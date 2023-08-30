Рубиалес отправил в ФИФА видео из автобуса сборной Испании, где футболистки с улыбкой осбуждали поцелуй

Луис Рубиалес отправил в ФИФА видео из автобуса сборной Испании.

Ранее в сети появились кадры, сделанные в автобусе после поцелуя главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) с футболисткой . На видео девушки с улыбкой смотрят на фото поцелуя и в какой-то момент начинают кричать «поцелуй».

Отправленным видео в ФИФА Рубиалес пытается показать, что изначальная реакция Эрмосо противоречит последующим.

Ранее ФИФА отстранила Рубиалеса за поцелуй с Эрмосо на 90 дней. Сообщалось, что итоговый срок дисквалификации функционера может составить 15 лет.

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