«Манчестер Юнайтед» может бесплатно подписать бывшего вингера ПСВ.

Манкунианцы рассматривают подписание свободным агентом, сообщает Daily Mail. На прошлой неделе 28-летний футболист по обоюдному согласию расторг контракт с .

Помимо «МЮ», на экс-игрока «Эвертона» и «Астон Виллы» претендуют клубы из Саудовской Аравии.

« » изучает вариант трансфера Эль-Гази из-за проблем с и . Бразилец временно не будет играть за клуб из-за обвинений в насилии, будущее англичанина в команде под вопросом из-за конфликта с тренером Эриком тен Хагом.

Статистику Эль-Гази можно изучить здесь.

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