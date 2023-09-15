Глава комитета по этике об условном отстранении Слуцкого на год: «Он может обжаловать решение в апелляционном комитете РФС»

Теги Леонид Слуцкий дисквалификации РФС Комитет по этике Футбол

Глава комитета по этике РФС высказался об отстранении Леонида Слуцкого на год.

Экс-тренер ЦСКА и сборной России оштрафован на 100 000 рублей и отстранен от футбола на год условно за слова про «19-летнего дебила» в адрес журналиста.

«Слуцкий сегодня был с адвокатом на заседании комитета по этике РФС. Говорил в свою защиту как он сам, так и его адвокат.

Да, у него уже были нарушения в 2017 и 2022 годах, поэтому мы рассматривали более жесткие санкции.

Слуцкий может обжаловать это решение комитета по этике в течение трех дней после получения на руки в апелляционном комитете РФС», — сказал Андрей Стукалов.

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3 комментария

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ne ravnodushen
Лучше бы рассмотрели поведение Нагучева, устроившего самосуд над Дзюбой и сделавшего уродливый репортаж. Видите ли Дзюба у него должен был заслужить произношение своей фамилии результативными действиями на поле. Это адекватно? Рассматривать не нужно?
Если где и есть де...лы, то на Матч ТВ.
+4
0
+4
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Kit244098
Лёне, по моему, с этого наказания ни тепло, ни холодно)) РФС сами себя идиотами выставили и ждут теперь от Слуцкого каких-то оправданий. Болт он клал на вас))
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Гусеконь
какие грозные
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