг, перекинув через прибор все наследие Роналду в МЮ и мировом футболе, спокойно распрощался с ним, то с обычным островным бегунком и вовсе церемониться не будет.. У него в Аяксе и более наглые Зиеши по струнке ходили.. А Санчо мягкотел, этой движухи в одного явно не вытянет..
С Роналду лысому повезло, что после паузы на ЧМ у МЮ случилась серия побед где тащил набравший бешеную форму к ЧМ Рэшфорд. Кто сейчас будет тащить лысого? Команда выглядит абсолютно не в форме и полностью деморализованной, как будто и не было никакой предсезонки. А как только пойдут поражения Тен Хагу сразу припомнят все его спорные решения. Тем более сравнить Зиеша, которому цена пяток за пучок в базарный день (выгнать его и никто и не заметит), и стомиллионного Санчо (который еще и англичанин что безумно важно для тамошней прессы), ну камон
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Данил Луговский
Ответ ман сити фейк
Даже не пытается с Санчо идти на компромисс. Считает себя незаменимым королём. Такое ни к чему хорошему не приведёт
Санчо регулярно опаздывает на тренировки, и в прошлом сезоне Хаг ставил его в состав. А тут он решил вынести конфликт на всеобщее обозрение. И как с ним должны поступать?)
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Stretford End
Ответ ман сити фейк
Даже не пытается с Санчо идти на компромисс. Считает себя незаменимым королём. Такое ни к чему хорошему не приведёт
так по твоему санчо король и ему надо в ножки поклонится?
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Born is the King
Интересно Брайтон разгромит Мю 4:0 или всё-таки будет 5:0
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deadjoker
Мне вот интересно, Санчо в момент стал на все класть болт или и раньте так делал. Если раньше такое было, то почему не присмотрели подмену ему.
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Anttii
Ответ corazón blanco
Санчо - Как игрок в Юнайтед - это провал. Тем более подходит непрофессионально к своим обязанностям и систематически нарушает установленные правила в Юнайтед. Да и выходка с соц.сетью произошла не от большого ума. Но есть одно НО. Во-первых Санчо так никак не задел тренера, не оскорбил , а всего лишь написал, что дело в другом. Во-вторых Тен Хаг публично уже неоднократно сказал о том, что Санчо не прав и пока не извинится, играть не будет- что тоже не профессионально на мой взгляд. Из-за этого сейчас весь мир смотрит на Джейсона Санчо и ждет его извинений. Я бы на месте англичанина постарался бы покинуть команду.
В том твите который он удалил, он тоже никак тренера не задел?
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Anttii
Ответ corazón blanco
Я возможно что-то упустил и не знаю всей этой кухни, а что там было, если можно в двух словах?
https://www.sports.ru/football/1115460993-sancho-udalil-tvit-s-kritikoj-v-adres-ten-xaga.html
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corazón blanco
Ответ Anttii
https://www.sports.ru/football/1115460993-sancho-udalil-tvit-s-kritikoj-v-adres-ten-xaga.html
Ответ через Вас Борису Бритве, который по непонятным мне причинам закинул меня в ЧС.

Причем тут вообще Роналду? Или Вы думаете у меня вызывает негатив Тен Хаг из-за того, что он выгнал Криштиану? Смех да и только. Роналду в тот год впервые поступил не профессионально, пропустил предсезонку и вместо того, чтобы по приезду в команду усиленно стараться набрать форму для попадания в стартовый состав, начал покидать команду еще не в завершившихся матче, пошел к Пирсу Моргану с этим разгромным интервью. Там Тен Хаг поступил, как настоящий мужик.
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Anttii
Ответ corazón blanco
А, эту новость я видел, но тут же нет прямых оскорблений Тен Хага. Он просто сказал, что дело абсолютно в другом. Но то, что он сделал это через соц.сеть - это конечно не от большого ума. Нельзя выносить сор из избы на всеобщее обозрение, такие вопросы нужно решать в стенах тренировочного центра.
Заявление про ложь подразумевает что ЭТХ лжец, другие причины подразумевают что у ЭТХ личная неприязнь.
Ну а про не вынос из избы, так не выносили в прошлом году, когда в самый важный период когда играли через 2.5 дня несколько месяцев, а Санчо не играл и ему помогали физически и морально. Или тому же Пепу, который 12 часов назад сказал что М. Нуньес недостаточно хорош и ему нужно стать лучше.
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Бритва Борисович
Ответ Anttii
В том твите который он удалил, он тоже никак тренера не задел?
Не обращай внимания, бро. Это фан Роналду. Его задача не до истины докопаться, а облить Тен Хага, чтоб все увидели, что его наглядный Кришти был прав! Так победим!
По чистому совпадению, конечно же, всегда выясняется, что 99% тех, кто поддерживает Санчо в этом конфликте, болеют за Кришти)
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