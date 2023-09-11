Антони опроверг обвинения в насилии от 33-летнего банкира и выложил переписку: «У нас была интимная встреча по обоюдному согласию. Она спрашивала, какое белье я предпочитаю»

Антони ответил на обвинения в насилии от банкира Ингрид Ланы.

Напомним, 33-летняя женщина обвинила футболиста « » в нападении: «Он пытался заняться со мной сексом, но я не хотела. Он толкнул меня к стене, и я ударилась головой».

В заявлении бразильскому Globo Антони сказал:

«Я общался с Ингрид по WhatsApp. Когда она приехала в Португалию на день рождения своей двоюродной сестры, она также захотела приехать в Манчестер, чтобы встретиться со мной, с явным намерением познакомиться поближе. Она спрашивала меня, какое белье я предпочитаю – красное или белое.

Я купил ей билет и забронировал для нее номер в отеле. Я встретился с ней в упомянутом отеле, и у нас была интимная встреча по обоюдному согласию. Она настаивала на том, чтобы мы встретились снова для еще одной интимной встречи, но я не смог этого сделать из-за проблем с расписанием, и в итоге она вернулась в Бразилию. После этого я больше никогда с ней не встречался.

Все, о чем я рассказываю, подтверждается сообщениями в WhatsApp, которые я не публикую полностью, чтобы сохранить право на частную жизнь. Однако, в случае необходимости, я буду использовать соответствующие каналы для доказательства своей невиновности, а также предлагать компетентные меры по возмещению ущерба и ходатайствовать о проведении расследования», – заявил футболист.

Антони также опубликовал в соцсети скриншоты переписок с девушкой. Он написал: «Я не хочу, но меня вынуждают опубликовать небольшую часть разговоров в WhatsApp с Ингрид, которая демонстрирует, что у нас была только одна встреча, интимная и по обоюдному согласию. Вопрос с этой мошенницей будет решен в суде!»

На одном из скриншотов видно, что Антони получил сообщение с текстом «Если хочешь, я буду ждать в постели голая». В другом сообщении девушка называет футболиста «моя любовь».

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