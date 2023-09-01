Футболистка сезона УЕФА Бонмати о поцелуе Рубиалеса: «Нельзя допускать злоупотребления властью. Нужно продолжать работать, чтобы общество стало лучше»

Теги Барселона Луис Рубиалес Ла Лига УЕФА женский футбол Федерация футбола Испании сборная Испании жен ЧМ по футболу среди женщин Дженнифер Эрмосо Футбол

Футболистка года в Европе осудила Луиса Рубиалеса за поцелуй с Дженнифер Эрмосо.

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы в финале женского чемпионата мира, за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА временно отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.

Айтана Бонмати – полузащитница «Барселоны» и сборной Испании. Она стала MVP женской Лиги чемпионов и чемпионата мира. Вчера ей вручил приз как лучшей футболистке сезона от УЕФА.

«Сейчас не очень хорошие времена для испанского футбола. Мы выиграли чемпионат мира, но об этом мало что говорят.

Как члены сообщества мы не можем допустить злоупотребления властью в рамках трудовых отношений, а также неуважения.

Хочу напомнить Дженни и всем женщинам, которые проходят через подобное: мы с вами. Мы должны продолжать работать, чтобы общество становилось лучше», – сказала Бонмати.

«Рубиалес пострадал не из-за поцелуя. Он давно всем надоел». Что о скандале думают в Испании?

Рубиалес отбивается «доказательствами» взаимности поцелуя. Его уже отстранила ФИФА

Почему Рубиалес не прав. Взгляд журналистки и основателя женского клуба

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

39 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Барберис
Общество, которое устроило эту вакханалию, не лучше Рубиалеса, проблема в этом.
Общество это мерзкое, и оно не становится лучше.
+53
-4
+49
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Ненахов
Двуличие хуже поступка Рубиалеса , ехали в автобусе радовались угорали , а потом в миг жертвой стали ,прогнуться под мнение общественности легче и человека не жалко …
+49
-4
+45
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Djibril_cisse
поцеловал бы мужика, слова бы никто не сказал
+33
-8
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
deadjoker
Какой властью 🤦‍♂️. Чувак на эмоциях сделал глупость и всего-то.
Я когда в баре смотрел ЧМ Россию с Испанией, после сейва Игоря обнимался и бесновался весь бар. По этой логике мужскую половину надо было лет на 10 закрыть.
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аморалинни
Где она сидела на видео из автобуса?)
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пикачу82
Ответ deadjoker
Какой властью 🤦‍♂️. Чувак на эмоциях сделал глупость и всего-то. Я когда в баре смотрел ЧМ Россию с Испанией, после сейва Игоря обнимался и бесновался весь бар. По этой логике мужскую половину надо было лет на 10 закрыть.
Ну да, смешно! Как будто чел готовился, собрал всю свою власть в руки и осуществил таки этот поцелуй! Ведь он его делал не на эмоциях а давно хотел ее как женщину! Какой же бред!
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BVB 09
Ответ Djibril_cisse
поцеловал бы мужика, слова бы никто не сказал
А если ещё и негра то вообще бы орден дали😁
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Born is the King
Поэтому кричали в автобусе Рубиалесу ,чтобы он поцеловал Эрмосо? Забыла, как Эрмосо хвасталась что Рубиалес поцеловал именно ее , не их?
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Валентина Николаевна
От человека, который кричал в автобусе "Целуй!" 🤡🤡🤡 Все что нужно знать о порядочности этой футболистки
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей
если бы не поцелуй я бы в жизни не узнал кто там победил в женском чм.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Барберис
Ответ Пикачу82
А чем Рубиалес то плохой?
Он не плохой, он настоящий.

Эта мерзость, что его осуждает, они не любят настоящих.
Для них негр не черный, и кофе не черное из-за этого, мужчина эта женщина, Иусус черный и гей, женщина не мать, новорожденный мальчик еще не самец, сам определиться в будущем.....
Я презираю их.

Рубиалес же в свой поцелуй ничего сексуального, в отличие от мерзкой толпы, не вкладывал.

Видео из автобуса это полностью доказывает.
Девушки шутили, поскольку это был ерундой.
Но "самые лучшие люди в мире", которые требуют освобождения террориста-маньяка Брейвика, увидели тут, о боже.....
Что они увидели?
Они плюнули на чувства всех, видео не приняли, объявили человека "скусуальныи маньяком" и уничтожают его жизнь методично, со знанием дела, профессионально.

Мне кажется, эта футболистка могла бы помочь, но боится толпы.
Чего она боится?
"Проститутка, любовница Рубиалеса, шлюха, плохо училась, убегала из дома, пошла не по правильной стороной истории...."
Этого боится.

