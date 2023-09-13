«МЮ» хочет подписать крайнего и центрального защитников, хавбека и игрока атаки летом 2024-го (MEN)
«Манчестер Юнайтед» планирует четыре крупных трансфера на следующее лето.
Как пишет Manchester Evening News, предварительно «Ман Юнайтед» планирует подписать крайнего и центрального защитника, центрального полузащитника и игрока в атаку.
Прошлым летом «Юнайтед» интересовался защитниками «Байера» Джереми Фримпонгом и Эдмондом Тапсоба, который недавно продлил контракт с клубом до лета 2028 года. Также «МЮ» следит за 18-летним полузащитником «Брайтона» Эваном Фергюсоном, который в начале сентября сделал хет-трик в ворота «Ньюкасла» (3:1) в матче 4-го тура АПЛ. В этом году Фергюсон продлил контракт с «Брайтоном» до лета 2028 года, но источники полагают, что его могут продать в следующем году.
Трансферы на выход ожидаются практически в каждой зоне. Мэйсон Гринвуд больше не сыграет за «Манчестер Юнайтед», Антони отстранен от работы с командой, Амад Диалло восстанавливается после травмы колена, Факундо Пельистри сыграл за «МЮ» один матч после перехода в октябре 2020 года, а будущее Джейдона Санчо находится под вопросом после конфликта с Эриком тен Хагом.
Ожидается, что следующим летом из «Юнайтед» уйдут защитник Харри Магуайр и полузащитник Скотт Мактоминей. Также сменить клуб может Антони Марсьяль. Это произойдет, если форвард, у которого 17 голов за последние три года в «МЮ», не добьется прогресса. Срок его контракта истекает следующим летом, и «МЮ» предстоит решить, активировать ли опцию продления.
Как отмечается, тен Хагу очень симпатичен Фримпонг, но «Юнайтед» не стал делать предложение о его трансфере, так как Аарон Уан-Биссака набрал хорошую форму. Контракт Джереми с «Байером» рассчитан до лета 2025 года, поэтому «МЮ» внимательно следит за ситуацией.
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Как можно делать новости на через год вперед? Совсем нет контента, что ли, Любовь Курчавова?
Каземиро - 31.
Фернандеш - 28.
Шоу - 28.
Линделёф - 29.
Варан - 30.
Магуайр - 30.
Половину команды скоро придётся купить.
А если Маунт не заиграет?
Антони отменят?
Санчо в себя не поверит?
Перспективы то,так себе у клуба…
В чем смысл открывать спортсру? Раз в неделю проверь расписание. Два раза в год посмотри трансферы..