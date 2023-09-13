Банкир Лана про обвинения Антони: «Я могла заявить об изнасиловании или записать видео, как в случае с Неймаром, но мне не нужны деньги. Подделать переписку – поступок мудака»

Теги Манчестер Юнайтед Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Англия Неймар девушки и спорт Антони деньги контент Футбол

33-летний банкир Ингрид Лана отрицает, что обвиняет Антони ради личной выгоды.

Ингрид Лана обвинила Антони в нападении, произошедшем, по ее словам, в 2022 году. В ответ на ее обвинения вингер «Манчестер Юнайтед» опубликовал переписку, из которой следует, что их интимная встреча была по обоюдному согласию. Девушка, в свою очередь, заявила, что Антони сфальсифицировал доказательства своей невиновности.

«Если бы я хотела денег или даже покончить с его карьерой, я бы сказала, что меня изнасиловали. Но мне это не нужно. Или поступить, как та девушка с Неймаром на видео (речь о модели Нажиле Триндади, обвинившей Неймара в изнасиловании в 2019 году – Sports.ru). Мне никогда не было это нужно, потому что я не собиралась никому вредить.

Если бы я хотела навредить, я бы солгала и сказала, что у нас были отношения. Или даже заявила, что он надругался надо мной. Но зачем мне это? Я никогда не хотела ему навредить, и мне не были нужны его деньги. Я просто сказала правду: он толкнул меня, и я ударилась головой. А он утверждал, что у нас были отношения сексуального характера.

Это поступок мудака. То, что он подделал переписку, лишь показывает, что он за человек, вот и все. Мне не нужны деньги, не нужно ничего, я никогда не хотела ему навредить. Как я уже сказала, в мои намерения никогда не входило его засудить, но после этих скриншотов я поговорю со своим адвокатом и посмотрю, что мы можем сделать», – сказала Ингрид Лана.

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17 комментариев

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Sema32
Я так понял переписку она показывать не будет
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Recreated
Банкиру не нужны деньги!
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Бритва Борисович
Ответ Recreated
Банкиру не нужны деньги!
Как я понял, "банкир" - это её прозвище в определенных кругах, потому что она клиентам из банковской сферы на основной перечень услуг скидку делала. В России она была бы "депутатом" или "нефтяником".
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0:4 на спотифай камп ноу
Им дозволено оскапблять, унижать, высасывать деньги, портить жизнь абсолютно любое движение им можно. Такой он 21 век. Век фемок
+8
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Mbest77
«Антони подозревается в изнасиловании банкира»
Вот такой заголовок больше кликов бы набрал )
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Alexander Tryapyshko
Ответ Sema32
Я так понял переписку она показывать не будет
зачем? ей это не нужно, она просто так все сказала, без какой-либо цели
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Эдик Татыкьян
ничего, что с Неймара обвинения официально сняли. А она упоминает его имя, вообще не к месту. глупая
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Jan Paskel
т.е. она в курсе про изнасилования (возможные) футболистов, в т.ч. якобы Неймара. Слишком прошаренная для невинной овцы
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Born is the King
Ответ Дмитрий
А какой банк ей принадлежит, что она банкир?
Это её профессиональное имя в определенных кругах
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Alien
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Им дозволено оскапблять, унижать, высасывать деньги, портить жизнь абсолютно любое движение им можно. Такой он 21 век. Век фемок
только что посмотрел сериал Большая маленькая ложь
очень актуально
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deadjoker
А она банкир в каком смысле? На ресепшене работает?
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lemming
Она даже не понимает, какой нож в псину фемдвижения она втыкает своими словами. "Если бы я хотела денег или даже покончить с его карьерой, я бы сказала, что меня изнасиловали". Получается, что все те, кто заявляет об изнасиловании делают это, только чтобы получить денег или отомстить. Иногда лучше молчать и просто показать свой вариант переписки.
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Isshin88
Так она видео записала? Друг интересуется.
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Riverun
Ничего не хотела, никому не хотела вредить, просто сказала что он меня толкнул, я ударилась. Просто. Сидела сидела такая Ааа, точно, я забыла ж, меня толкнул и я ударилась. А тут как раз случайно проходящий журналист был кстати
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Tpy6kaMerlina
Бездарное время, конечно. Каждому талантливому футболисту нужно еще в академии нанимать преподавателя, который бы занимался его просвещением в юридической и кексовой сферах деятельности.
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Дмитрий
А какой банк ей принадлежит, что она банкир?
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Б81
Бомбит ее, на оскорбления пошла.
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