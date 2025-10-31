«Матч ТВ» и РПЛ подпишут новый контракт на трансляции. Сумма – 28,5 млрд рублей за 4 года («РБ Спорт»)
«Матч ТВ» и Мир РПЛ подпишут новый контракт.
По информации «РБ Спорт», общее собрание РПЛ сегодня проголосовало за подписание нового ТВ-контракта с каналом.
Прежний договор истекает по окончании текущего сезона чемпионата. Новый контракт будет подписан на четыре года, до 2030 года. Его общая сумма составит 28,5 млрд рублей – на 10% больше, чем по предыдущему контракту.
«Матч ТВ» получит все медиаправа на новый четырехлетний цикл. По прежнему договору телеканал брал на себя обязательство показа не менее 60 матчей на федеральном канале.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости