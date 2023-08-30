Глава Ла Лиги Тебас: «Рубиалес унизил достоинство Испании. Образ страны был представлен агрессивным мужчиной, который трогал свои гениталии, заставлял целоваться, таскал футболисток как мешок»

Президент Ла Лиги в очередной раз раскритиковал Луиса Рубиалеса.

«Недостойно принуждать игроков сборной и переводить внимание на них или их реакцию в самый разгар событий. Они не виноваты в том, что образ был представлен Рубиалесом.

Никакой оппортунизм или политическое лицемерие не оправдывают того, что образ Испании был представлен агрессивным мужчиной, который трогал свои гениталии, заставлял целоваться, таскал футболисток как мешок и неуместно прикасался к королеве в такой важный момент.

Это не вопрос левых или правых, своим поведением унизил не только достоинство , но и достоинство Испании», – написал в твиттере.

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