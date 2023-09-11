«МЮ» может подписать Эль-Гази свободным агентом из-за проблем с Антони и Санчо (Daily Mail)
«Манчестер Юнайтед» может бесплатно подписать бывшего вингера ПСВ.
Манкунианцы рассматривают подписание Анвара Эль-Гази свободным агентом, сообщает Daily Mail. На прошлой неделе 28-летний футболист по обоюдному согласию расторг контракт с ПСВ.
Помимо «МЮ», на экс-игрока «Эвертона» и «Астон Виллы» претендуют клубы из Саудовской Аравии.
«Манчестер Юнайтед» изучает вариант трансфера Эль-Гази из-за проблем с Антони и Джейдоном Санчо. Бразилец временно не будет играть за клуб из-за обвинений в насилии, будущее англичанина в команде под вопросом из-за конфликта с тренером Эриком тен Хагом.
Статистику Эль-Гази можно изучить здесь.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
В Утрехте он его тренировал бро)
Это даже хуже чем Вегхорст и слухи про Арнаутовича.
Это проспект из середины 10-х, который в итоге не заиграл нигде, которого Астон Вилла спихивала в аренду, который даже в нулячем Эвертоне не играл, который не нужен ПСВ. Чувак в 28 лет стоит дешевле Дани Фомина по трансфермаркту. Безусловно, то что нужно МЮ...