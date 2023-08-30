Глава Ла Лиги Тебас: «Рубиалес унизил достоинство Испании. Образ страны был представлен агрессивным мужчиной, который трогал свои гениталии, заставлял целоваться, таскал футболисток как мешок»
Президент Ла Лиги в очередной раз раскритиковал Луиса Рубиалеса.
«Недостойно принуждать игроков сборной и переводить внимание на них или их реакцию в самый разгар событий. Они не виноваты в том, что образ Испании был представлен Рубиалесом.
Никакой оппортунизм или политическое лицемерие не оправдывают того, что образ Испании был представлен агрессивным мужчиной, который трогал свои гениталии, заставлял целоваться, таскал футболисток как мешок и неуместно прикасался к королеве в такой важный момент.
Это не вопрос левых или правых, Рубиалес своим поведением унизил не только достоинство Дженни, но и достоинство Испании», – написал Хавьер Тебас в твиттере.
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Это уже даже не фарс, а бурлеск какой-то...
Про то что дергал себя за пах фото видел.