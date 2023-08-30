Рубиалес отправил в ФИФА видео из автобуса сборной Испании, где футболистки с улыбкой осбуждали поцелуй

Теги Луис Рубиалес Ла Лига ФИФА Федерация футбола Испании сборная Испании жен Дженнифер Эрмосо Футбол

Луис Рубиалес отправил в ФИФА видео из автобуса сборной Испании.

Ранее в сети появились кадры, сделанные в автобусе после поцелуя главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) с футболисткой Дженнифер Эрмосо. На видео девушки с улыбкой смотрят на фото поцелуя и в какой-то момент начинают кричать «поцелуй».

Отправленным видео в ФИФА Рубиалес пытается показать, что изначальная реакция Эрмосо противоречит последующим.  

Ранее ФИФА отстранила Рубиалеса за поцелуй с Эрмосо на 90 дней. Сообщалось, что итоговый срок дисквалификации функционера может составить 15 лет

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26 комментариев

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blаncо
Фантастический сюжет. Для полной эпичности не хватает только акта самосожжения Рубиалеса у дверей церкви, где заперлась его мать.
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+33
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Barsa! bolshe chem klub
есть тигры, львы, волки... а есть гиены, как почувствуют что запахло мясом, бегут со всех нор, хоть сами поймать не в силах никого...
Вот так и с Рубиалесом.
Ехали, шампанское пили, ржали ..
А как фемка какая-та начала ныть, тут же переобулись
+21
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+18
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Назар Игорь
Опять сайт глючит... Не умеют у них работать сисадмины.
+9
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+7
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pit4er
Скажут, что это защитная психологическая реакция на насилие
+4
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инок
Футболистки в автобусе не понимали просто тогда своей травмы. А потом им объяснили и они поняли.
+5
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+4
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BorisLoveMath
Ответ El_Ilusionista
Осбуждали?
воСбуждали
+3
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El_Ilusionista
Осбуждали?
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jwbmwbqvih
Ответ Barsa! bolshe chem klub
есть тигры, львы, волки... а есть гиены, как почувствуют что запахло мясом, бегут со всех нор, хоть сами поймать не в силах никого... Вот так и с Рубиалесом. Ехали, шампанское пили, ржали .. А как фемка какая-та начала ныть, тут же переобулись
У гиен,рацион питания такой,что до 90% пищи они добывают себе сами. Довольно распространенный стереотип что они питаются только падалью.
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Born is the King
По видео видно, что футболистки проявляют акт насилия в отношении Рубиалеса подталкивая его на поцелуй с чьей то женой/дочерью/соседкой.
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Purp
Рубиалес только отправил видео в ФИФА, а подорванные жопки фемзащитников уже положили спортс ;)
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Alexander Tryapyshko
Доказательств вашего преступления у нас нет, но расстаться с вами все равно придется, иначе женщины нас заклюют.
Гринвуд 2.0
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eskerro
ФИФА: это другое
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ZenitFan
какая же дичь там твориться. всем плевать на эту футболистку, плевать на то что оскорбил ее поцелуй или нет. все хотят зрелища и ради этого готовый травить, унижать, уничтожать. а кто то на этом банально денег срубает.
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Человек1991
Рубик Джанику Инфантильному : если бы не бредовый скандал, то я бы уже занялся волшебством с Эрмоской и мы бы возможно поженились . ))
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Тимофей Мокшин
Раздули то непонятно что...
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.ru
На видео девушки с улыбкой смотрят на фото поцелуя...
с улыбкой предвкушения смотрят, что непонятно... представляя как отомстят насильнику
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Real_v_dushe
Рубиалес vs ипанутые феминистки 2-1
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Konstantin Beley
Ответ Vikeif
И последующая адаптация истории от нетфликса где Эрмосо играет черный трансгендер.
не. чёрный трансгендер играет мать
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Lux_Vid Александров
Ответ blаncо
Фантастический сюжет. Для полной эпичности не хватает только акта самосожжения Рубиалеса у дверей церкви, где заперлась его мать.
Помедленнее, я записываю ✍️✍️✍️
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Spaten
Кричали Горько! и раз-два-три…
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