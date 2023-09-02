Рубиалес о поцелуе с Эрмосо: «Все произошло по взаимному согласию, спонтанно – мы были счастливы в исторический момент победы. Буду защищать себя, чтобы доказать правду»

Теги Луис Рубиалес женский футбол Федерация футбола Испании сборная Испании жен Дженнифер Эрмосо Футбол

Луис Рубиалес высказался о поцелуе с Дженнифер Эрмосо.

Ранее ФИФА отстранила главу Королевской испанской федерации от футбола на 90 дней.

«20 августа я допустил очевидные ошибки, о чем искренне сожалею от всего сердца. Я попросил прощения – это было необходимо, и теперь со всей покорностью снова прошу прощения.

Я делаю это, чтобы стать лучше. Я осознал, что независимо от того, насколько велика радость и сильны эмоции, даже после победы на чемпионате мира, от спортивных руководителей требуется примерное поведение, но я вел себя неподобающим образом.

В этой связи я еще раз приношу извинения футболисткам, федерации и другим футбольным сообществам, а также болельщикам и тем, кого могли оскорбить мои действия.

Я уже давал объяснения произошедшему и говорил правду. Это исключительно мое видение ситуации, я придерживался его с самого начала и буду придерживаться в дальнейшем.

Все произошло по взаимному согласию, спонтанно – мы все были счастливы в тот исторический момент [победы]. С моей стороны не было никакой агрессии, я не причинил ни малейшего дискомфорта – нас обоих переполняла радость.

Сегодня Спортивный трибунал Испании открыл против меня дело, но я буду продолжать защищать себя, чтобы доказать правду», – сказал Рубиалес.

Рубиалес отбивается «доказательствами» взаимности поцелуя. Его уже отстранила ФИФА 

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65 комментариев

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Сергей Риде
Лет 20 назад, в Лужниках поцеловался с девушкой, празднуя гол забитый Спартаком. Я даже имя той девушки не знаю, да и целоваться полезла она, а я с удовольствием не отказал.
+61
-4
+57
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liverpool and barcelona fan
Зная европу и с новым курсом "развития" этого округа, мужик держись, ты не потянешь. Тебя смешают
+60
-14
+46
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Simplicissimus
Ответ liverpool and barcelona fan
Зная европу и с новым курсом "развития" этого округа, мужик держись, ты не потянешь. Тебя смешают
В любом случае мужику лучи уважения. Если не бороться за право на здравый смысл, кобздец будет все сгущаться. Вчера (на самом деле в начале года) в Испании разрешили секс с животными. Сегодня (по факту) объявили вне закона здоровое проявление эмоций. Завтра еще какую-нибудь дичь поднимут со дна, а послезавтра это говно дотечет и до наших дверей
+55
-26
+29
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Ночной кошмар Логинова
Ответ Сергей Риде
Лет 20 назад, в Лужниках поцеловался с девушкой, празднуя гол забитый Спартаком. Я даже имя той девушки не знаю, да и целоваться полезла она, а я с удовольствием не отказал.
Девушка из Лужников 20 лет назад - где она сейчас)
+15
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Евгений Шазиев
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Ответ Мартинелли
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Да. Я тоже своих сыновей в живот целую. Есть памперсы, на упаковке, которых изображён мужчина, целующий младенца в живот.
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leon01
Ответ Евгений Шазиев
Какой-то неопытный у Вас друг) Не знает, что чего женщина хочет, того хочет бог. И что женщина всегда права, а если она неправа, то нужно перед ней извиниться. Женщины так же яростно любят, как и яростно ненавидят или презирают, когда в отношениях что-то ломается с их точки зрения.
Он просто дуралей, для неё эта ситуация после секса была унизительная и она поступила так как посчитала нужным
+9
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Topordo
Держись, мужик!
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Phantomm
Ну так и она целовала в ответ,а потом после шумихи отказалась.Блин это безобидный поцелуй,тем более девушка сама тоже поцеловала.
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Samburskiy
Ответ Игорь Новиков
Вы бы телек поменьше смотрели. Такую дичь пишете.
Я тоже так думал раньше, но огромное количество знакомых айтишников релокантов весьма либеральных взглядов пишут, что это реальная проблема, что в Канаде, что США, что в ЕС, что в Австралии.
+6
-1
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leon01
Мне один приятель рассказывал такую историю, он родился в Израиле , корни марокканские. Как то раз пригласил девушку после кафе к себе домой, она эфиопка, привезли родители в младенчестве в Израиль. Ну выпили чутка и чпокнулись и всё бы хорошо но она попросила проводить её, он не захотел, размяк) она попросила денег на такси, он её послал и она ушла вся в слезах. Через 2 часа за ним приехали , одели наручники и бросили в кутузку. Она написала заяву на изнасилование! Адвокат вытащил его под подписку о невыезде, его отстранили от работы до выяснения . Кучу денег на адвокатов, нервов и это продолжалось почти год, суды, проверки , анализы и всё такое , пока она сама не отказалась от обвинений в изнасилование. Но по закону страны её обвинили в лжесвидетельстве и за это полагается срок и против него дело небыли прекращено потому что как посчитал суд, на неё могло оказываться давление со стороны родственников обвиняемого. Он поседел за этот год, но вроде всё более менее закончилось. После этого он перестал чпокаться с залётными и быстренько женился)
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Игорь Пичугин
Свободу Луису Рубиалесу! Давай к нам в РФС!
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Барберис
Ответ Игорь Новиков
Вы бы телек поменьше смотрели. Такую дичь пишете.
Смотрите, как вы принимаете происходящее.

