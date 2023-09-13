«МЮ» был готов продать Санчо саудовцам за 65 млн фунтов после его поста в твиттере. Игрок не хочет уходить и отклонил все запросы
«Манчестер Юнайтед» был готов продать Джейдона Санчо после его поста в твиттере.
Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» 3 сентября пропустил матч 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3). После игры Эрик тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках: «В «МЮ» нужно показывать уровень каждый день».
Футболист написал в твиттере о непопадании в заявку команды: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен».
Он закрепил эту запись. Сейчас ее нет в соцсети Джейдона.
По данным The Athletic, «Манчестер Юнайтед» был готов продать Санчо – трансферные окна на тот момент еще были открыты в Саудовской Аравии и Турции.
У саудовцев «МЮ» запросил 65 млн фунтов за вингера, который присоединился к клубу в июле 2021-го за 73 млн. Однако Санчо и его представители отклонили все запросы от заинтересованных клубов.
Переговоры о трансфере Санчо так и не начались, поскольку игрок не был открыт к смене клуба.
Санчо – это всегда проблемы. Со сном, дисциплиной, опозданиями и тренировками
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что МЮ, что Челси это два клуба с ужасным управлением.
но так и будет
потом Челси будет разгребать свои контракты на 7 лет, когда футбики потеряют мотивацию и будут только плевать в потолок
Здесь один игрок МЮ дороже этой сделки...при этом не самый дорогой в команде...