Банкир, обвинившая Антони в насилии: «Расстраивает, что сексисты и даже женщины поддерживают парней вроде него. Станет еще хуже, если все пойдет в том же духе»
Банкир Ингрид Лана, обвинившая Антони в насилии, расстроена сексизмом в обществе.
33-летняя женщина обвинила Антони в нападении, произошедшем, по ее словам, в 2022 году после ее отказа в близости. В ответ на ее обвинения вингер «Манчестер Юнайтед» опубликовал переписку, из которой следует, что их интимная встреча была по обоюдному согласию. Лана, в свою очередь, заявила, что Антони сфальсифицировал доказательства своей невиновности.
«Больше всего меня расстраивает, что сексисты и даже женщины поддерживают парней вроде него. Если бы я была единственной, кто пожаловался на него – прекрасно. Но я уже третья женщина, не считая других, кто не хочет высказываться из-за страха, верно? Если все и дальше пойдет в том же духе, станет еще хуже.
Женщины, независимо от того, флиртуете вы с парнем или заводите какой-либо разговор, нельзя приветствовать то, что он думает, что вы чего-то от него хотите. Если он что-то вам предлагает, и вы решаете, что не хотите отношений, то «нет» значит «нет», понимаете?
Это мой совет любой женщине: вы не обязаны этого делать. Потому что иногда вы можете поговорить с человеком и подумать, что он такой, но увидев его лично, понять, что он совсем другой. Затем вы говорите «нет», и человек не принимает это. В моем случае он просто попытался поцеловать меня, а потом толкнул», – сказала Ингрид Лана.
Банкир Лана про обвинения Антони: «Я могла заявить об изнасиловании или записать видео, как в случае с Неймаром, но мне не нужны деньги. Подделать переписку – поступок мудака»
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Разочек бы наказать хоть одну из вас за клевету!
Скинь переписку, если ты не виновна?!
Более того обвинения такого вида даже нельзя оспаривать и это истина высшей инстанции.
А то "вывсеврети", а своих пруфов нет. Пока похоже, что Антони сбил все ее планы публикацией скринов с ее откровенными сообщениями)) отсюда и акценты "я не хотела денег, не хотела рушить карьеру, я просто отметила" и обращение" даже если вы флиртовали, вживую он может оказаться другим"
И я не оч понял, почему у неё теперь просто "толкнул", вроде же заявляла о дикой жестокости и насилии (как и его бывшая)
P. S. Абьюз и насилие - вообще неуместны, непозволительны и должны быть наказуемы, с этим никто не спорит. Выше я именно про то, как переобувается эта мадам после громкого заявления
Ежели человек не такой, как вообще, потому что один такой, а другой такой.. (с)
Дело раскрыто! Миллионы "банкиров" не могут ошибаться.