Банкир Лана про опубликованную Антони переписку: «У него много денег, он может сделать монтаж, заплатить экспертам. Гнилой человек. Но я верю в высшую справедливость»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия светская хроника девушки и спорт Антони Футбол

33-летний банкир Ингрид Лана считает, что Антони фальсифицирует доказательства.

Ранее вингер «Манчестер Юнайтед» опубликовал переписку, из которой следует, что их интимная встреча была по обоюдному согласию. Девушка же заявляет, что футболист хотел заняться с ней сексом против ее воли.

«У него есть деньги, и он может делать все, что захочет, чтобы выкрутиться. Тем более «Манчестер» его отстранил. Я не хотела, чтобы его отстраняли, но каждое действие провоцирует реакцию.

Я приехала к нему по рабочим вопросам. Я хочу, чтобы он показал мою переписку с его братом, в которой мы обсуждали его партнера, обменный курс. А он врет, что я хотела быть с ним. Это отчаяние из-за фанатов? Я готова выступить в суде.

К сожалению, деньги играют важную роль, а у него денег много. Он может сделать монтаж, может заплатить экспертам – может сделать все, что захочет. Но я верю в высшую справедливость.

Он не показал эту переписку Кабрини (журналисту, которому Лана дала интервью с обвинениями в адрес Антони – прим. Sports.ru), но, отчаявшись, взял наш с ним разговор и добавил в него куски своей переписки с другими людьми, чтобы опорочить меня. Насколько я понимаю, у него были интрижки в Англии.

Подобное просто показывает, что он гнилой человек. Он не из тех, кто признает ошибки, потому что боится погубить свою карьеру. Так что я не обвиняю – я просто говорю правду», – отметила Лана в инстаграме.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Log in
Бедные банкиры... Голодают, не могут себе позволить фрилансера-фотошопера
+41
0
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Someone from Internet
Высшая справедливость. Бла-бла. Всё ясно с ней. Монтаж-шантаж и т.д. Видать Антони жёстко прижал её в угол таким образом снова, как тогда, когда она приехала к нему домой))
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
eskerro
Это провокация. Нагло смонтированная подтасовка звука.(с)
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Собиратель хаоса
А в чем проблема выложить свой вариант переписки? Ну если он там и правда нафотошопил.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stretford End
Ответ Muni Klar
лучше бы так публиковали новости о Юнайтед, вон игроки Юнайтед лучшие на Евро об этом постите, глава спортивной медицины из Арсенала в МЮ перешел об этом постите
таким образом саня суряев генерирует трафик ))
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aristokrat_13
Вы хоть фото этой банкирши опубликуйте, что ли. Хотя ладно, вот ее профиль в запрещенном инстаграме https://www.instagram.com/ingridoficial18/

Спойлер: явно не похожа на гениев-инвестбанкиров из "Игры на понижение"
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
хавбек+
нейросеть и не такое может
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Red Devil666
«Антони сказал, что знает, как разместить вклад, что нужно, чтобы увеличилась выгода, где находится точка экономического роста, как работать языком на встречах с инвесторами. Это должна была быть рабочая встреча»
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Born is the King
Ответ Aristokrat_13
Вы хоть фото этой банкирши опубликуйте, что ли. Хотя ладно, вот ее профиль в запрещенном инстаграме https://www.instagram.com/ingridoficial18/ Спойлер: явно не похожа на гениев-инвестбанкиров из "Игры на понижение"
Ну она явно не банкирша)) Скорее это ее кличка в кругах
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Log in
Ответ Muni Klar
писали что приступит в понедельник
Тогда удачи ему на новом месте. Так-то об этом "трансфере" было известно ещё месяца 2-3 назад
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
teg91
Ответ Muni Klar
лучше бы так публиковали новости о Юнайтед, вон игроки Юнайтед лучшие на Евро об этом постите, глава спортивной медицины из Арсенала в МЮ перешел об этом постите
а я то думаю, от чего в МЮ эпидемия травм понеслась, а это глава спортивной медицины Арсенала грядет...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Собиратель хаоса
Ответ Андоррский почтальон
Свой она еще не нафотошопила. А если выкладывать нетронутый, то выйдет то же, что и Антони.
Ингрид Лана: коварный Антони нанял таких профи, что они отфотошопили переписку прямо у меня в телефоне! Но вообще-то я не такая!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андоррский почтальон
Ответ Собиратель хаоса
А в чем проблема выложить свой вариант переписки? Ну если он там и правда нафотошопил.
Свой она еще не нафотошопила. А если выкладывать нетронутый, то выйдет то же, что и Антони.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андоррский почтальон
Ответ Aristokrat_13
Вы хоть фото этой банкирши опубликуйте, что ли. Хотя ладно, вот ее профиль в запрещенном инстаграме https://www.instagram.com/ingridoficial18/ Спойлер: явно не похожа на гениев-инвестбанкиров из "Игры на понижение"
Банковский клерк на посылках теперь называется банкиршей?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lavinka
Ответ Log in
Так он всё-таки доехал в МЮ? :)
С понедельника приступает к работе .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Log in
Ответ teg91
а я то думаю, от чего в МЮ эпидемия травм понеслась, а это глава спортивной медицины Арсенала грядет...
Так он только приехал. ) Пока что свои справлялись
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Muni Klar
Ответ teg91
а я то думаю, от чего в МЮ эпидемия травм понеслась, а это глава спортивной медицины Арсенала грядет...
был личным врачом Диаби))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Muni Klar
Ответ Log in
Так он всё-таки доехал в МЮ? :)
писали что приступит в понедельник
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Log in
Ответ Anton Kortenko
качественного, чтобы до пикселя повторить рамки и намётанный глаз не спалил - наверное реально дорогой.
Дорогой, но я ж и не говорю про Васю Иванова из 8Б с ценником 5 евро за работу.
Но и клиент таки банкирша, которая пытается отхапать у спиннера не тысячу евро
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андоррский почтальон
А я не верю в высшую справедливость. Я не верю, что эту шкуру прижучат так, чтоб другим неповадно было.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Башлыков
Ну, пожалуй, главная мысль этого "банкирского" монолога - "у него много денег". Не захотел делиться, видимо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Muni Klar
лучше бы так публиковали новости о Юнайтед, вон игроки Юнайтед лучшие на Евро об этом постите, глава спортивной медицины из Арсенала в МЮ перешел об этом постите
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий