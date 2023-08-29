Верховный комиссар ООН по правам человека о Рубиалесе и поцелуе: «Каждый должен выступить против насилия. Мы с теми, кто стремится положить конец сексизму в спорте»

Теги Луис Рубиалес Ла Лига женский футбол Федерация футбола Испании ООН дискриминация Дженнифер Эрмосо Футбол

В ООН отреагировали на инцидент с Луисом Рубиалесом.

«Женщины в спорте продолжают сталкиваться с сексуальными домогательствами и насилием. И каждый из нас обязан выступить против такого насилия.

Мы присоединяемся к испанке Дженни Эрмосо и всем тем, кто стремится положить конец насилию и сексизму в спорте. Пусть это станет поворотным моментом», – заявил верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека Фолькер Тюрк.

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0), за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА временно отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.

Прокуратура начала расследование эпизода с поцелуем Рубиалеса и Эрмосо. Футболистке предложили подать заявление о преступлении сексуального характера

УЕФА не станет вмешиваться в дело Рубиалеса после жалобы генсека RFEF. Испанские клубы и сборные не отстранят от международных турниров

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20 комментариев

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rigobersong
Там Канье Уэст в центре Европы прилюдно на клыка даме дал:))
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Этот Райола хочет денег
Перебарщивают уже с новостью. Видимо лет через 15, если будет желание познакомиться с женщиной, надо будет ей объяснять, почему ты подошел именно к ней, а не допустим к рядом стоящим Альфреду или Максиму, которые тоже имеют право на личную жизнь. И да, никакого флирта, рядом должны будут быть юрист и нотариус, а заявленная цель-возможный половой акт по согласию сторон))
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Назар Игорь
Мужику остался один выход - повеситься, желательно публично. Феминистки и ханжи всего мира будут радостно рукоплескать.
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rigobersong
Где были ООН когда в 90х годах, когда в мире уже был огромный доступ к информации, все знали что готовится геноцид в Руанде, и все молчали. Людей просто ходили и по спискам с адресами расстреливали и рубили подручными средствами, но ООН молчало, так же когда и бомбили мирный Белград. Самое настоящее позорище , самая бесполезная организация!:)
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Собиратель хаоса
Ответ Этот Райола хочет денег
Перебарщивают уже с новостью. Видимо лет через 15, если будет желание познакомиться с женщиной, надо будет ей объяснять, почему ты подошел именно к ней, а не допустим к рядом стоящим Альфреду или Максиму, которые тоже имеют право на личную жизнь. И да, никакого флирта, рядом должны будут быть юрист и нотариус, а заявленная цель-возможный половой акт по согласию сторон))
Причем и во время этого акта, юрист с нотариусом должны быть рядом. А то вдруг она передумает и захочет отозвать свое согласие😄
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Андрей
пока один только трёп. ну поцеловал и поцеловал. если он извинился то не надо из этого раздувать слона. там вроде как эмоции были, а может она ему нравится, разве человек не имеет право на личную жизнь. может он её так на свидание пригласить хотел.

сколько раз мы видели голливудские фильмы, где кто-то кого-то просто целует без одобрения. вроде никто не умер ни от этого ни после этого.
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Тюменский медвежонок
Ответ rigobersong
Там Канье Уэст в центре Европы прилюдно на клыка даме дал:))
вы не понимаете "это другое"... он ведь темнокожий, эти ребята и на клык могут давать прилюдно и грабить могут и далее по списку и это "норма", а вот будучи белым мужчиной просто чмокнуть на радостях победившую футболистку, извини брат, это мужчина минимум заслуживает тюремный срок за БЕСПРЕДЕЛ
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Фут.Боль
Пока все бюрократические процедуры по согласованию полового акта пройдешь, желания не останется. Казалось бы, вот оно, все справки и договора есть и тут облом, не хватает подписи комиссара ООН.
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Собиратель хаоса
Скоро дойдет до того, что Эрмосо канонизируют. И как же приятно, что в мире больше не осталось убийств, истязаний, нищеты, голода, что верховному комиссару ООН по правам человека только и остается комментировать, как кто-то кого-то засосал.
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Maturmalai
Ответ Этот Райола хочет денег
Перебарщивают уже с новостью. Видимо лет через 15, если будет желание познакомиться с женщиной, надо будет ей объяснять, почему ты подошел именно к ней, а не допустим к рядом стоящим Альфреду или Максиму, которые тоже имеют право на личную жизнь. И да, никакого флирта, рядом должны будут быть юрист и нотариус, а заявленная цель-возможный половой акт по согласию сторон))
Ретроградно мыслишь. В Дании давно уже согласие на секс можно запрашивать и получать через приложение на смартфоне. АйКонсент называется. Согласие может быть отозвано в любой момент, через это же приложение. А так, оно дается на один половой акт в течение 24 часов. Если не успел - то опоздал. Технологии меняют мир!
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Михо
😡
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Фксм Хксю
А если бы поцеловал футболиста, то какая реакция была бы?
Да, переборщил чиновник. Но осуждающие сто раз переборщил уже.
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Трент Резнор
Пока не будет вердикта от Папы Римского, не давайте Рубиалесу молиться
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Гусеконь
тоже осуждаю этот мачизм, когда без спроса так обнимают
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Maturmalai
Тут даже я вынужден признать, что вся эта катавасия зашла слишком далеко.
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Наконец-то ООН занялось настоящими проблемами
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igor.igorev
Такое впечатление, что в Европе все сошли с ума.
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DVS1
оон еще раз подтвердила свою бесполезность, бессмысленность и ненужность. Хотя самое оно, этой организации только в поцелуйчиках теперь и разбираться
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Бродяга-симпатяга
По сравнению с Ванштейном Рубиалес еще легко отделался
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