Рубиалес о скандале из-за поцелуя с футболисткой: «Я подвергся линчеванию со стороны политиков и СМИ, но чувствую поддержку обычных людей. Справедливость восторжествует»
Луис Рубиалес уверен, что общественность поддерживает его на фоне скандала.
Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы в финале женского чемпионата мира, за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА временно отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.
«Я особенно обеспокоен тем, что некоторые из тех, кто должен провозглашать и помогать гарантировать разделение властей в нашей стране, настаивают на своем участии и оказывают давление на меня, вместо того чтобы позволить правосудию действовать самостоятельно.
На протяжении всего этого периода я подвергался беспрецедентному политическому линчеванию и линчеванию в средствах массовой информации. Не только на национальном, но и на глобальном уровне. Я оставался в стороне от этого.
Несмотря на это, я также чувствовал растущую поддержку людей на улицах и в социальных сетях. Я чувствую, что что-то изменилось, и перед лицом такой явной несправедливости и общественного осуждения обычные граждане, как женщины, так и мужчины, объединились. Я хочу поблагодарить вас здесь и сейчас.
Пришло время бесконечно поблагодарить вас за вашу огромную поддержку, за то, что поверили мне, за то, что вы не позволили втянуть себя в эту сфабрикованную кампанию против меня. Народная поддержка укрепляет меня в мысли, что эта ситуация была преувеличена и вырвана из контекста по другим причинам.
Я продолжаю верить в независимость органов, в которых должен решаться этот вопрос, несмотря на тот факт, что политическое давление и давление определенных СМИ столь же корыстно, сколь и жестоко, и что информация по этому вопросу подвергается множеству манипуляций, лжи и цензуре. Но правда имеет только один путь, и именно поэтому я повторяю: я уверен, что справедливость восторжествует», – сказал Рубиалес.
Рубиалес о поцелуе с Эрмосо: «Все произошло по взаимному согласию, спонтанно – мы были счастливы в исторический момент победы. Буду защищать себя, чтобы доказать правду»
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Просто оштрафовать и/или дисквалифицировать недостаточно для выражения осуждения?
все равно очень странная история с этой вашей Эрмосо, которую тут защищают.
Денег и суда требуют многие феминистки, - но ей нужен не суд, не нужны деньги, вообще ни слова об этом, а именно отставка Рубиалеса, никто больше так себя не ведёт, лишь она какая то особенная)
В такое превратили футбол - просто жуть.
А наш рфс прямо рвётся туда и даже состоят в комитетах - а это я считаю уже неприлично.
Митрофанов с Алаевым - не хотите уйти добровольно из этих членов комитетов? А то Будет как то не того если вас они исключат.?
Надо мутить футболки в поддержку!)
Это хорошо.
А кто за мерзкую толпу?
Вопрос интересный.