Владимир Пономарев: «Слуцкий срывается на журналистов, потому что чувствует свою никчемность»

Владимир Пономарев оценил решение комитета РФС по этике по Леониду Слуцкому.

Бывший главный тренер сборной России был оштрафован и условно отстранен от футбола за оскорбительные слова в адрес журналиста.

«Правильно сделали, что оштрафовали Слуцкого. Нельзя оскорблять журналистов. Это все-таки люди, которые занимают передовые позиции в нашей стране, все объективно освещают. Никому непозволительно их оскорблять, тем более Слуцкому.

Леонид Викторович всегда незаслуженно на виду. Просто ему повезло с командой ЦСКА. Как тренер он нулевой.

На Западе он поработал, ничего не получилось. В России его тоже выгнали с работы. Слуцкий срывается на журналистов, потому что чувствует свою никчемность», – сказал экс-игрок .

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