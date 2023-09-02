Рубиалес о скандале из-за поцелуя с футболисткой: «Я подвергся линчеванию со стороны политиков и СМИ, но чувствую поддержку обычных людей. Справедливость восторжествует»

Теги Луис Рубиалес Ла Лига Федерация футбола Испании Политика Футбол

Луис Рубиалес уверен, что общественность поддерживает его на фоне скандала.

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы в финале женского чемпионата мира, за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА временно отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.

«Я особенно обеспокоен тем, что некоторые из тех, кто должен провозглашать и помогать гарантировать разделение властей в нашей стране, настаивают на своем участии и оказывают давление на меня, вместо того чтобы позволить правосудию действовать самостоятельно.

На протяжении всего этого периода я подвергался беспрецедентному политическому линчеванию и линчеванию в средствах массовой информации. Не только на национальном, но и на глобальном уровне. Я оставался в стороне от этого. 

Несмотря на это, я также чувствовал растущую поддержку людей на улицах и в социальных сетях. Я чувствую, что что-то изменилось, и перед лицом такой явной несправедливости и общественного осуждения обычные граждане, как женщины, так и мужчины, объединились. Я хочу поблагодарить вас здесь и сейчас.

Пришло время бесконечно поблагодарить вас за вашу огромную поддержку, за то, что поверили мне, за то, что вы не позволили втянуть себя в эту сфабрикованную кампанию против меня. Народная поддержка укрепляет меня в мысли, что эта ситуация была преувеличена и вырвана из контекста по другим причинам.

Я продолжаю верить в независимость органов, в которых должен решаться этот вопрос, несмотря на тот факт, что политическое давление и давление определенных СМИ столь же корыстно, сколь и жестоко, и что информация по этому вопросу подвергается множеству манипуляций, лжи и цензуре. Но правда имеет только один путь, и именно поэтому я повторяю: я уверен, что справедливость восторжествует», – сказал Рубиалес.

Рубиалес о поцелуе с Эрмосо: «Все произошло по взаимному согласию, спонтанно – мы были счастливы в исторический момент победы. Буду защищать себя, чтобы доказать правду»

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40 комментариев

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Циник Петербургский
Редакторы сайта будут "выжимать этот лимон досуха", насколько я понимаю.
+28
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BAI
Все адекватные люли против радикального феминизма и культуры отмены. Тем не менее, не стоит лезть в чужое личное пространство саоим ртом.
+22
-1
+21
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Alex Legend
Ответ bostonKG
Комментарий удален модератором
Убрал за нарушение контракта, и это решили на совете федерации.
+13
-2
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Mihail0910
Футболистки испании уже показали в автобусе после всего этого что они обычные ш#юшки
+7
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Pelerin
Ответ BAI
Все адекватные люли против радикального феминизма и культуры отмены. Тем не менее, не стоит лезть в чужое личное пространство саоим ртом.
В целом единственное, что произошло, чиновника отстранили от должности. В чëм тут радикалтность?)
+6
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Трент Резнор
Конечно восторжествует, только не целуй больше никого.
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Lindeman
Ответ sd4fmwrvz8
Мужчина с нормальной ориентацией теперь в Европе преступление🤦🏻‍♂️
Нет. Мужчина с плохим поведением теперь в Европе преступление
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Руслан Платонов
Путин: «Самое опасное для политика — вцепиться в свое кресло руками и зубами»
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sd4fmwrvz8
Мужчина с нормальной ориентацией теперь в Европе преступление🤦🏻‍♂️
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Фут.Боль
Ответ Anton Kortenko
на следующих награждениях женских команд будет в парандже стоять.
Что-то мне подсказывает, что он не скоро еще будет кого-то награждать, если вообще будет.
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Pelerin
Ответ Anton Kortenko
да не спихнут уже его. пик прошёл, видео с автобуса стало мощным доказательством всей дутости ситуации.
он уже отстранён
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Pushka Zotova
Мужик. Даже сейчас не согнулся. Внушает уважение.
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Sheel
"Целовал, целую и буду целовать" (Рубиалис)
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Vanich_fm
Мы с тобой, братишка.
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Cat Behemoth
Ответ sidelnikovpp@gmail.com
В поддержку Рубиалеса готов сам лично поцеловать капитаншу сборной Испании по футболу.
А ты её видел? Я, вот, не уверен, что смог бы....
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Cat Behemoth
Ответ СИ
Вообще то. Руководство фифа и уефа пора разогнать. В такое превратили футбол - просто жуть. А наш рфс прямо рвётся туда и даже состоят в комитетах - а это я считаю уже неприлично. Митрофанов с Алаевым - не хотите уйти добровольно из этих членов комитетов? А то Будет как то не того если вас они исключат.?
одобряю
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Pushka Zotova
Ответ несахар
а почему обязательно надо целовать футболистку в губы в момент радости от победы? просто обнять недостаточно для выражения радости? всё равно очень странный персонаж этот ваш рубиалес, которого тут защищают. никто больше так себя не ведёт, но он какой то особенный)
а почему обязательно надо требовать отставки за поцелуй "в губы в момент радости от победы"
Просто оштрафовать и/или дисквалифицировать недостаточно для выражения осуждения?
все равно очень странная история с этой вашей Эрмосо, которую тут защищают.
Денег и суда требуют многие феминистки, - но ей нужен не суд, не нужны деньги, вообще ни слова об этом, а именно отставка Рубиалеса, никто больше так себя не ведёт, лишь она какая то особенная)
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Cat Behemoth
Ответ Руслан Платонов
Путин: «Самое опасное для политика — вцепиться в свое кресло руками и зубами»
А в данном конкретном случае политика при чём?
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Pushka Zotova
Ответ Руслан Платонов
Путин: «Самое опасное для политика — вцепиться в свое кресло руками и зубами»
Путин ахах🤣🤣🤣🤣 вот он точно не вцепился.
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Alex Legend
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Справедливости ради, Лопетеги - тот ещё физрук
Об этом мы узнали уже позже😅
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Lavinka
Не врать и не бояться !
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Anton Kortenko
на следующих награждениях женских команд будет в парандже стоять.
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СИ
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Вообще то. Руководство фифа и уефа пора разогнать.
В такое превратили футбол - просто жуть.
А наш рфс прямо рвётся туда и даже состоят в комитетах - а это я считаю уже неприлично.
Митрофанов с Алаевым - не хотите уйти добровольно из этих членов комитетов? А то Будет как то не того если вас они исключат.?
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Николай Власов
Je suis Rubiales
Надо мутить футболки в поддержку!)
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Барберис
Нормальные люди за Рубилеаса.
Это хорошо.

А кто за мерзкую толпу?

Вопрос интересный.
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