Антони опроверг обвинения в насилии от 33-летнего банкира и выложил переписку: «У нас была интимная встреча по обоюдному согласию. Она спрашивала, какое белье я предпочитаю»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия происшествия Антони Футбол

Антони ответил на обвинения в насилии от банкира Ингрид Ланы.

Напомним, 33-летняя женщина обвинила футболиста «Манчестер Юнайтед» в нападении: «Он пытался заняться со мной сексом, но я не хотела. Он толкнул меня к стене, и я ударилась головой».

В заявлении бразильскому Globo Антони сказал:

«Я общался с Ингрид по WhatsApp. Когда она приехала в Португалию на день рождения своей двоюродной сестры, она также захотела приехать в Манчестер, чтобы встретиться со мной, с явным намерением познакомиться поближе. Она спрашивала меня, какое белье я предпочитаю – красное или белое.

Я купил ей билет и забронировал для нее номер в отеле. Я встретился с ней в упомянутом отеле, и у нас была интимная встреча по обоюдному согласию. Она настаивала на том, чтобы мы встретились снова для еще одной интимной встречи, но я не смог этого сделать из-за проблем с расписанием, и в итоге она вернулась в Бразилию. После этого я больше никогда с ней не встречался.

Все, о чем я рассказываю, подтверждается сообщениями в WhatsApp, которые я не публикую полностью, чтобы сохранить право на частную жизнь. Однако, в случае необходимости, я буду использовать соответствующие каналы для доказательства своей невиновности, а также предлагать компетентные меры по возмещению ущерба и ходатайствовать о проведении расследования», – заявил футболист. 

Антони также опубликовал в соцсети скриншоты переписок с девушкой. Он написал: «Я не хочу, но меня вынуждают опубликовать небольшую часть разговоров в WhatsApp с Ингрид, которая демонстрирует, что у нас была только одна встреча, интимная и по обоюдному согласию. Вопрос с этой мошенницей будет решен в суде!»

На одном из скриншотов видно, что Антони получил сообщение с текстом «Если хочешь, я буду ждать в постели голая». В другом сообщении девушка называет футболиста «моя любовь». 

«МЮ» отстранил Антони на фоне обвинений в насилии в отношении бывшей девушки

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26 комментариев

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Антон Фалафель
Банкирша по вызову.
+55
-4
+51
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Born is the King
Думаю этот не будет так лоялен с этими ###### ,как Менди, Неймар итп и по полной устроит мошенницам
+19
-8
+11
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Бритва Борисович
Обычная #####: "Известный футболист пытался меня изнасиловать и приставал ко мне во время деловой встречи!".
Общество: "Какой кошмар! Сжечь негодяя без суда и следствия!".

Известный футболист: "У нас была интимная встреча по обоюдному согласию. Она спрашивала у меня, какое бельё ей надеть. Доказательства есть в переписке в Ватсап".
Общество: "А, ну тогда ок. Тогда ничего страшного. Получается, девушка врёт, но попытаться стоило".

А осуждать и травить эту ##### за клевету, я так понимаю, никто не будет?
+8
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+8
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Tayger
Ответ Ебздрогыч
Она спрашивала меня, какое белье я предпочитаю – красное или белое. На одном из скриншотов видно, что Антони получил сообщение с текстом «Если хочешь, я буду ждать в постели голая». В другом сообщении девушка называет футболиста «моя любовь». Это для бизнеса!
Самый клиентоориентированный банк в мире
+11
-4
+7
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Пирс Морган
Ответ Антон Фалафель
Банкирша по вызову.
Клиентоориентированный подход
+7
0
+7
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Пирс Морган
Антони дерзкий) Надеюсь, он этих мошенниц вкатает в асфальт. Давно пора ужесточать наказание за 100% клевету.
+4
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Ебздрогыч
Она спрашивала меня, какое белье я предпочитаю – красное или белое.

На одном из скриншотов видно, что Антони получил сообщение с текстом «Если хочешь, я буду ждать в постели голая». В другом сообщении девушка называет футболиста «моя любовь».

Это для бизнеса!
+10
-7
+3
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Почтенный эльф
"Она спрашивала меня, какое белье я предпочитаю – красное или белое."

Антони: "Надень форму Сити."
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Мукунку хороший
Вчера банкирша.. завтра медсестра)
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Ape1sin
я вот единственное что не понимаю. Ну бьёт гормон, ну есть же специально обученные женщины, мастера совей профессии, в большом количестве и разнообразии, зачем они один за другим натыкаются на этот фарс?!
+3
-2
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Kanonir152
Ей нужно было надеть красный верх, белый низ, на спине "MAGUIRE 5"
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DavidRobertJosephBeckham
Это новая услуга у банков? Эскорт банкиры?
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Metalloid
Ответ Born is the King
Думаю этот не будет так лоялен с этими ###### ,как Менди, Неймар итп и по полной устроит мошенницам
Надеюсь шлюпок уже начнут сажать за клевету. что бы неповадно было.
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Руслан
Антони сказал надеть красный
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Мукунку хороший
Ответ Руслан
Антони сказал надеть красный
С меховым начёсом)
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Мукунку хороший
Ответ Ape1sin
я вот единственное что не понимаю. Ну бьёт гормон, ну есть же специально обученные женщины, мастера совей профессии, в большом количестве и разнообразии, зачем они один за другим натыкаются на этот фарс?!
Так вот они и натыкаются на мастериц своей профессии.. просто несколько умней чем их коллеги..желающих получить всё и сразу)
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Jokk
Ответ Ape1sin
я вот единственное что не понимаю. Ну бьёт гормон, ну есть же специально обученные женщины, мастера совей профессии, в большом количестве и разнообразии, зачем они один за другим натыкаются на этот фарс?!
То, что ты предлагаешь - вынужденная мера для пузатых стариков импотентов,, любой нормальный мужик в расцвете лет понимает разницу
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мистер бин
Ответ Metalloid
Чувак, ну что интереснее, снять проститутку или завоевать женщину, чувствовать отдачу и что тебя хотят? Какие-то странные вопросы.
Ну в принципе, некоторые любят просто купить женщину. И кайфовать от того что могут себе это позволить.
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Мукунку хороший
Ответ Бритва Борисович
Обычная #####: "Известный футболист пытался меня изнасиловать и приставал ко мне во время деловой встречи!". Общество: "Какой кошмар! Сжечь негодяя без суда и следствия!". Известный футболист: "У нас была интимная встреча по обоюдному согласию. Она спрашивала у меня, какое бельё ей надеть. Доказательства есть в переписке в Ватсап". Общество: "А, ну тогда ок. Тогда ничего страшного. Получается, девушка врёт, но попытаться стоило". А осуждать и травить эту ##### за клевету, я так понимаю, никто не будет?
Извини.. но в мире много других проблем.. несколько поважнее)
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