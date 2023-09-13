Банкир, обвинившая Антони в насилии: «Расстраивает, что сексисты и даже женщины поддерживают парней вроде него. Станет еще хуже, если все пойдет в том же духе»

Банкир Ингрид Лана, обвинившая Антони в насилии, расстроена сексизмом в обществе.

33-летняя женщина обвинила Антони в нападении, произошедшем, по ее словам, в 2022 году после ее отказа в близости. В ответ на ее обвинения вингер « » опубликовал переписку, из которой следует, что их интимная встреча была по обоюдному согласию. Лана, в свою очередь, заявила, что сфальсифицировал доказательства своей невиновности.

«Больше всего меня расстраивает, что сексисты и даже женщины поддерживают парней вроде него. Если бы я была единственной, кто пожаловался на него – прекрасно. Но я уже третья женщина, не считая других, кто не хочет высказываться из-за страха, верно? Если все и дальше пойдет в том же духе, станет еще хуже.

Женщины, независимо от того, флиртуете вы с парнем или заводите какой-либо разговор, нельзя приветствовать то, что он думает, что вы чего-то от него хотите. Если он что-то вам предлагает, и вы решаете, что не хотите отношений, то «нет» значит «нет», понимаете?

Это мой совет любой женщине: вы не обязаны этого делать. Потому что иногда вы можете поговорить с человеком и подумать, что он такой, но увидев его лично, понять, что он совсем другой. Затем вы говорите «нет», и человек не принимает это. В моем случае он просто попытался поцеловать меня, а потом толкнул», – сказала Ингрид Лана.

Банкир Лана про обвинения Антони: «Я могла заявить об изнасиловании или записать видео, как в случае с Неймаром, но мне не нужны деньги. Подделать переписку – поступок мудака»

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS