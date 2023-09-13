Банкир, обвинившая Антони в насилии: «Расстраивает, что сексисты и даже женщины поддерживают парней вроде него. Станет еще хуже, если все пойдет в том же духе»

Теги Манчестер Юнайтед Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Англия девушки и спорт Антони Футбол

Банкир Ингрид Лана, обвинившая Антони в насилии, расстроена сексизмом в обществе.

33-летняя женщина обвинила Антони в нападении, произошедшем, по ее словам, в 2022 году после ее отказа в близости. В ответ на ее обвинения вингер «Манчестер Юнайтед» опубликовал переписку, из которой следует, что их интимная встреча была по обоюдному согласию. Лана, в свою очередь, заявила, что Антони сфальсифицировал доказательства своей невиновности.

«Больше всего меня расстраивает, что сексисты и даже женщины поддерживают парней вроде него. Если бы я была единственной, кто пожаловался на него – прекрасно. Но я уже третья женщина, не считая других, кто не хочет высказываться из-за страха, верно? Если все и дальше пойдет в том же духе, станет еще хуже.

Женщины, независимо от того, флиртуете вы с парнем или заводите какой-либо разговор, нельзя приветствовать то, что он думает, что вы чего-то от него хотите. Если он что-то вам предлагает, и вы решаете, что не хотите отношений, то «нет» значит «нет», понимаете?

Это мой совет любой женщине: вы не обязаны этого делать. Потому что иногда вы можете поговорить с человеком и подумать, что он такой, но увидев его лично, понять, что он совсем другой. Затем вы говорите «нет», и человек не принимает это. В моем случае он просто попытался поцеловать меня, а потом толкнул», – сказала Ингрид Лана.

Банкир Лана про обвинения Антони: «Я могла заявить об изнасиловании или записать видео, как в случае с Неймаром, но мне не нужны деньги. Подделать переписку – поступок мудака»

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26 комментариев

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Theodor Herzl
Поддерживают те женщины, которые догадываются о том что ты за «банкир»
+26
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Сергей Пацаваца
Ш
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JENNINGS
Станет ещё хуже, когда такие же банкиры, как ты, будут обвинять без пруфов футболистов.
Разочек бы наказать хоть одну из вас за клевету!
Скинь переписку, если ты не виновна?!
+15
-2
+13
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Stretford End
то есть образно выражаясь, эта банкирша утверждает что любая женщина может обвинить любого мужика когда она захочет и ей обязаны верить.
Более того обвинения такого вида даже нельзя оспаривать и это истина высшей инстанции.
+7
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majestic1980
В утверждении логическое противоречие. А разве женщины не могут быть сексистами?)
+8
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Mr.Oizo
Ответ M@gic feet
х
А
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M@gic feet
Ответ trav
Ю
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Бритва Борисович
Ответ Сергей Пацаваца
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trav
Ответ Бритва Борисович
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JENNINGS
Ответ Сергей Пацаваца
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Семён Жуйло
Дамы в статусе "банкир" обожают всё решать самостоятельно. Буквально всё, до любой мелочи. А когда что-то из-за этого идет не так, сразу возникает виноватый. Любой, кто с ней не согласен - сексист или даже хуже. И демагогии на этот счет придумано 100500 томов. И они такими дамами прочитаны, будьте уверены.
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SaH4r.
Ответ M@gic feet
х
ААААА
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Акира_1
Печально, что в современном обществе все больше шмар могут тянуть деньги и пиарить себя подобным образом, прикрываясь насилием над женщиной, сексизмом и т.д.
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King_X
Где "правильные" скрины переписки, как она говорила ранее

А то "вывсеврети", а своих пруфов нет. Пока похоже, что Антони сбил все ее планы публикацией скринов с ее откровенными сообщениями)) отсюда и акценты "я не хотела денег, не хотела рушить карьеру, я просто отметила" и обращение" даже если вы флиртовали, вживую он может оказаться другим"

И я не оч понял, почему у неё теперь просто "толкнул", вроде же заявляла о дикой жестокости и насилии (как и его бывшая)

P. S. Абьюз и насилие - вообще неуместны, непозволительны и должны быть наказуемы, с этим никто не спорит. Выше я именно про то, как переобувается эта мадам после громкого заявления
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Kikir
Я не понял только «Если хочешь, я буду ждать в постели голая», это нет? Или да? Или это может ей жарко просто
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majestic1980
Оригинально) Сексистка, а именно это следует из ее утверждения, недовольна другими сексистами)
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majestic1980
Ответ Stretford End
то есть образно выражаясь, эта банкирша утверждает что любая женщина может обвинить любого мужика когда она захочет и ей обязаны верить. Более того обвинения такого вида даже нельзя оспаривать и это истина высшей инстанции.
Вспоминается Михалков - "Если я что-то утверждаю, я не обязан представлять доказательства. Если вы утверждаете обратное, опровергая меня, это вы должны доказательства представлять. Разве это не так?»
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Гамарджоба Генацвале
Интересно, а это банкирша по р/с принимает оплату с НДС? А счет-фактуру тоже выдает?
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Алексей Иванов
Ощущение что в большинстве стран мира женщины совсем сошли с ума и обнаглели,пора бы их уже привести в чувства и сделать очень жесткие наказания за ложные обвинения
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majestic1980
Ответ JENNINGS
Станет ещё хуже, когда такие же банкиры, как ты, будут обвинять без пруфов футболистов. Разочек бы наказать хоть одну из вас за клевету! Скинь переписку, если ты не виновна?!
Или за заведомо ложный донос
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pq
>Потому что иногда вы можете поговорить с человеком и подумать, что он такой, но увидев его лично, понять, что он совсем другой.

Ежели человек не такой, как вообще, потому что один такой, а другой такой.. (с)
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lemming
"Если бы я была единственной, кто пожаловался на него – прекрасно. Но я уже третья женщина, не считая других, кто не хочет высказываться из-за страха, верно"
Дело раскрыто! Миллионы "банкиров" не могут ошибаться.
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rasso
Что действительно расстраивает, так это то, что вот эти "я могу привести доказательства своих слов, но не буду" обесценивают проблемы реальных жертв насилия.
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Schiaff1no
А вот и карта сексизма подъехала
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trav
Вы слышите её? Она запрещает думать о женщинах! Типа грязные мысли у мужиков. Это финиш
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