  • Луис Энрике о Семаке и Анчелотти: «Я не вижу больших различий. Это тренеры-победители, оба – настоящие профессионалы. Они трудолюбивые, создают комфортную атмосферу»
Луис Энрике о Семаке и Анчелотти: «Я не вижу больших различий. Это тренеры-победители, оба – настоящие профессионалы. Они трудолюбивые, создают комфортную атмосферу»

Луис Энрике Андре не видит различий в работе с Сергеем Семаком и Карло Анчелотти.

Полузащитник сборной Бразилии, возглавляемой итальянцем, выступает за «Зенит» с прошлого сезона.

– Тренироваться под руководством Карло Анчелотти – это особенная ответственность?

– Безусловно. Работать с Анчелотти – это честь. Он великий тренер, с огромной историей и множеством побед. Но при этом он остается очень близким к игрокам, постоянно общается, помогает каждому улучшать свои индивидуальные качества. С ним легко работать – он часто шутит, создает хорошее настроение на тренировках. Это очень важно, потому что под его руководством игроки действительно раскрываются, становятся сильнее, находят лучшие версии самих себя. Каждый день рядом с ним – это возможность расти и развиваться.

– Какие общие черты и различия вы видите между Карло Анчелотти и Сергеем Семаком?

– Честно говоря, я не вижу больших различий. Оба – настоящие профессионалы, трудолюбивые и полностью сосредоточенные на победах. Это тренеры-победители, которые привыкли вести свои команды к титулу и не представляют себе другого исхода. Они много общаются с игроками, уделяют внимание каждой детали и стараются сделать так, чтобы команда показывала свой максимум. При этом оба создают комфортную атмосферу – легкую, позитивную, чтобы игроки чувствовали себя свободно и без лишнего давления. Именно поэтому на поле все могут раскрыться и показать свой лучший футбол, – заявил Энрике.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Фонтанка.ру»
