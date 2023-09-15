Владимир Пономарев: «Слуцкий срывается на журналистов, потому что чувствует свою никчемность»

Теги ЦСКА Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Владимир Алексеевич Пономарев Футбол

Владимир Пономарев оценил решение комитета РФС по этике по Леониду Слуцкому.

Бывший главный тренер сборной России был оштрафован и условно отстранен от футбола за оскорбительные слова в адрес журналиста.

«Правильно сделали, что оштрафовали Слуцкого. Нельзя оскорблять журналистов. Это все-таки люди, которые занимают передовые позиции в нашей стране, все объективно освещают. Никому непозволительно их оскорблять, тем более Слуцкому.

Леонид Викторович всегда незаслуженно на виду. Просто ему повезло с командой ЦСКА. Как тренер он нулевой.

На Западе он поработал, ничего не получилось. В России его тоже выгнали с работы. Слуцкий срывается на журналистов, потому что чувствует свою никчемность», – сказал экс-игрок ЦСКА.

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13 комментариев

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Ебздрогыч
На этой неделе у деда прям бенефис!
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Имаго
У Слуцкого просто кризис среднего возраста , он старается молодиться , говорить на сленге , тик токи записывать и быть с молодежью в тренде . Напомнило : у меня во дворе раньше бабка была , ходила в яркой одежде и плела косички и всем говорила здорова чувак . Тут уже зависит от того воспринимаешь ты это или нет , дело вкуса , а за остальным пусть следят специальные органы, но к журналистам доверия нет, в погоне за хайпом душу продадут.
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ygcn5c2ty9
интересно что на такие высказывания этикет по этике не обращает внимания, тут же с этикой нет проблем
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Дядя ТУРА
Ответ Ебздрогыч
На этой неделе у деда прям бенефис!
пообщался со своим корейским другом и понесло. или ты про какого деда?
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Alex Nafnak
Объективно освещают… Им лишь бы «пожелтее», а те, кто действительно спросят по делу: «Как проходит восстановление?», «Как оцените игру своей команды» - единицы
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Islam Gasanov
Что стало с Пономаревым? Нашёл бормотуху в заначке? Слишком резкие высказывания ни с того ни с сего
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Pravdorub Victorovich
Зато вот таким Пономаревым можно оскорблять всех, чем они и занимаються, разводя гря зь и зарабатывая этим себе на жизнь, печатаясь в разного рода желт ухе. Уж кто никче мнее, чем вот такие человеки, которые все лучше всех знают и умеют, но в тренеры что то не пошли свою гениальность передавать и трофеями заваливаться.
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4eburan71
"Нельзя оскорблять журналистов. Это все-таки люди, которые занимают передовые позиции в нашей стране, все объективно освещают" - погиб на этом моменте конечно)
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uralets46
Ахаха
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Marat_NJL
Ответ Alex Nafnak
Объективно освещают… Им лишь бы «пожелтее», а те, кто действительно спросят по делу: «Как проходит восстановление?», «Как оцените игру своей команды» - единицы
Он про журналистов в нашей стране в целом, а ты про спортивных.

Тебя возмущает то, что есть, которые пишут пожелтее про футбольные темы, а не то, что дед считает объективными боброедку, помета и семью Скабихи с мужем-клоном Дзюбы в пиджаке)
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НеПотерплю!
Ответ Alex Nafnak
Объективно освещают… Им лишь бы «пожелтее», а те, кто действительно спросят по делу: «Как проходит восстановление?», «Как оцените игру своей команды» - единицы
Бывало и на такого рода вопросы срывались.
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