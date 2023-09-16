Тен Хаг о том, сыграет ли Санчо за «МЮ» еще раз: «Не знаю. Он недоступен, поэтому сейчас не важен»

Эрик тен Хаг не уверен, что Джейдон Санчо еще входит в планы «Манчестер Юнайтед».

Вингера отстранили от работы с основой «Манчестер Юнайтед» после того, как он публично отреагировал на критику со стороны главного тренера.

Напомним, вингер 3 сентября пропустил матч 4-го тура с «Арсеналом» (1:3). После игры объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках: «В «МЮ» нужно показывать уровень каждый день».

Санчо написал в твиттере о непопадании в заявку команды: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен». Впоследствии пост был удален.

– Сыграет ли за «МЮ» еще раз?

– Я не знаю. Он недоступен, так что на данный момент он не важен, потому что не может вносить вклад.

Дело не во мне. Это на пользу команде. Я не думаю об этом [о посте Санчо в соцсетях] и не говорю об этом, потому что должен выиграть матч.

Игроки, которые есть в составе и доступны, заслуживают меня. Я должен направлять их, подготовить их. Я концентрируюсь только на тех игроках, которые могут играть, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Сегодня « » примет «Брайтон» в матче 5-го тура АПЛ. Игра начнется в 17:00 по московскому времени.

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