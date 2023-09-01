Футболистка сезона УЕФА Бонмати о поцелуе Рубиалеса: «Нельзя допускать злоупотребления властью. Нужно продолжать работать, чтобы общество стало лучше»

Футболистка года в Европе осудила Луиса Рубиалеса за поцелуй с Дженнифер Эрмосо.

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы в финале женского чемпионата мира, за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА временно отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.

Айтана Бонмати – полузащитница «Барселоны» и сборной Испании. Она стала MVP женской Лиги чемпионов и чемпионата мира. Вчера ей вручил приз как лучшей футболистке сезона от .

«Сейчас не очень хорошие времена для испанского футбола. Мы выиграли чемпионат мира, но об этом мало что говорят.

Как члены сообщества мы не можем допустить злоупотребления властью в рамках трудовых отношений, а также неуважения.

Хочу напомнить Дженни и всем женщинам, которые проходят через подобное: мы с вами. Мы должны продолжать работать, чтобы общество становилось лучше», – сказала Бонмати.

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