Рубиалес отправил в ФИФА видео из автобуса сборной Испании, где футболистки с улыбкой осбуждали поцелуй
Луис Рубиалес отправил в ФИФА видео из автобуса сборной Испании.
Ранее в сети появились кадры, сделанные в автобусе после поцелуя главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) с футболисткой Дженнифер Эрмосо. На видео девушки с улыбкой смотрят на фото поцелуя и в какой-то момент начинают кричать «поцелуй».
Отправленным видео в ФИФА Рубиалес пытается показать, что изначальная реакция Эрмосо противоречит последующим.
Ранее ФИФА отстранила Рубиалеса за поцелуй с Эрмосо на 90 дней. Сообщалось, что итоговый срок дисквалификации функционера может составить 15 лет.
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Вот так и с Рубиалесом.
Ехали, шампанское пили, ржали ..
А как фемка какая-та начала ныть, тут же переобулись
Гринвуд 2.0
с улыбкой предвкушения смотрят, что непонятно... представляя как отомстят насильнику