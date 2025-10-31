Черышев о реакции Винисиуса на замену в класико: «Он понимает, что ошибся. Уверен, он также извинился перед партнерами. Такое бывает, главное – двигаться дальше»
Денис Черышев высказался о поведении Винисиуса в класико.
Вингер «Реала» резко отреагировал на замену в матче с «Барселоной» в Ла Лиге (2:1) и не пожал руку главному тренеру. Позже бразилец извинился, но не упомянул Алонсо в заявлении. Сообщалось, что Винисиус обсудил ситуацию с командой и главным тренером на первой тренировке после класико.
«Он сам понимает, что ошибся, извинился и, уверен, сделал это также перед своими партнерами по команде.
Такое бывает, но главное – двигаться дальше, потому что сезон очень длинный, и все игроки будут важны», – сказал бывший полузащитник «Реала».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
