«МЮ» хочет подписать крайнего и центрального защитников, хавбека и игрока атаки летом 2024-го (MEN)

Теги Байер Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Брайтон Харри Магуайр Антони Марсьяль Эрик тен Хаг Скотт Мактоминей Джереми Фримпонг Эдмонд Тапсоба Мэйсон Гринвуд Антони Эван Фергюсон Футбол

«Манчестер Юнайтед» планирует четыре крупных трансфера на следующее лето.

Как пишет Manchester Evening News, предварительно «Ман Юнайтед» планирует подписать крайнего и центрального защитника, центрального полузащитника и игрока в атаку.

Прошлым летом «Юнайтед» интересовался защитниками «Байера» Джереми Фримпонгом и Эдмондом Тапсоба, который недавно продлил контракт с клубом до лета 2028 года. Также «МЮ» следит за 18-летним полузащитником «Брайтона» Эваном Фергюсоном, который в начале сентября сделал хет-трик в ворота «Ньюкасла» (3:1) в матче 4-го тура АПЛ. В этом году Фергюсон продлил контракт с «Брайтоном» до лета 2028 года, но источники полагают, что его могут продать в следующем году.

Трансферы на выход ожидаются практически в каждой зоне. Мэйсон Гринвуд больше не сыграет за «Манчестер Юнайтед», Антони отстранен от работы с командой, Амад Диалло восстанавливается после травмы колена, Факундо Пельистри сыграл за «МЮ» один матч после перехода в октябре 2020 года, а будущее Джейдона Санчо находится под вопросом после конфликта с Эриком тен Хагом.

Ожидается, что следующим летом из «Юнайтед» уйдут защитник Харри Магуайр и полузащитник Скотт Мактоминей. Также сменить клуб может Антони Марсьяль. Это произойдет, если форвард, у которого 17 голов за последние три года в «МЮ», не добьется прогресса. Срок его контракта истекает следующим летом, и «МЮ» предстоит решить, активировать ли опцию продления.

Как отмечается, тен Хагу очень симпатичен Фримпонг, но «Юнайтед» не стал делать предложение о его трансфере, так как Аарон Уан-Биссака набрал хорошую форму. Контракт Джереми с «Байером» рассчитан до лета 2025 года, поэтому «МЮ» внимательно следит за ситуацией.

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19 комментариев

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ArnoNeputevy
Теперь главное - не вылететь в этом сезоне.
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Очки Дани Алвеса
В чем вот смысл таких новостей? Еще целый сезон игр, травм, провалов и успехов впереди. Может, из молодых кто подтянется, может, условный Варан из лазарета вылезать не будет. Может, арендные ребята себя покажут.
Как можно делать новости на через год вперед? Совсем нет контента, что ли, Любовь Курчавова?
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Доминатор3000
Эриксен - 31 год.
Каземиро - 31.
Фернандеш - 28.
Шоу - 28.
Линделёф - 29.
Варан - 30.
Магуайр - 30.
Половину команды скоро придётся купить.
А если Маунт не заиграет?
Антони отменят?
Санчо в себя не поверит?
Перспективы то,так себе у клуба…
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Ложный Латераль
Кого пригласят главным тренером? Весь этот состав, придётся чистить, много возрастных, половина новых трансферов уже провальные, да и в команде скандалов много стало.
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Виталий Ан
Ответ Доминатор3000
Эриксен - 31 год. Каземиро - 31. Фернандеш - 28. Шоу - 28. Линделёф - 29. Варан - 30. Магуайр - 30. Половину команды скоро придётся купить. А если Маунт не заиграет? Антони отменят? Санчо в себя не поверит? Перспективы то,так себе у клуба…
Челси детей понабрал и то кажется более перспективным, чем Цирк Хака. Он добьет все последние шансы возродить хотяб половину былой славы. По настоящему жалко видеть, что происходит с ранее великим клубом.
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Виталий Ан
Опять топов набирают. )).
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Виталий Ан
Ответ кэпко
Только все эти позиции нужно усилить прямо сейчас. Манюшники вроде собирались составить конкуренцию Сити
Даже вперед выйдут скоро. У Сити 1 оправданный насильник. У МЮ скоро будет 2. )
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Billy_Shears
Ответ Очки Дани Алвеса
В чем вот смысл таких новостей? Еще целый сезон игр, травм, провалов и успехов впереди. Может, из молодых кто подтянется, может, условный Варан из лазарета вылезать не будет. Может, арендные ребята себя покажут. Как можно делать новости на через год вперед? Совсем нет контента, что ли, Любовь Курчавова?
Во-первых это смешно. А докопаться можно до чего угодно..
В чем смысл открывать спортсру? Раз в неделю проверь расписание. Два раза в год посмотри трансферы..
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moldfan
Ответ Очки Дани Алвеса
В чем вот смысл таких новостей? Еще целый сезон игр, травм, провалов и успехов впереди. Может, из молодых кто подтянется, может, условный Варан из лазарета вылезать не будет. Может, арендные ребята себя покажут. Как можно делать новости на через год вперед? Совсем нет контента, что ли, Любовь Курчавова?
Внимание, клики, комментарии... Работает вроде.
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jexOn
Тен Хаг зря не подписал Кудуса, который мог бы закрыть закрыть любую позицию в полузащите и даже сыграть нападающего при возможности.
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кэпко
Только все эти позиции нужно усилить прямо сейчас. Манюшники вроде собирались составить конкуренцию Сити
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Нургалиев Разрешил
Вовремя Рона слили
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Артем Русанов
Тренера не забудьте подписать
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Ложный Латераль
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Рама Рагимханов
Будет тяжело уже МЮ вернуться на чемпионский уровень в ближайшее время. Много денег тратят после Фергюсона, а результата нету. Изменить ситуацию могут тока игроки уровня Мбаппе, Холланд, но не пеойдут они в МЮ по разным причинам.
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AMORR 987
Ну Варан и Бруно Фернандес могут ещё лет 5 поиграть.
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Streetbor
если половину от намеченного мю осуществит это будет уже успех.
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Johnny Mnemonik
Сколько лет уже прошло, а цели все те же))
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