Верховный комиссар ООН по правам человека о Рубиалесе и поцелуе: «Каждый должен выступить против насилия. Мы с теми, кто стремится положить конец сексизму в спорте»

В ООН отреагировали на инцидент с Луисом Рубиалесом.

«Женщины в спорте продолжают сталкиваться с сексуальными домогательствами и насилием. И каждый из нас обязан выступить против такого насилия.

Мы присоединяемся к испанке и всем тем, кто стремится положить конец насилию и сексизму в спорте. Пусть это станет поворотным моментом», – заявил верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека Фолькер Тюрк.

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0), за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА временно отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.

Прокуратура начала расследование эпизода с поцелуем Рубиалеса и Эрмосо. Футболистке предложили подать заявление о преступлении сексуального характера

УЕФА не станет вмешиваться в дело Рубиалеса после жалобы генсека RFEF. Испанские клубы и сборные не отстранят от международных турниров

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