Вы думали вообще, что человек правду написал?
Не думали?
Почему?
Дичь?

"Если животное не получило травму, то секс с животным не считается УГОЛОВНО НАКАЗУЕМЫМ".
Это в Испании.

Вы говорите, дичь?

А это не дичь?

Вам бы просто секунду потратить на анализ темы, но вы с порога "Дичь пишите".

А не дичь ли обсуждения "моментов и методов" криммнилизации секса с животными?

Вообще это что?

Это нормальное общество сожет придумать?

Нет!!!!!!!

Теперь вопрос.

Может ли это общество понимать человеческие порывы?

Нет.
Тогда, какое оно имеет право судить Рубиалеса?

Подумайте, это общество принимает такое:
- Этот человнк не мужчина, ровно в полдень после сиесты, он почуствовал себя женщиной.

Так может быть?
Нет.
Прчему вы не верите, что завтра покажут в суде записку от лося, который почувствовал себя ежом и поэтому отдался охраннику станции?

Раз общество принимает идиотизм в одном виде, почему оно не может принять идиотизм другого вида?

Имеет ли это общество шанс правильно оценить порывы Рубиалеса?
Нет.
"Это был сексизм".
И все! Никаких других версий!

А возсожности лося общирны, его простят, а вот человека нет.
Никаких правильных человеческих эмоций!
Ни грамма!

Это мерзость, но вы же защищяете это!!!!!

Понимаете, в чем парадокс.

Вы против человека во имя чего?
Во имя секса с животным?

