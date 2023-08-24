У Месси 10 голов и 3 передачи в 8 играх за «Интер Майами»

Теги МЛС Кубок США Лионель Месси Интер Майами Футбол

Лионель Месси набрал 13 очков по системе «гол плюс пас» в США.

После перехода в «Интер Майами» аргентинец провел 8 матчей в различных турнирах. На счету 36-летнего футболиста 10 голов. Трижды он результативно ассистировал партнерам.

Две голевые передачи аргентинец сделал в сегодняшнем матче с «Цинциннати» (3:3, по пенальти – 5:4), прошедшем на стадии полуфинала Открытого кубка США. Подачами партнера воспользовался нападающий Леонардо Кампана, сделавший дубль.

Месси пока еще не дебютировал в чемпионате МЛС. Он провел 7 игр в рамках Кубка лиг и 1 матч в розыгрыше Открытого кубка США.

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14 комментариев

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Robert Oganyan
Скажите честно, кто-то думал, что Месси будет настолько крут, перейдя в худшую команду МЛС? Я не очень-то верил, но Лео любит доказывать неправоту.
+21
-2
+19
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Отец Абду
10 голов + 3 ассиста в 8 матчах хороший результат...
За месяц 2 финала ( 1 трофей уже есть), ждём 45 - трофей:)
+15
-1
+14
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AF007
Ну прилетел на Землю рептилоид, бывает. Но нет, глорам замыкалдыча надо было в истерике биться об стенку 15 лет)
+13
-2
+11
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<CRISTIANO>
Ответ Отец Абду
10 голов + 3 ассиста в 8 матчах хороший результат... За месяц 2 финала ( 1 трофей уже есть), ждём 45 - трофей:)
Хороший? Да это суперский результат.
+11
-2
+9
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Alejandro_27
Ответ Robert Oganyan
Скажите честно, кто-то думал, что Месси будет настолько крут, перейдя в худшую команду МЛС? Я не очень-то верил, но Лео любит доказывать неправоту.
Лео будет крут там где его любят, ценят и уважают, пример Аргентина и Барселона, теперь в нынешней команде, в Париже этого ничего не было, по нему было видно в Париже у него мучения и поскорее бы закончился контракт, когда Лео счастлив, то от него всегда будет игра высшего качества.
+10
-2
+8
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Отец Абду
Ответ milya ololo
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Эх, очередной хейтер облажался... Месси свой турнир начал в групповом этапе и там забил победный гол со штрафного:)

А дальше сам знаешь ( надеюсь): 44 - трофей , лучший бомбардир и игрок турнира в копилке...
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Vlad
Браво, обыграть команду которая на 1 месте будучи, то что команда Лео на последнем
+6
-1
+5
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VERBLYUD
Ответ milya ololo
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О каких двух полуфиналах идет речь? В Кубке Лиг Месси играл с самого первого матча.
+3
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sportik10
Ответ Alex Mahone21
Срочно нужно выдать золотой мяч этому инопланетянину.В такой сильнейшей и конкурентной лиге,забить столько мячей это прямо космос.Всякие Холланды с такими результатами и рядом не стоят.
не переживай малыш! скоро получит, потерпи немного, 8-ой ЗМ уже в пути
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Barsa! bolshe chem klub
Месси установил рекорд по количеству Рекордов!

а пустыня всё равно радуется: Фуу, хоть сегодня не забил гол!!! 😅🤭
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Greatest Of All Time
Ответ Alex Mahone21
Срочно нужно выдать золотой мяч этому инопланетянину.В такой сильнейшей и конкурентной лиге,забить столько мячей это прямо космос.Всякие Холланды с такими результатами и рядом не стоят.
А по факту он и получился 8 ЗМ. Он считай его уже выиграл, а все остальное это уже как бонус.
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