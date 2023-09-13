«МЮ» был готов продать Санчо саудовцам за 65 млн фунтов после его поста в твиттере. Игрок не хочет уходить и отклонил все запросы

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Футбол

«Манчестер Юнайтед» был готов продать Джейдона Санчо после его поста в твиттере.

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» 3 сентября пропустил матч 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3). После игры Эрик тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках: «В «МЮ» нужно показывать уровень каждый день».

Футболист написал в твиттере о непопадании в заявку команды: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен».

Он закрепил эту запись. Сейчас ее нет в соцсети Джейдона.

По данным The Athletic, «Манчестер Юнайтед» был готов продать Санчо – трансферные окна на тот момент еще были открыты в Саудовской Аравии и Турции.

У саудовцев «МЮ» запросил 65 млн фунтов за вингера, который присоединился к клубу в июле 2021-го за 73 млн. Однако Санчо и его представители отклонили все запросы от заинтересованных клубов.

Переговоры о трансфере Санчо так и не начались, поскольку игрок не был открыт к смене клуба.

Санчо – это всегда проблемы. Со сном, дисциплиной, опозданиями и тренировками

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28 комментариев

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Irakli Kan
Ответ ОлегГуннар
ну значит посидит на лавочке и уйдёт следующим летом за ~30 миллионов
нет, это значит что минимум год ему будут платить зарплату, а потом потеряют на его трансфере огромную кучу денег
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Aleksey Yashin
Отпустить козла отпущения за 65 млн
+20
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Акира_1
МЮ скоро придётся покупать новых Антони и Санчо, потому что нынешние стали неиграбельным балластом.
+17
-2
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ОлегГуннар
ну значит посидит на лавочке и уйдёт следующим летом за ~30 миллионов
+12
-1
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Акира_1
Ответ Stretford End
Амад и Пелистри
Единственное жаль для того, чтоб прийти к услугам академии МЮ пришлось накупить столько брёвен.
+9
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Stretford End
Ответ Акира_1
Единственное жаль для того, чтоб прийти к услугам академии МЮ пришлось накупить столько брёвен.
Они не академщики но не важно.
что МЮ, что Челси это два клуба с ужасным управлением.
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Stretford End
Ответ Irakli Kan
нет, это значит что минимум год ему будут платить зарплату, а потом потеряют на его трансфере огромную кучу денег
увы
но так и будет
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Марат Романов
Да он 7хага пересидеть планирует.что похоже будет не так сложно .
+9
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Stretford End
Ответ Акира_1
МЮ скоро придётся покупать новых Антони и Санчо, потому что нынешние стали неиграбельным балластом.
Амад и Пелистри
+3
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ОлегГуннар
Ответ Irakli Kan
нет, это значит что минимум год ему будут платить зарплату, а потом потеряют на его трансфере огромную кучу денег
По сути я написал тоже самое, только без конкретики. Если развернуто, то да, трансфер получился диким провалом.
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Ahilles
Ответ Марат Романов
Да он 7хага пересидеть планирует.что похоже будет не так сложно .
в чем логика? в прошлом году начало ещё хуже было
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Stretford End
зачем ему уходить, у него перед глазами прекрасный пример Магваера
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MU4evainmyheart!!!
Ответ Aleksey Yashin
Отпустить козла отпущения за 65 млн
Санчо - GOAT of otpusheniya
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Lionel Andres Messi 10
Убедить Санчо покинуть облюбованное местечко сможет только Ахмат, дон.
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red hikkikomori
Ответ Today I feel Qatari
7хаг то сам показывает уровень каждый день? Может лучше его саудовцам продать
Так им нужны те кто умеет работать со звёздами)
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Vladislav Khromov
А у Клоппа был бы игроком старта.
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Petr Tcoi
Санчо просто понял нынешнюю ситуацию в МЮ: скорее тренера уволят, чем очередной балласт на жирном контракте.
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Irakli Kan
Ответ Stretford End
увы но так и будет
очень жаль
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Joker17
Ответ Irakli Kan
нет, это значит что минимум год ему будут платить зарплату, а потом потеряют на его трансфере огромную кучу денег
А может это будет значить, что теперь без Антони ему наконец дадут возможность стабильно играть и он заиграет?
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basfhavsfh basfhavsfh
Ответ Irakli Kan
нет, это значит что минимум год ему будут платить зарплату, а потом потеряют на его трансфере огромную кучу денег
А для него значит год на лавочке, отлично для карьеры.
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Diego 95
Ответ Irakli Kan
нет, это значит что минимум год ему будут платить зарплату, а потом потеряют на его трансфере огромную кучу денег
Ну он примерно это и сказал
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avcgloronalduMU
марсьяль балласт, как и Джонс был, как и многие другие были и будут

потом Челси будет разгребать свои контракты на 7 лет, когда футбики потеряют мотивацию и будут только плевать в потолок
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devran sadik
Следующая новость в ленте о спонсорском кортракте МЮ на 60 млн.
Здесь один игрок МЮ дороже этой сделки...при этом не самый дорогой в команде...
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majestic1980
Да что ж так не везёт Юнайтед( Около 120 млн сорвалось за два трансфера(
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Sergey Kuznetsov
ничего себе у них цензура) за лайк, репост, коммент сразу сажают или отправляют по этапу на восток
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