Гениально.
Вы понимаете о чем я?
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Анатолий Дегтярёв
Молодец!
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Евгений Шазиев
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Ответ leon01
Он просто дуралей, для неё эта ситуация после секса была унизительная и она поступила так как посчитала нужным
Согласен, он её унизил. Поматросил и бросил.)
Это для нас чпокнуться, как покушать или зубы почистить. Бабы перед этим рисуют целый ореол вокруг партнёра (если не нимфоманки), и если ореол наполняется чёрным цветом, они начинают нас ненавидеть и презирать.
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Ростов-на-Дону
Действия Рубилиса оскорбили всех питухов ФИФА.
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Матвей Суицидин
Ответ Simplicissimus
В любом случае мужику лучи уважения. Если не бороться за право на здравый смысл, кобздец будет все сгущаться. Вчера (на самом деле в начале года) в Испании разрешили секс с животными. Сегодня (по факту) объявили вне закона здоровое проявление эмоций. Завтра еще какую-нибудь дичь поднимут со дна, а послезавтра это говно дотечет и до наших дверей
пруфы про зоофилию кинь, правозищитник ты наш
+7
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Виктор Войнов
Рубиалес держись. Все адекватные люди с тобой. #извиненийдосаточно
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Евгений Шазиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ leon01
Мне один приятель рассказывал такую историю, он родился в Израиле , корни марокканские. Как то раз пригласил девушку после кафе к себе домой, она эфиопка, привезли родители в младенчестве в Израиль. Ну выпили чутка и чпокнулись и всё бы хорошо но она попросила проводить её, он не захотел, размяк) она попросила денег на такси, он её послал и она ушла вся в слезах. Через 2 часа за ним приехали , одели наручники и бросили в кутузку. Она написала заяву на изнасилование! Адвокат вытащил его под подписку о невыезде, его отстранили от работы до выяснения . Кучу денег на адвокатов, нервов и это продолжалось почти год, суды, проверки , анализы и всё такое , пока она сама не отказалась от обвинений в изнасилование. Но по закону страны её обвинили в лжесвидетельстве и за это полагается срок и против него дело небыли прекращено потому что как посчитал суд, на неё могло оказываться давление со стороны родственников обвиняемого. Он поседел за этот год, но вроде всё более менее закончилось. После этого он перестал чпокаться с залётными и быстренько женился)
Какой-то неопытный у Вас друг)
Не знает, что чего женщина хочет, того хочет бог. И что женщина всегда права, а если она неправа, то нужно перед ней извиниться. Женщины так же яростно любят, как и яростно ненавидят или презирают, когда в отношениях что-то ломается с их точки зрения.
+4
-2
+2
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Игорь Новиков
Ответ Samburskiy
Я тоже так думал раньше, но огромное количество знакомых айтишников релокантов весьма либеральных взглядов пишут, что это реальная проблема, что в Канаде, что США, что в ЕС, что в Австралии.
Какая именно?
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Полуэктов Пётр
Ответ atomio
А кто хочет - могут прямо в школе пол поменять, там есть специальные операционные. Причем без согласия родителей, а если против - ребёнка заберут в другую семью и всё. С 5 лет вроде это разрешено. Вчера друг уехавший релокант в Германию рассказывал.
"А кто хочет - могут прямо в школе пол поменять, там есть специальные операционные."
Ну вы чушь то не пишите, совсем уже с ума сходить начинаете от пропаганды. Ваш друг вас очень жестко обманывает.
Операционные в школе? Операционная смена пола ребенку без согласия родителей? Какой уровень интеллекта надо иметь, чтобы на полном серьезе верить в такие сказки?
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Samburskiy
Ответ Игорь Новиков
Какая именно?
Ключевое - навязчивые рассказы в начальной школе детям про возможность смены ими пола (гормональные препараты и операции) в совокупности с ювенальной юстицией. Будешь препятствовать - ребенка могут и забрать. Радуга и прочее с каждого столба и в любом медиа контенте - в меньшей степени, но тоже избыточно.
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ten Hag
Ответ Ночной кошмар Логинова
Девушка из Лужников 20 лет назад - где она сейчас)
😅
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Евгений Шазиев
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Полуэктов Пётр
Это конечно оффтоп, но всё таки есть разница между целованием в живот своего сына и чужого сына. Это не криминал, конечно, но такое... странновато.
Я по этому тэйку определяю пацанов, у которых нет сыновей. Отеческие чувства могут вызвать не только кровные узы. У меня есть племяш. Я о нём забочусь, едва ли не больше, чем его мама (она РСП). Целую его в макушку и обнимаю, т.к. я его люблю и учу жизни. Есть такое понятие "отеческие чувства".

Но даже если, кто-то углядел в поцелуе Путина этого мальчика в живот некую перверсию, то и по этому поводу есть аргумент. Даже, если это и перверсия (на самом деле, нет, как отец четырёх детей от трёх женщин, смогу обосновать), то для тех, кто носит этот случай, как писанную торбу - это один единственный случай вымышленной перверсии, которая зачем-то проецируется на всю страну. В Европе такое, сплошь, как из рога изобилия.
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Булат Кошкимбаев
Ответ liverpool and barcelona fan
Зная европу и с новым курсом "развития" этого округа, мужик держись, ты не потянешь. Тебя смешают
Люди отупели. Суть не в том, что он девушку поцеловал.
А то, что имея привелегированный статус, поцеловал в губы футболистку. А в цивилизованных странах активно борятся с тем, чтобы люди с высокими постами не пользовались своим положением. И не превышали своих полномочий.
В России я так понял сейчас эпоха викингов) кто успел, тот и съел.
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Аморалинни
Ответ Матвей Суицидин
пруфы про зоофилию кинь, правозищитник ты наш
В барселоне живет один любитель шпицев
И никто его не посадил за чистосердечное
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