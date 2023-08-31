Мостовой о поцелуе Рубиалеса с Эрмосо: «Это не преступление, что за бред? Футболистка рада должна быть, что ее еще целуют – многие девчонки этого ждут»

Теги премьер-лига Россия Луис Рубиалес Ла Лига женский футбол Александр Мостовой Федерация футбола Испании сборная Испании жен Дженнифер Эрмосо Футбол

Александр Мостовой не считает поцелуй главы RFEF с футболисткой предосудительным.

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы в финале женского чемпионата мира, за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА временно отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.

Позже стало известно, что Эрмосо и юристы женского футбольного профсоюза рассматривают возможность привлечения Рубиалеса к ответственности за преступление на сексуальной почве.

– Я не считаю это каким-то преступлением, конечно же, нет. Что за бред? Со многими разговаривали на эту тему. Что здесь такого? Поцеловал он эту девчонку, понравилось ей, не понравилось. Такую шумиху подняли, ужас просто – для меня это дико.

– Удивились такому переполоху?

– Это же все на эмоциях, естественный процесс. Она не оттолкнула его, сама с ним обнялась. Там все целовались, кстати!

А тем более, может, она ему нравится. Что здесь такого? Ну кошмар. Человека затюкали до такой степени, будто он какое-то насилие над кем-то совершил.

– Сейчас и поцелуй – повод для расследования.

– Раньше на этот женский футбол никто внимания не обращал, сейчас из них звезд сделали. Она, эта футболистка, рада должна быть, что ее еще целуют! Есть много девчонок, которые ждут, чтобы их кто-нибудь просто поцеловал. Их никто не целует, понимаете?

– Вы не пересекались с Рубиалесом на поле?

– Не помню его, нет. Много же таких, кто толком не играл, а рассказывает потом, какой он футболист. У нас особенно.

Но жалко его в этой истории. Я не говорю, что все должны всех целовать – женщин, мужиков. Ну на эмоциях так вышло, что? Не каждый же день они Кубок мира выигрывают. А что этот президент должен был делать? Отвернуться и сказать: зачем вы сегодня выиграли? – сказал бывший игрок «Сельты».

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54 комментария

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оле - топ юрген - клоп
Ответ Silent2006
Интересно, что Мостовой сказал бы, если бы на эмоциях Рубиалес поцеловал его.
Зависит от того, сколько Рубиалес может начеканить
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Silent2006
Интересно, что Мостовой сказал бы, если бы на эмоциях Рубиалес поцеловал его.
+51
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shishovv
Мостовой наш кандидат
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Егор Трушников
"И женщина вообще должна быть на кухне" добавил Мостовой
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Anton Kortenko
должна была раком встать да застеснялась. ох уж эти футболистки. только и ждут повода.
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оле - топ юрген - клоп
Наш, Русский гетеросексуал, Сашка Мостовой!
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АланСмити
Думаю, что не радикальные феминистки именно против таких, как Мостовой и борются, которые считают, что если кто-то не против подобного, значит, это норм и можно ко всем так относиться. Без оценки ситуации с футболисткой.
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DASDAfan DASDASD
Какой кошмар...
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EminenceGrise
Очевидно следующим об этой великой проблеме спросят Юрия Лозу.
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Злобный Конь
Согласен. Совсем рехнулись!
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Павел Сморщков
За что их целовать, сколько они начеканит могут?
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rhfbxtbwtq
Ответ Silent2006
Интересно, что Мостовой сказал бы, если бы на эмоциях Рубиалес поцеловал его.
Слон наш
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Marat_taraz
Думаю Рубиалес поцеловал на радостях , на эмоциях , не каждый день становятся чемпионами мира, можно и понять, лучше пускай защищают тех женщин кому действительно нужна помощь. Где мужья тираны абьюзеры, где каждый день насилие. Тут невинный поцелуй на эмоциях
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Konservator
Хмм, жаль Новодворская Мостового взасос уже не сможет поцеловать. Я бы не пожалел денег, чтобы посмотреть на реакцию Царя на это.
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All These Things I Hate
Ответ Anton Kortenko
должна была раком встать да застеснялась. ох уж эти футболистки. только и ждут повода.
в автобусе вполне себе радовалась
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Кирилл Букетов
"эта футболистка, рада должна быть, что ее еще целуют!" А потом говорим еще про мир феминисток и радфем. Тут просто самый мерзкий пример выпячивания своих никому ненужных яиц
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Кирилл Смирнов
Саша,готовься...
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Пользователь Имени
Ответ Silent2006
Интересно, что Мостовой сказал бы, если бы на эмоциях Рубиалес поцеловал его.
Как он его поцелует, Мостовой мяч чеканит без продыху, полезный навык, уберегающий от нежеланных поцелуев )
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Anton Kortenko
Ответ All These Things I Hate
в автобусе вполне себе радовалась
да, но слова Моста звучат так словно она об этом только и мечтала, чтобы её кто-то целовал. смахивает на скабрезную мантра мюжиков про "недержание матки" и "сучка не схочет..." а в автобусе бухенькая она в принципе радовалась всему, в такой атмосфере и спонтанному пуку будут улюлюкать и радоваться. это означает лишь, что для неё поцелуй был ничего не значащим мимолётным событием, который можно обшутить и забыть.
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Никому_никабельный
Мост всё разрулил
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Антибаскет Поповича
Мостовой о поцелуе Рубиалеса с Эрмосо: "Это не преступление, что за бред? Не Абаскаль же её поцеловал".
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tankist231
Как же мы всё таки отличаемся от этих европейцев, для всех нормальных русских этот поцелуй вообще ни о чём, а там такую бучу раздули) мостовой наш человек)
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damondiamond
"Я так далее мужиков целовал и никто мне слова ни сказал", - добавил Мостовой
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Вондроушова
Ответ EminenceGrise
Очевидно следующим об этой великой проблеме спросят Юрия Лозу.
Он бы и сам рад засосать Эрмосо, но только на маленьком плоту.
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JackJohnnieJim
Ответ madflava
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Когда он там жил, все было по-другому
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