Рубиалес о поцелуе с Эрмосо: «Все произошло по взаимному согласию, спонтанно – мы были счастливы в исторический момент победы. Буду защищать себя, чтобы доказать правду»
Луис Рубиалес высказался о поцелуе с Дженнифер Эрмосо.
Ранее ФИФА отстранила главу Королевской испанской федерации от футбола на 90 дней.
«20 августа я допустил очевидные ошибки, о чем искренне сожалею от всего сердца. Я попросил прощения – это было необходимо, и теперь со всей покорностью снова прошу прощения.
Я делаю это, чтобы стать лучше. Я осознал, что независимо от того, насколько велика радость и сильны эмоции, даже после победы на чемпионате мира, от спортивных руководителей требуется примерное поведение, но я вел себя неподобающим образом.
В этой связи я еще раз приношу извинения футболисткам, федерации и другим футбольным сообществам, а также болельщикам и тем, кого могли оскорбить мои действия.
Я уже давал объяснения произошедшему и говорил правду. Это исключительно мое видение ситуации, я придерживался его с самого начала и буду придерживаться в дальнейшем.
Все произошло по взаимному согласию, спонтанно – мы все были счастливы в тот исторический момент [победы]. С моей стороны не было никакой агрессии, я не причинил ни малейшего дискомфорта – нас обоих переполняла радость.
Сегодня Спортивный трибунал Испании открыл против меня дело, но я буду продолжать защищать себя, чтобы доказать правду», – сказал Рубиалес.
Рубиалес отбивается «доказательствами» взаимности поцелуя. Его уже отстранила ФИФА
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Вы думали вообще, что человек правду написал?
Не думали?
Почему?
Дичь?
"Если животное не получило травму, то секс с животным не считается УГОЛОВНО НАКАЗУЕМЫМ".
Это в Испании.
Вы говорите, дичь?
А это не дичь?
Вам бы просто секунду потратить на анализ темы, но вы с порога "Дичь пишите".
А не дичь ли обсуждения "моментов и методов" криммнилизации секса с животными?
Вообще это что?
Это нормальное общество сожет придумать?
Нет!!!!!!!
Теперь вопрос.
Может ли это общество понимать человеческие порывы?
Нет.
Тогда, какое оно имеет право судить Рубиалеса?
Подумайте, это общество принимает такое:
- Этот человнк не мужчина, ровно в полдень после сиесты, он почуствовал себя женщиной.
Так может быть?
Нет.
Прчему вы не верите, что завтра покажут в суде записку от лося, который почувствовал себя ежом и поэтому отдался охраннику станции?
Раз общество принимает идиотизм в одном виде, почему оно не может принять идиотизм другого вида?
Имеет ли это общество шанс правильно оценить порывы Рубиалеса?
Нет.
"Это был сексизм".
И все! Никаких других версий!
А возсожности лося общирны, его простят, а вот человека нет.
Никаких правильных человеческих эмоций!
Ни грамма!
Это мерзость, но вы же защищяете это!!!!!
Понимаете, в чем парадокс.
Вы против человека во имя чего?
Во имя секса с животным?
Гениально.
Вы понимаете о чем я?
Это для нас чпокнуться, как покушать или зубы почистить. Бабы перед этим рисуют целый ореол вокруг партнёра (если не нимфоманки), и если ореол наполняется чёрным цветом, они начинают нас ненавидеть и презирать.
Не знает, что чего женщина хочет, того хочет бог. И что женщина всегда права, а если она неправа, то нужно перед ней извиниться. Женщины так же яростно любят, как и яростно ненавидят или презирают, когда в отношениях что-то ломается с их точки зрения.
Ну вы чушь то не пишите, совсем уже с ума сходить начинаете от пропаганды. Ваш друг вас очень жестко обманывает.
Операционные в школе? Операционная смена пола ребенку без согласия родителей? Какой уровень интеллекта надо иметь, чтобы на полном серьезе верить в такие сказки?
Но даже если, кто-то углядел в поцелуе Путина этого мальчика в живот некую перверсию, то и по этому поводу есть аргумент. Даже, если это и перверсия (на самом деле, нет, как отец четырёх детей от трёх женщин, смогу обосновать), то для тех, кто носит этот случай, как писанную торбу - это один единственный случай вымышленной перверсии, которая зачем-то проецируется на всю страну. В Европе такое, сплошь, как из рога изобилия.
А то, что имея привелегированный статус, поцеловал в губы футболистку. А в цивилизованных странах активно борятся с тем, чтобы люди с высокими постами не пользовались своим положением. И не превышали своих полномочий.
В России я так понял сейчас эпоха викингов) кто успел, тот и съел.
И никто его не посадил за чистосердечное