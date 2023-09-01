Дело против Рубиалеса открыл Спортивный трибунал Испании. Для его отстранения этого недостаточно, хотя министр спорта Испании просит об этом

Спортивный административный трибунал Испании открыл дело против Луиса Рубиалеса.

Глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы в финале женского чемпионата мира, за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА временно отстранила от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.

Спортивный административный трибунал Испании (TAD) открыл дело против функционера за «серьезное нарушение».

Однако этого недостаточно, чтобы Высший спортивный совет (CSD) отстранил Рубиалеса на время расследования.

В связи с этим министр культуры и спорта Испании Мигель Исета просит административный трибунал самостоятельно отстранить функционера от деятельности на время рассмотрения дела в качестве меры предосторожности.

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