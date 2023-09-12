Банкир Лана про опубликованную Антони переписку: «У него много денег, он может сделать монтаж, заплатить экспертам. Гнилой человек. Но я верю в высшую справедливость»
33-летний банкир Ингрид Лана считает, что Антони фальсифицирует доказательства.
Ранее вингер «Манчестер Юнайтед» опубликовал переписку, из которой следует, что их интимная встреча была по обоюдному согласию. Девушка же заявляет, что футболист хотел заняться с ней сексом против ее воли.
«У него есть деньги, и он может делать все, что захочет, чтобы выкрутиться. Тем более «Манчестер» его отстранил. Я не хотела, чтобы его отстраняли, но каждое действие провоцирует реакцию.
Я приехала к нему по рабочим вопросам. Я хочу, чтобы он показал мою переписку с его братом, в которой мы обсуждали его партнера, обменный курс. А он врет, что я хотела быть с ним. Это отчаяние из-за фанатов? Я готова выступить в суде.
К сожалению, деньги играют важную роль, а у него денег много. Он может сделать монтаж, может заплатить экспертам – может сделать все, что захочет. Но я верю в высшую справедливость.
Он не показал эту переписку Кабрини (журналисту, которому Лана дала интервью с обвинениями в адрес Антони – прим. Sports.ru), но, отчаявшись, взял наш с ним разговор и добавил в него куски своей переписки с другими людьми, чтобы опорочить меня. Насколько я понимаю, у него были интрижки в Англии.
Подобное просто показывает, что он гнилой человек. Он не из тех, кто признает ошибки, потому что боится погубить свою карьеру. Так что я не обвиняю – я просто говорю правду», – отметила Лана в инстаграме.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Спойлер: явно не похожа на гениев-инвестбанкиров из "Игры на понижение"
Но и клиент таки банкирша, которая пытается отхапать у спиннера не тысячу евро