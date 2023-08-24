У Месси 10 голов и 3 передачи в 8 играх за «Интер Майами»

Лионель Месси набрал 13 очков по системе «гол плюс пас» в США.

После перехода в « » аргентинец провел 8 матчей в различных турнирах. На счету 36-летнего футболиста 10 голов. Трижды он результативно ассистировал партнерам.

Две голевые передачи аргентинец сделал в сегодняшнем матче с «Цинциннати» (3:3, по пенальти – 5:4), прошедшем на стадии полуфинала Открытого кубка США. Подачами партнера воспользовался нападающий Леонардо Кампана, сделавший дубль.

пока еще не дебютировал в чемпионате . Он провел 7 игр в рамках Кубка лиг и 1 матч в розыгрыше Открытого кубка США.

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