Глава комитета по этике об условном отстранении Слуцкого на год: «Он может обжаловать решение в апелляционном комитете РФС»

Глава комитета по этике РФС высказался об отстранении Леонида Слуцкого на год.

Экс-тренер ЦСКА и сборной России оштрафован на 100 000 рублей и отстранен от футбола на год условно за слова про «19-летнего дебила» в адрес журналиста.

« сегодня был с адвокатом на заседании комитета по этике РФС. Говорил в свою защиту как он сам, так и его адвокат.

Да, у него уже были нарушения в 2017 и 2022 годах, поэтому мы рассматривали более жесткие санкции.

Слуцкий может обжаловать это решение комитета по этике в течение трех дней после получения на руки в апелляционном комитете », — сказал Андрей Стукалов.

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