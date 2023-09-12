Банкир Лана про опубликованную Антони переписку: «У него много денег, он может сделать монтаж, заплатить экспертам. Гнилой человек. Но я верю в высшую справедливость»

33-летний банкир Ингрид Лана считает, что Антони фальсифицирует доказательства.

Ранее вингер « » опубликовал переписку, из которой следует, что их интимная встреча была по обоюдному согласию. Девушка же заявляет, что футболист хотел заняться с ней сексом против ее воли.

«У него есть деньги, и он может делать все, что захочет, чтобы выкрутиться. Тем более «Манчестер» его отстранил. Я не хотела, чтобы его отстраняли, но каждое действие провоцирует реакцию.

Я приехала к нему по рабочим вопросам. Я хочу, чтобы он показал мою переписку с его братом, в которой мы обсуждали его партнера, обменный курс. А он врет, что я хотела быть с ним. Это отчаяние из-за фанатов? Я готова выступить в суде.

К сожалению, деньги играют важную роль, а у него денег много. Он может сделать монтаж, может заплатить экспертам – может сделать все, что захочет. Но я верю в высшую справедливость.

Он не показал эту переписку Кабрини (журналисту, которому Лана дала интервью с обвинениями в адрес – прим. Sports.ru), но, отчаявшись, взял наш с ним разговор и добавил в него куски своей переписки с другими людьми, чтобы опорочить меня. Насколько я понимаю, у него были интрижки в Англии.

Подобное просто показывает, что он гнилой человек. Он не из тех, кто признает ошибки, потому что боится погубить свою карьеру. Так что я не обвиняю – я просто говорю правду», – отметила Лана в инстаграме.

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