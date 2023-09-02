Рубиалес о поцелуе с Эрмосо: «Все произошло по взаимному согласию, спонтанно – мы были счастливы в исторический момент победы. Буду защищать себя, чтобы доказать правду»

Луис Рубиалес высказался о поцелуе с Дженнифер Эрмосо.

Ранее ФИФА отстранила главу Королевской испанской федерации от футбола на 90 дней.

«20 августа я допустил очевидные ошибки, о чем искренне сожалею от всего сердца. Я попросил прощения – это было необходимо, и теперь со всей покорностью снова прошу прощения.

Я делаю это, чтобы стать лучше. Я осознал, что независимо от того, насколько велика радость и сильны эмоции, даже после победы на чемпионате мира, от спортивных руководителей требуется примерное поведение, но я вел себя неподобающим образом.

В этой связи я еще раз приношу извинения футболисткам, федерации и другим футбольным сообществам, а также болельщикам и тем, кого могли оскорбить мои действия.

Я уже давал объяснения произошедшему и говорил правду. Это исключительно мое видение ситуации, я придерживался его с самого начала и буду придерживаться в дальнейшем.

Все произошло по взаимному согласию, спонтанно – мы все были счастливы в тот исторический момент [победы]. С моей стороны не было никакой агрессии, я не причинил ни малейшего дискомфорта – нас обоих переполняла радость.

Сегодня Спортивный трибунал открыл против меня дело, но я буду продолжать защищать себя, чтобы доказать правду», – сказал .

Рубиалес отбивается «доказательствами» взаимности поцелуя. Его уже отстранила ФИФА

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку