Дело против Рубиалеса открыл Спортивный трибунал Испании. Для его отстранения этого недостаточно, хотя министр спорта Испании просит об этом
Спортивный административный трибунал Испании открыл дело против Луиса Рубиалеса.
Глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы в финале женского чемпионата мира, за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА временно отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.
Спортивный административный трибунал Испании (TAD) открыл дело против функционера за «серьезное нарушение».
Однако этого недостаточно, чтобы Высший спортивный совет (CSD) отстранил Рубиалеса на время расследования.
В связи с этим министр культуры и спорта Испании Мигель Исета просит административный трибунал самостоятельно отстранить функционера от деятельности на время рассмотрения дела в качестве меры предосторожности.
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
Мы на это сумасществие смотрим со стороны, слава Богу.
Надо внимательно смотреть.
И сделать все ВОЗМОЖНОЕ И НЕВОЗМОЖНОЕ, чтобы наше общество не стало таким, каким оно стало там.
Я понимаю, есть недостатки, надо работать в разных направлениях, но в этом направлении не надо.
Испанцы образцово показывают, куда не надо идти.
Футболистка жива, с ней ничего не произошло, что хорошо.
Но ведь Рубиалес тоже человек, нет?
Еще раз напоминаю всем:
Это происходит в стране, где зоофилию кажется легализуют.
Поедставляете?
Эти мерзкие люди, которые твердят, что Рубилаес без согласия поцеловал женщину, скоро в судах будут доказывать, что козу поимели Санчес и Борхес по обоюдному желанию животного и человека.
И предьяаят заявление от козы, с подписью, и с печатью от ветеринара.
Смотрите, это происходит наяву, все время пишу об этом.
Это не за горизонтом истории, не средние века, а 21 век, Испания.
Сейчас это происходит.
Интересно, кто-то заступился за человека?
Нет?
Никто?
Тем более, туда не надо.
Лучше быть бедным, но человеком.
А Рубилаеса по всей видимости уничтожат
Вот только маму его жалко, она в церкви закрылась от беснующихся.