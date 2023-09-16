Тен Хаг о том, сыграет ли Санчо за «МЮ» еще раз: «Не знаю. Он недоступен, поэтому сейчас не важен»
Эрик тен Хаг не уверен, что Джейдон Санчо еще входит в планы «Манчестер Юнайтед».
Вингера отстранили от работы с основой «Манчестер Юнайтед» после того, как он публично отреагировал на критику со стороны главного тренера.
Напомним, вингер 3 сентября пропустил матч 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3). После игры Эрик тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках: «В «МЮ» нужно показывать уровень каждый день».
Санчо написал в твиттере о непопадании в заявку команды: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен». Впоследствии пост был удален.
– Сыграет ли Санчо за «МЮ» еще раз?
– Я не знаю. Он недоступен, так что на данный момент он не важен, потому что не может вносить вклад.
Дело не во мне. Это на пользу команде. Я не думаю об этом [о посте Санчо в соцсетях] и не говорю об этом, потому что должен выиграть матч.
Игроки, которые есть в составе и доступны, заслуживают меня. Я должен направлять их, подготовить их. Я концентрируюсь только на тех игроках, которые могут играть, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Сегодня «Манчестер Юнайтед» примет «Брайтон» в матче 5-го тура АПЛ. Игра начнется в 17:00 по московскому времени.
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Не знаю, на что рассчитывает Санчо в своём демарше, но если год назад Тен Хаг, перекинув через прибор все наследие Роналду в МЮ и мировом футболе, спокойно распрощался с ним, то с обычным островным бегунком и вовсе церемониться не будет.. У него в Аяксе и более наглые Зиеши по струнке ходили.. А Санчо мягкотел, этой движухи в одного явно не вытянет..
Причем тут вообще Роналду? Или Вы думаете у меня вызывает негатив Тен Хаг из-за того, что он выгнал Криштиану? Смех да и только. Роналду в тот год впервые поступил не профессионально, пропустил предсезонку и вместо того, чтобы по приезду в команду усиленно стараться набрать форму для попадания в стартовый состав, начал покидать команду еще не в завершившихся матче, пошел к Пирсу Моргану с этим разгромным интервью. Там Тен Хаг поступил, как настоящий мужик.
Ну а про не вынос из избы, так не выносили в прошлом году, когда в самый важный период когда играли через 2.5 дня несколько месяцев, а Санчо не играл и ему помогали физически и морально. Или тому же Пепу, который 12 часов назад сказал что М. Нуньес недостаточно хорош и ему нужно стать лучше.
По чистому совпадению, конечно же, всегда выясняется, что 99% тех, кто поддерживает Санчо в этом конфликте, болеют за Кришти)