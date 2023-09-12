Обвиняющая Антони банкир о публикации переписок: «Он изменил эти изображения. Это показывает, какой он лжец»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Антони Футбол

Обвиняющая Антони девушка обвинила Антони во лжи.

Напомним, 33-летняя банкир Ингрид Лана обвинила футболиста «Манчестер Юнайтед» в нападении. В ответ бразилец заявил: «У нас была интимная встреча по обоюдному согласию. Она спрашивала, какое белье я предпочитаю».

Антони также опубликовал часть переписки с Ингрид. На одном из скриншотов видно, что футболист получил сообщение с текстом «Если хочешь, я буду ждать в постели голая». В другом сообщении девушка называет футболиста «моя любовь». 

Девушка отреагировала на посты Антони. 

«Ты в отчаянии? Это просто показывает, какой ты лжец и как ты не уважаешь женщин. Он выложил наши дружеские разговоры... включая якобы откровенные разговоры со мной, хотя я такой манере никогда не общаюсь.

Я видела эти изображения и знаю, что он изменил в переписках. Я не знаю, чего он хочет добиться, делая это. Я не знаю, в отчаянии ли он из-за своих фанатов. Все, что я знаю, это то, что правда всегда выходит наружу. Мне тебя жаль. Ты ставишь себя в неловкое положение. В мои намерения никогда не входило подвергать опасности его или его карьеру», – сказала Лана в видео для своей страницы в инстаграме.

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20 комментариев

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Фарид Харисов
Покажет оригинал переписки — будет разговор. Пока информация есть только от Антони.

Не покажет оригинал переписки — надеюсь это дело раскрутят и она получит наказание за клевету.
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Евгений Блажес
Эти сообщения показывают какой он лжец пхахаха, приехали.
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JENNINGS
Пока хотя бы одну из этих банкирш не приговорят к реальному сроку, они так и будут клеветать на футболистов. Одному карьеру уже сломали.
Правосудие, ау!
+7
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Бритва Борисович
Я вот всех обстоятельств дела не знаю и допускааю, что на самом деле оказаться может всё, что угодно. Но когда я читаю этот пост данной банкирши, то создаётся полное впечатление, что эта ##### ######, как дышит.
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Антон Фалафель
На самом деле, она реально банкир, работает в банке спермы.
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Alex
И ведь таких шкур, которые в погоне за упоминанием себя любимых в СМИ и деньгами пойдут на все. Хорошо было раньше, когда у женщин было меньше прав, чем у мужчин. Все идёт к тому, что надо это возвращать
+3
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Фарид Харисов
Ответ Антон Фалафель
На самом деле, она реально банкир, работает в банке спермы.
А может и сама является банком спермы :)
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Streetbor
банкир оказалась не готова к сливу переписку от Антони 😁 нужен ещё контрольный.
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Ночной кошмар Логинова
Изменил изображение переписки. На самом деле его переписка намного меньше
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Кулёс
Ахахахха, ахахахахха.
"Как он смеет защищаться, против МЕНЯ - ЖЕНЩИНЫ. Значит он нас неуважает?) Нет чтобы просто принять вину))))"
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Alex
Надо слепить срок этой шалаве
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ARIGAMI ARIGAMI
Тогда пусть покажет переписку настоящую
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tyumenetz
Ответ Ночной кошмар Логинова
Изменил изображение переписки. На самом деле его переписка намного меньше
недописка получается
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Recreated
Ответ viktorpavlov70
Полиграф вам в помощь.
Кто его придумал, того нужно повесить!
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