Они теряют разум, и это видно не вооруженным взглядом.
По моему, Испания легализует сексуальные оьнощения с животными "по любви"
, не так ли?
А тут Рубиалес....

Ну, ну.....
Скажите на милость, это общество не двуличное?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pushka Zotova
Испанский стыд. Неужели вообще не стыдно? С хохотом кричать "целуй", чтобы потом на пафосе задвигать про "злоупотребления"? Я что, от жизни отстал? Совесть и стыд отменили, а я и не заметил?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Ненахов
Ответ Пикачу82
В чем плох поступок Рубиалеса?
На мог взгляд ничем , но тут каждому своё, больше раздражает как легко под мнением каких то политиканов люди готовы загнобить человека с которым только на днях радовались и обнимались
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Барберис
Ответ Валентина Николаевна
От человека, который кричал в автобусе "Целуй!" 🤡🤡🤡 Все что нужно знать о порядочности этой футболистки
Ваша позиция не позволительна!

Нельзя так открыто говорить и писать правду!

Немедленно перекратите!

Вы должны уважать мерзкую толпу, подчиниться, и стать пушистым.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Фетисов
То что происходит сейчас ещё омерзительнее чем поцелуй.Это кому-то надо ,чтобы говорили о поцелуе,а не о победе Сборной Испании.Наверное кто-то очень хочет на этот пост.После видео в самолёте, где смеялись над поцелуем,вдруг всё изменилось.Уже не стало смеха,а стала война против Рубиалеса.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ArnoNeputevy
Главное - дружно гавкать всем на одного, тогда точно станет лучше. Хотя такое уже было - в сталинском СССР.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
endrioo
После того, как она сосалась с ним в засос сама не отказываясь, во всем виноват он. Браво феминистки.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ruscello
От идеалов подобного общества хочется на другую планету, а от женского "футбола" в другую галактику.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пикачу82
Ответ Алексей Ненахов
Двуличие хуже поступка Рубиалеса , ехали в автобусе радовались угорали , а потом в миг жертвой стали ,прогнуться под мнение общественности легче и человека не жалко …
В чем плох поступок Рубиалеса?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
андрей кольцов
Ответ Алексей Ненахов
Двуличие хуже поступка Рубиалеса , ехали в автобусе радовались угорали , а потом в миг жертвой стали ,прогнуться под мнение общественности легче и человека не жалко …
Новая повесточка на горизонте
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гамарджоба Генацвале
Ответ Паровоз19
пусть в Россию приезжает, узнает что такое неуважение и злоупотребления властью.. а там уже не поцелуи..
В России, к счастью, умом не тронулись, чтобы за поцелуй человека вторую неделю мочить по всем фронтам.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пикачу82
Ответ Барберис
Он не плохой, он настоящий. Эта мерзость, что его осуждает, они не любят настоящих. Для них негр не черный, и кофе не черное из-за этого, мужчина эта женщина, Иусус черный и гей, женщина не мать, новорожденный мальчик еще не самец, сам определиться в будущем..... Я презираю их. Рубиалес же в свой поцелуй ничего сексуального, в отличие от мерзкой толпы, не вкладывал. Видео из автобуса это полностью доказывает. Девушки шутили, поскольку это был ерундой. Но "самые лучшие люди в мире", которые требуют освобождения террориста-маньяка Брейвика, увидели тут, о боже..... Что они увидели? Они плюнули на чувства всех, видео не приняли, объявили человека "скусуальныи маньяком" и уничтожают его жизнь методично, со знанием дела, профессионально. Мне кажется, эта футболистка могла бы помочь, но боится толпы. Чего она боится? "Проститутка, любовница Рубиалеса, шлюха, плохо училась, убегала из дома, пошла не по правильной стороной истории...." Этого боится. Они теряют разум, и это видно не вооруженным взглядом. По моему, Испания легализует сексуальные оьнощения с животными "по любви" , не так ли? А тут Рубиалес.... Ну, ну..... Скажите на милость, это общество не двуличное?
Написал все как есть, ни прибавить не убавить.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
phaetton
Ответ Djibril_cisse
поцеловал бы мужика, слова бы никто не сказал
так и есть, им там в энтих европах лишь бы стринги розовые напялить, вставить перья и пойти на лгбт парад, вообще больше ни о чем не думают
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Савелий Серов
Ответ Мақсат Алдаш
а бомбить соседную страну это спрааедливо?
а делать свою базу на границе своего врага, это норма? 2 года подождать и надеяться что следующий президент США будет адекватным, а не Байденом
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пикачу82
Когда Бидон пользуясь своим положением делает с сыном движухи на Украине это конечно другое, а поцеловать игрока сборной на эмоциях это конечно жуткое злоупотребление властью! Да... Кто мне еще расскажет про запад и как там все круто и справедливо?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий