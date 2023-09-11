Коул о Санчо в «МЮ»: «Джейдон и так много получает – с какой стати ему ехать в Саудовскую Аравию в 23 года? Проблемы бывают у всех, проявите сострадание»

Теги Манчестер Юнайтед Энди Коул премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Футбол

Энди Коул высказался о положении Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед».

После матча 4-го тура АПЛ против «Арсенала», в заявку на который Санчо не был включен, Эрик тен Хаг заявил, что Джейдон не впечатлил его на тренировках. Полузащитник ответил на слова тренера заявлением в соцсетях: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен».

После конфликта Санчо хотел арендовать «Аль-Иттифак», однако в итоге сделка не состоялась, и игрок остался в «Манчестер Юнайтед»

«Он не мог поехать в Саудовскую Аравию, ведь ему 23 года. С какой стати кому-то захочется ехать туда в таком возрасте? Он уже много зарабатывает в «Манчестер Юнайтед». Иногда мы забываем, насколько Джейдон еще молод.

Не нам судить о том, что происходит с карьерой игрока, но одно можно сказать точно: у всех бывают проблемы, и мы не знаем, что происходит в жизни Джейдона. Нам всем время от времени нужно проявлять сострадание – становится ли психологическое состояние футболистов лучше, чем у остальных, только потому, что они много зарабатывают? Нет, это не так. Ему и «Манчестер Юнайтед» предстоит выяснить, почему ему тяжело проявлять себя на поле. Все просто», – сказал бывший игрок «МЮ».

Санчо – это всегда проблемы. Со сном, дисциплиной, опозданиями и тренировками

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8 комментариев

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blаncо
Разве МЮ не проявил к нему сострадание, насыпав личку в 18 лямов?)
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Тухель
Ответ DavidRobertJosephBeckham
Так его пытались шпорам и челси сбагрить, но не удалось договориться. Челси в итоге Палмера взяли, а вот шпорам его продать еще есть возможность.
Челси не платит сейчас большие ЗП, а Шпоры их никогда не платил. Да и у Шпор полностью укомплектованы фланги атаки, а на место ЦН явно не Санчо будут покупать.
Шпоры Соломона подписали и он уже 2 голевых отдал и выглядит хорошо. + Кулушевски добротно выглядит. Санчо в Шпорах не будет.
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DavidRobertJosephBeckham
Какое нафиг сострадание? Все проблемы, что есть у Санчо он заработал сам из-за того, что Джейдон это плаксивая, аморфная неженка.
Зимой на мороз его, в аренду, а летом продавать надо лямов за 45 фунтов, шпоры или ВХЮ возьмутся за его реабилитацию.
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Тухель
Если тен Хаг останется до зимы, то Санчо в январе уйдет в аренду. Да МЮ придется большую часть ЗП Санчо платить, но сами виноваты, если игрок так сильно неподходит тренеру, то надо было с самого начала лета искать варианты для него. Мне Мактоминей никогда не нравился, но в реалиях АПЛ и за него бы млн 40 вполне могли заплатить летом, а так МЮ из за странной трансферной политики и этих денег не получит.
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Lev Kondratchik
Сострадание - это когда Тен Хаг в прошлом сезоне помогал Санчо справиться с ментальными проблемами. Если после этого Санчо винит Тен Хана, что он к нему слишком жестк - Джейдону нужно в первую очередь посмотреть на себя
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