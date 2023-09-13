«МЮ» обещал Санчо 7-й номер при переходе, но поменял решение из-за возвращения Роналду

Теги Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани Криштиану Роналду премьер-лига Англия игровая форма Джейдон Санчо Футбол

«Манчестер Юнайтед» обещал Джейдону Санчо 7-й номер при переходе, но передумал.

Как пишет The Athletic, при переговорах о трансфере «Ман Юнайтед» обещал вингеру 7-й номер, но изменил решение из-за трансфера Криштиану Роналду в конце трансферного окна.

Вместо Санчо нападающий Эдинсон Кавани передал номер португальцу.

С момента перехода в «Юнайтед» Санчо выступает под 25-м номером.

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37 комментариев

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Bartez1986
Какая оперативная новость
+17
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ALMANAC
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Проклятая цифра. Кроме Кавани ни у кого не получилось. Даже Роналду считай что попал под её каток
Санчо и без 7 опозорился)
+14
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KMR
Сломали психологически парня)
+8
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Vitto
Ответ Великий Додда
ну пока он даже номер 11 не заслужил
Чем не заслужил? Что жену брата не еал годами?
+8
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+6
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Today I feel Qatari
Зато позору Кобхэма Маунту семерку как с куста отдали. Можно ли было опозорить номер еще сильнее?
+4
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Kanonir152
Ответ Stretford End
давно нужно было вывести семёрку
Да, после Бекхэма)
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ottomann
Это основная причина отвратительной игры Санчо за МЮ?
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KMR
А кого МЮ за последние годы не угробил?
Может не в игроках проблему искать?
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Carver
В этом весь МЮ. Это мелочи, но из таких мелочей и складываются пазлы неудач.
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Великий Додда
ну пока он даже номер 11 не заслужил
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Давид Agabekyan
Ответ abdulakushev@yandex.ru
Это вообще неважно. Сейчас речь стоит о его профпригодности
Нарушение обещаний при подписании контракта говорит об не профпригодности руководства и показывает отношение к Санчо
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Aleksey Yashin
Ну теперь Санчо точно пора на интервью к Моргану
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roma.atyakshev
Ответ Roman Araslanov
Действительно, вот получил бы тогда семёрку, ух как заиграл бы)
так дело ж может быть не в 7-ке, а в отношении. Типа представляешь, на тебя охотятся топ-клубы, один из них тебе уже и номер легендарный предлагает и прочие шанешки, а по итогу вполне может быть, что не в одной 7ке дело. Номер не дали, тут недоговорили, там обманули, здесь недопоняли... Это могла быть как нарочная манипуляция менеджмента при подписании, так и наоборот, тотальный непрофессионализм персонала, в чем, собственно КР и обвинял клуб. Вот из таких мелочей качество игры действительно могло очень сильно просесть.
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Stretford End
Ответ Today I feel Qatari
Зато позору Кобхэма Маунту семерку как с куста отдали. Можно ли было опозорить номер еще сильнее?
давно нужно было вывести семёрку
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Stretford End
Ответ Vitto
Чем не заслужил? Что жену брата не еал годами?
витта, мы сейчас про игровой номер говорим
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Борис Энгельгардт
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Проклятая цифра. Кроме Кавани ни у кого не получилось. Даже Роналду считай что попал под её каток
а что у Кавани получилось?
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S1rAlex
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Проклятая цифра. Кроме Кавани ни у кого не получилось. Даже Роналду считай что попал под её каток
После КР, кстати, она и потеряла свою магию
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Злая Какшка
за 7й номер был у Эрика Кантона , Канчельскиса, Бэкхема , Роналдо . Для начала нужно попасть в основу а пока ни Санчо ни Маунт его не достойны
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oberkorn
После Валенсии, семёрка в мю стала бедовой
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Mirazhik
детский сад.. как можно было вообще всерьёз претендовать на 7 номер в МЮ
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Stretford End
этому бездельнику только 7 номер не хватало дать.
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S1rAlex
Какой ты чувствительный мальчик, Томми (с)
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Джанлука Нальюка
Это все объясняет
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S. A.
МЮ, вроде, и Гарначо обещал его, но отдал Маунту
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madaev
Ну справедливая причина играть как полено
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