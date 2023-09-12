Обвиняющая Антони банкир о публикации переписок: «Он изменил эти изображения. Это показывает, какой он лжец»

Обвиняющая Антони девушка обвинила Антони во лжи.

Напомним, 33-летняя банкир Ингрид Лана обвинила футболиста « » в нападении. В ответ бразилец заявил: «У нас была интимная встреча по обоюдному согласию. Она спрашивала, какое белье я предпочитаю».

также опубликовал часть переписки с Ингрид. На одном из скриншотов видно, что футболист получил сообщение с текстом «Если хочешь, я буду ждать в постели голая». В другом сообщении девушка называет футболиста «моя любовь».

Девушка отреагировала на посты Антони.

«Ты в отчаянии? Это просто показывает, какой ты лжец и как ты не уважаешь женщин. Он выложил наши дружеские разговоры... включая якобы откровенные разговоры со мной, хотя я такой манере никогда не общаюсь.

Я видела эти изображения и знаю, что он изменил в переписках. Я не знаю, чего он хочет добиться, делая это. Я не знаю, в отчаянии ли он из-за своих фанатов. Все, что я знаю, это то, что правда всегда выходит наружу. Мне тебя жаль. Ты ставишь себя в неловкое положение. В мои намерения никогда не входило подвергать опасности его или его карьеру», – сказала Лана в видео для своей страницы в инстаграме.

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