«Матч ТВ» и РПЛ подпишут новый контракт на трансляции. Сумма – 28,5 млрд рублей за 4 года («РБ Спорт»)

«Матч ТВ» и Мир РПЛ подпишут новый контракт.

По информации «РБ Спорт», общее собрание РПЛ сегодня проголосовало за подписание нового ТВ-контракта с каналом.

Прежний договор истекает по окончании текущего сезона чемпионата. Новый контракт будет подписан на четыре года, до 2030 года. Его общая сумма составит 28,5 млрд рублей – на 10% больше , чем по предыдущему контракту.

«Матч ТВ » получит все медиаправа на новый четырехлетний цикл. По прежнему договору телеканал брал на себя обязательство показа не менее 60 матчей на федеральном канале.