«МЮ» обещал Санчо 7-й номер при переходе, но поменял решение из-за возвращения Роналду
«Манчестер Юнайтед» обещал Джейдону Санчо 7-й номер при переходе, но передумал.
Как пишет The Athletic, при переговорах о трансфере «Ман Юнайтед» обещал вингеру 7-й номер, но изменил решение из-за трансфера Криштиану Роналду в конце трансферного окна.
Вместо Санчо нападающий Эдинсон Кавани передал номер португальцу.
С момента перехода в «Юнайтед» Санчо выступает под 25-м номером.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Может не в игроках проблему искать?