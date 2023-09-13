Банкир Лана про обвинения Антони: «Я могла заявить об изнасиловании или записать видео, как в случае с Неймаром, но мне не нужны деньги. Подделать переписку – поступок мудака»

33-летний банкир Ингрид Лана отрицает, что обвиняет Антони ради личной выгоды.

Ингрид Лана обвинила Антони в нападении, произошедшем, по ее словам, в 2022 году. В ответ на ее обвинения вингер « » опубликовал переписку, из которой следует, что их интимная встреча была по обоюдному согласию. Девушка, в свою очередь, заявила, что Антони сфальсифицировал доказательства своей невиновности.

«Если бы я хотела денег или даже покончить с его карьерой, я бы сказала, что меня изнасиловали. Но мне это не нужно. Или поступить, как та девушка с Неймаром на видео (речь о модели Нажиле Триндади, обвинившей в изнасиловании в 2019 году – Sports.ru). Мне никогда не было это нужно, потому что я не собиралась никому вредить.

Если бы я хотела навредить, я бы солгала и сказала, что у нас были отношения. Или даже заявила, что он надругался надо мной. Но зачем мне это? Я никогда не хотела ему навредить, и мне не были нужны его деньги. Я просто сказала правду: он толкнул меня, и я ударилась головой. А он утверждал, что у нас были отношения сексуального характера.

Это поступок мудака. То, что он подделал переписку, лишь показывает, что он за человек, вот и все. Мне не нужны деньги, не нужно ничего, я никогда не хотела ему навредить. Как я уже сказала, в мои намерения никогда не входило его засудить, но после этих скриншотов я поговорю со своим адвокатом и посмотрю, что мы можем сделать», – сказала Ингрид Лана.

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