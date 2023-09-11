«МЮ» может подписать Эль-Гази свободным агентом из-за проблем с Антони и Санчо (Daily Mail)

Теги Манчестер Юнайтед ПСВ премьер-лига Англия возможные трансферы Анвар Эль-Гази Джейдон Санчо Антони Футбол

«Манчестер Юнайтед» может бесплатно подписать бывшего вингера ПСВ.

Манкунианцы рассматривают подписание Анвара Эль-Гази свободным агентом, сообщает Daily Mail. На прошлой неделе 28-летний футболист по обоюдному согласию расторг контракт с ПСВ.

Помимо «МЮ», на экс-игрока «Эвертона» и «Астон Виллы» претендуют клубы из Саудовской Аравии.

«Манчестер Юнайтед» изучает вариант трансфера Эль-Гази из-за проблем с Антони и Джейдоном Санчо. Бразилец временно не будет играть за клуб из-за обвинений в насилии, будущее англичанина в команде под вопросом из-за конфликта с тренером Эриком тен Хагом.

Статистику Эль-Гази можно изучить здесь.

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23 комментария

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Ложный Латераль
Угадайте с первого раза за какой клуб играл этот топарь?)))
+38
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УралСила
Надо сначала подослать ему тайного покупателя в лице симпотной девчушки. Если не отреагирует, можно брать
+18
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Чёрный тюльпан
Ответ Ложный Латераль
Угадайте с первого раза за какой клуб играл этот топарь?)))
Но с тен Хагом он не пересекался, что вызывает удивление лично у меня. Эрик пришёл на сезон позже в Аякс, а Эль-Гази уже был в это время в Лилле.
+14
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+14
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Бенисио Дель Пьеро
Потратить 200 миллионов на Санчо и Антони, чтобы в итоге играл Эль-Гази
+10
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Ложный Латераль
Ответ Чёрный тюльпан
Так прикол в том, что Анвар и против Аякса тен Хага не играл, по крайней мере в Эредивизе, потому что из Нидерландов он уехал после сезона 16/17, когда его в дубль Аякса сослали, а вернулся в чемпионат только в сезоне 22/23, когда Эрика уже МЮ тренировал. Разве что в Утрехте он его приметил, но тогда бы наложил вето на то, чтобы игрок остался в Амстердаме, а не поехал во Францию.
https://images.app.goo.gl/w4RZYrsEJUWsgMR58

В Утрехте он его тренировал бро)
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NikoVinkovic
Эль Гази - это прям плохо.
Это даже хуже чем Вегхорст и слухи про Арнаутовича.
Это проспект из середины 10-х, который в итоге не заиграл нигде, которого Астон Вилла спихивала в аренду, который даже в нулячем Эвертоне не играл, который не нужен ПСВ. Чувак в 28 лет стоит дешевле Дани Фомина по трансфермаркту. Безусловно, то что нужно МЮ...
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sema mixajlov
Тен Хаг в курсе что не сборную Нидерландов тренерует?
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Чёрный тюльпан
Ответ NikoVinkovic
Эль Гази - это прям плохо. Это даже хуже чем Вегхорст и слухи про Арнаутовича. Это проспект из середины 10-х, который в итоге не заиграл нигде, которого Астон Вилла спихивала в аренду, который даже в нулячем Эвертоне не играл, который не нужен ПСВ. Чувак в 28 лет стоит дешевле Дани Фомина по трансфермаркту. Безусловно, то что нужно МЮ...
Это при том, что есть молодые Пельистри и Диалло. Последний правда ещё на травме, но пока можно обойтись и уругвайцем. Коротко о том, как тен Хаг умеет работать с молодёжью. Если бы не фундамент Аякса, где тренера вообще не спрашивают, будут ли играть молодые воспитанники, то он бы и туда всякого хлама навёз. Сейчас кто-то придёт и скажет про Майну, но сколько Коби вообще провёл минут в основе, либо даже с лавки за МЮ в официальных встречах?
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Александр Чулков
Ответ Ложный Латераль
Угадайте с первого раза за какой клуб играл этот топарь?)))
это уже не смешно становится)))
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Куприн
С Ван Де Беком то что? Неужели совсем не тянет.
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Cearvm
Выбор у МЮ невелик сейчас. Эль-Гази если и возьмут, то он будет игроком подмены и вроде как знаком тренеру. Из молодых Диалло очень неудачно травмировал колено, так был бы шанс для него - круто показал себя в Чемпионшипе в прошлом сезоне. Скорее всего, справа будет играть Фернандеш, а в центре выйдет дополнительный игрок, тот же Амрабат, так что не воспринимайте этот возможный трансфер всерьез.
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Mykytka
Цирк Юнайтед или Манчестер клоунайтед?
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кэпко
Там вроде Азар ещё свободный агент
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MJ Me
Со всем уважением к МЮ, но чет там одни криминалы персонажи мемов и игроки «лишь бы залатать дыру» собрались. Вроде не клуб однодневка, но что происходит….
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Ложный Латераль
Ответ Чёрный тюльпан
Но с тен Хагом он не пересекался, что вызывает удивление лично у меня. Эрик пришёл на сезон позже в Аякс, а Эль-Гази уже был в это время в Лилле.
Дело не в пересечении) Он нанимает тех, кто играл с ним или против него в Эредевизии) Даже Маунт ёпрст!)) Амрабат также играл под его началом.
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S H A R K
Очередной игрок из Эредивизи. Скоро Тен Хаг весь Аякс в МЮ соберёт🤦‍♂️
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Ложный Латераль
Ответ Чёрный тюльпан
Так я про Эль-Гази говорю, а не про Амрабата. тен Хаг максимум мог с ним пересечься только в матчах между Утрехтом и Аяксом, но если бы Эрик был заинтересован в Анваре, то оставил бы его в Амстердаме, а по итогу тот ушёл в Лилль. P.S. Агентов я уже проверил - разные.
Аа, тогда сорри)
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bibendum
А можно кого-то, кто не голландец, не играл в Голландии, и у кого не один агент с тренером? А может пора в молодёжке поискать? Форсон, например
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