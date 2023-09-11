Коул о Санчо в «МЮ»: «Джейдон и так много получает – с какой стати ему ехать в Саудовскую Аравию в 23 года? Проблемы бывают у всех, проявите сострадание»

Энди Коул высказался о положении Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед».

После матча 4-го тура против «Арсенала», в заявку на который Санчо не был включен, тен Хаг заявил, что Джейдон не впечатлил его на тренировках. Полузащитник ответил на слова тренера заявлением в соцсетях: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен».

После конфликта хотел арендовать «Аль-Иттифак», однако в итоге сделка не состоялась, и игрок остался в « »

«Он не мог поехать в Саудовскую Аравию, ведь ему 23 года. С какой стати кому-то захочется ехать туда в таком возрасте? Он уже много зарабатывает в «Манчестер Юнайтед». Иногда мы забываем, насколько Джейдон еще молод.

Не нам судить о том, что происходит с карьерой игрока, но одно можно сказать точно: у всех бывают проблемы, и мы не знаем, что происходит в жизни Джейдона. Нам всем время от времени нужно проявлять сострадание – становится ли психологическое состояние футболистов лучше, чем у остальных, только потому, что они много зарабатывают? Нет, это не так. Ему и «Манчестер Юнайтед» предстоит выяснить, почему ему тяжело проявлять себя на поле. Все просто», – сказал бывший игрок «МЮ».

Санчо – это всегда проблемы. Со сном, дисциплиной, опозданиями и тренировками

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