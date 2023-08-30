Глава Ла Лиги Тебас: «Рубиалес унизил достоинство Испании. Образ страны был представлен агрессивным мужчиной, который трогал свои гениталии, заставлял целоваться, таскал футболисток как мешок»

Теги Луис Рубиалес Ла Лига Сборная Испании по футболу женский футбол Хавьер Тебас Федерация футбола Испании сборная Испании жен Дженнифер Эрмосо Футбол

Президент Ла Лиги в очередной раз раскритиковал Луиса Рубиалеса.

«Недостойно принуждать игроков сборной и переводить внимание на них или их реакцию в самый разгар событий. Они не виноваты в том, что образ Испании был представлен Рубиалесом.

Никакой оппортунизм или политическое лицемерие не оправдывают того, что образ Испании был представлен агрессивным мужчиной, который трогал свои гениталии, заставлял целоваться, таскал футболисток как мешок и неуместно прикасался к королеве в такой важный момент.

Это не вопрос левых или правых, Рубиалес своим поведением унизил не только достоинство Дженни, но и достоинство Испании», – написал Хавьер Тебас в твиттере.

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40 комментариев

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Iomov
По моему как раз наоборот. Образ Испании портят такие двуличные лицемеры как ты! А этот Рубиалис является нормальным мужиком. Возможно одним из немногих оставшихся в Испании
+25
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Большой Сэми
Танец гиен продолжается
+23
-3
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Ночной кошмар Логинова
Ответ mr kovalsky
Целовавшим и трогавшим гениталии футболисток
Отстранен на 69 месяцев)
+16
-2
+14
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Ночной кошмар Логинова
Целовавшим гениталии и трогавшим футболисток
+14
-2
+12
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mr kovalsky
Ответ Ночной кошмар Логинова
Целовавшим гениталии и трогавшим футболисток
Целовавшим и трогавшим гениталии футболисток
+7
0
+7
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Kuryanin
Чья бы корова мычала. На Тебасе клейма негде ставить.
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Aidos9419
Тебас, сначала разберись с Ла Лигой, с судейскими бардаками
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Rus Donskoy
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уж не тебасу развратнику мычать
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Отец Абду
И это говорит самый достойный человек:)
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Пирс Морган
Вот если бы мужика поцеловал, ничего бы не было
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Andrey Yaroslavtsev
Скоро выяснится, что он ещё и насильник.
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Товарищ Бразаускас
А если бы он трогал гениталии Тебаса, то попал бы в ЛГБТ-повесточку и был бы неприкосновенен и желанен)) лицемеры, известно же ведь уже, как дамы из сб. Испании реагировали на поцелуй: хи-хи-хи, ха-ха-ха, поцелуй еще! Жертвы!
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Eden Hazard
Ответ Andrey Yaroslavtsev
Скоро выяснится, что он ещё и насильник.
Момент проникновения произошел когда Эрмосо его приподняла.
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Владимир Самсонов
Уже и гениталии трогал?
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Phantom1289
Я так понимаю даже видео журналиста не остановит этот коток лицемерия, лжи и маразма.
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Красная стрела
Всё равно его сожрут видимо. Европа и здравый смысл-давно две разные вещи.
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Nurbek Jarylkhanov
Тебас и его приспешники стоят за этой травлей на Рубиалеса. Помните конфликт между Ла лигой и федерацией была. Жаль что Рубиалес так топорно попался. Интересно как все завершится.
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Chistian Jadson
Ай ай ай, ну шо за беспредел в европе, мужчина целовал и трогал своими гениталиями женщину))
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Alex1104
Ответ Ночной кошмар Логинова
Отстранен на 69 месяцев)
А как иначе??? Только если 69 лет!
Это уже даже не фарс, а бурлеск какой-то...
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Иосиф Сталин
Сколько комментариев читал, в ветках Реала, Барселоны и всей Ла Лиги. Тебас точно трогал гениталии президента одного футбольного клуба. Вот делится опытом.
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Kuryanin
А раз трогал гениталии, заодно унизил Италию.
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Cruel Snake
Тебас — Брут
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зак
Быть мужчиной уже не в моде)
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rigobersong
Нацист Тебас пошел против скинхеда!:)) Этот мир сошел с ума:))
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encaro_one
Простите, он и королеву обидел?
Про то что дергал себя за пах фото видел.
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