«МЮ» обещал Санчо 7-й номер при переходе, но поменял решение из-за возвращения Роналду

«Манчестер Юнайтед» обещал Джейдону Санчо 7-й номер при переходе, но передумал.

Как пишет The Athletic, при переговорах о трансфере « » обещал вингеру 7-й номер, но изменил решение из-за трансфера в конце трансферного окна.

Вместо Санчо нападающий передал номер португальцу.

С момента перехода в «Юнайтед» Санчо выступает под 25-м номером.

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