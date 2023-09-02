Рубиалес о скандале из-за поцелуя с футболисткой: «Я подвергся линчеванию со стороны политиков и СМИ, но чувствую поддержку обычных людей. Справедливость восторжествует»

Луис Рубиалес уверен, что общественность поддерживает его на фоне скандала.

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы в финале женского чемпионата мира, за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА временно отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.

«Я особенно обеспокоен тем, что некоторые из тех, кто должен провозглашать и помогать гарантировать разделение властей в нашей стране, настаивают на своем участии и оказывают давление на меня, вместо того чтобы позволить правосудию действовать самостоятельно.

На протяжении всего этого периода я подвергался беспрецедентному политическому линчеванию и линчеванию в средствах массовой информации. Не только на национальном, но и на глобальном уровне. Я оставался в стороне от этого.

Несмотря на это, я также чувствовал растущую поддержку людей на улицах и в социальных сетях. Я чувствую, что что-то изменилось, и перед лицом такой явной несправедливости и общественного осуждения обычные граждане, как женщины, так и мужчины, объединились. Я хочу поблагодарить вас здесь и сейчас.

Пришло время бесконечно поблагодарить вас за вашу огромную поддержку, за то, что поверили мне, за то, что вы не позволили втянуть себя в эту сфабрикованную кампанию против меня. Народная поддержка укрепляет меня в мысли, что эта ситуация была преувеличена и вырвана из контекста по другим причинам.

Я продолжаю верить в независимость органов, в которых должен решаться этот вопрос, несмотря на тот факт, что политическое давление и давление определенных СМИ столь же корыстно, сколь и жестоко, и что информация по этому вопросу подвергается множеству манипуляций, лжи и цензуре. Но правда имеет только один путь, и именно поэтому я повторяю: я уверен, что справедливость восторжествует», – сказал Рубиалес.

Рубиалес о поцелуе с Эрмосо: «Все произошло по взаимному согласию, спонтанно – мы были счастливы в исторический момент победы. Буду защищать себя, чтобы доказать правду»

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