Футболистка сезона УЕФА Бонмати о поцелуе Рубиалеса: «Нельзя допускать злоупотребления властью. Нужно продолжать работать, чтобы общество стало лучше»
Футболистка года в Европе осудила Луиса Рубиалеса за поцелуй с Дженнифер Эрмосо.
Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы в финале женского чемпионата мира, за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА временно отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.
Айтана Бонмати – полузащитница «Барселоны» и сборной Испании. Она стала MVP женской Лиги чемпионов и чемпионата мира. Вчера ей вручил приз как лучшей футболистке сезона от УЕФА.
«Сейчас не очень хорошие времена для испанского футбола. Мы выиграли чемпионат мира, но об этом мало что говорят.
Как члены сообщества мы не можем допустить злоупотребления властью в рамках трудовых отношений, а также неуважения.
Хочу напомнить Дженни и всем женщинам, которые проходят через подобное: мы с вами. Мы должны продолжать работать, чтобы общество становилось лучше», – сказала Бонмати.
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Общество это мерзкое, и оно не становится лучше.
Я когда в баре смотрел ЧМ Россию с Испанией, после сейва Игоря обнимался и бесновался весь бар. По этой логике мужскую половину надо было лет на 10 закрыть.
Эта мерзость, что его осуждает, они не любят настоящих.
Для них негр не черный, и кофе не черное из-за этого, мужчина эта женщина, Иусус черный и гей, женщина не мать, новорожденный мальчик еще не самец, сам определиться в будущем.....
Я презираю их.
Рубиалес же в свой поцелуй ничего сексуального, в отличие от мерзкой толпы, не вкладывал.
Видео из автобуса это полностью доказывает.
Девушки шутили, поскольку это был ерундой.
Но "самые лучшие люди в мире", которые требуют освобождения террориста-маньяка Брейвика, увидели тут, о боже.....
Что они увидели?
Они плюнули на чувства всех, видео не приняли, объявили человека "скусуальныи маньяком" и уничтожают его жизнь методично, со знанием дела, профессионально.
Мне кажется, эта футболистка могла бы помочь, но боится толпы.
Чего она боится?
"Проститутка, любовница Рубиалеса, шлюха, плохо училась, убегала из дома, пошла не по правильной стороной истории...."
Этого боится.
Они теряют разум, и это видно не вооруженным взглядом.
По моему, Испания легализует сексуальные оьнощения с животными "по любви"
, не так ли?
А тут Рубиалес....
Ну, ну.....
Скажите на милость, это общество не двуличное?
Нельзя так открыто говорить и писать правду!
Немедленно перекратите!
Вы должны уважать мерзкую толпу, подчиниться, и стать пушистым.