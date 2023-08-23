«Спартак» доверяет Абаскалю и не ведет поиски нового главного тренера (Metaratings)
Руководство «Спартака» доверяет главному тренеру Гильермо Абаскалю.
По данным Metaratings.ru, в московском клубе не рассматривают вариант с его отставкой и не ведут поисков кандидатов на замену.
Отмечается, что в сентябре возможны изменения в спортивном блоке «Спартака». Они могут коснуться функционала текущих исполнителей, но не исключен вариант с появлением новых специалистов.
Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года и привел команду к бронзовым медалям в первом сезоне.
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
В РПЛ это не прокатит. У нас сперва нужно выстроить оборону.
Катеначчо , а не тики-така!)
Не верю в рыжего. Думаю, его дни сочтены.
Это знаменитое спартаковское "доверие тренеру"..