«МЮ» хочет подписать крайнего и центрального защитников, хавбека и игрока атаки летом 2024-го (MEN)

«Манчестер Юнайтед» планирует четыре крупных трансфера на следующее лето.

Как пишет Manchester Evening News, предварительно « » планирует подписать крайнего и центрального защитника, центрального полузащитника и игрока в атаку.

Прошлым летом «Юнайтед» интересовался защитниками « » и Эдмондом Тапсоба, который недавно продлил контракт с клубом до лета 2028 года. Также «МЮ» следит за 18-летним полузащитником « » Эваном Фергюсоном, который в начале сентября сделал хет-трик в ворота «Ньюкасла» (3:1) в матче 4-го тура . В этом году Фергюсон продлил контракт с «Брайтоном» до лета 2028 года, но источники полагают, что его могут продать в следующем году.

Трансферы на выход ожидаются практически в каждой зоне. Мэйсон Гринвуд больше не сыграет за «Манчестер Юнайтед», Антони отстранен от работы с командой, Амад Диалло восстанавливается после травмы колена, Факундо Пельистри сыграл за «МЮ» один матч после перехода в октябре 2020 года, а будущее Джейдона Санчо находится под вопросом после конфликта с Эриком тен Хагом.

Ожидается, что следующим летом из «Юнайтед» уйдут защитник Харри Магуайр и полузащитник Скотт Мактоминей. Также сменить клуб может Антони Марсьяль. Это произойдет, если форвард, у которого 17 голов за последние три года в «МЮ», не добьется прогресса. Срок его контракта истекает следующим летом, и «МЮ» предстоит решить, активировать ли опцию продления.

Как отмечается, тен Хагу очень симпатичен Фримпонг, но «Юнайтед» не стал делать предложение о его трансфере, так как Аарон Уан-Биссака набрал хорошую форму. Контракт Джереми с «Байером» рассчитан до лета 2025 года, поэтому «МЮ» внимательно следит за ситуацией.

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