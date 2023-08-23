«Спартак» доверяет Абаскалю и не ведет поиски нового главного тренера (Metaratings)

Теги Спартак премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Футбол

Руководство «Спартака» доверяет главному тренеру Гильермо Абаскалю.

По данным Metaratings.ru, в московском клубе не рассматривают вариант с его отставкой и не ведут поисков кандидатов на замену.

Отмечается, что в сентябре возможны изменения в спортивном блоке «Спартака». Они могут коснуться функционала текущих исполнителей, но не исключен вариант с появлением новых специалистов.

Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года и привел команду к бронзовым медалям в первом сезоне.

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34 комментария

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Глиномес
Обычно когда такие разговоры начинаются, значит скоро тренера пнут под зад
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Сергей Сурков
Ответ Арасланов Роман
Это радует. Впереди ещё 25 туров, Абаскаль умеет учиться на своих ошибках, да и даже не смотря на 2 поражения подряд, игра в атаке нормальная, вопросы только к обороне, и Абаскаль я уверен с покупкой Бабича найдёт оптимальную пару цз.
когда он на ошибках учился? после провала весны?
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Адильхан Абдусаламов
Перевод на русский: "Мы уже определились с кандидатами на замену"
+13
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Mohnatiy
В сезоне пять побед и два поражения. Ну да, как раз пора тренера менять, по мнению некоторых экспертов...
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КИРИЛЛ УСТИНОВ
Пользователь mohnatiy оскорбился за рыжего свидетеля роковой жёлтой карточки и заблокировал ответы. Классический аргумент ранимых заремовцев.
+4
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KKA
Ответ Глиномес
Обычно когда такие разговоры начинаются, значит скоро тренера пнут под зад
И рассматривают и ведут поиски)
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Поникший Руй
Ответ Арасланов Роман
Это радует. Впереди ещё 25 туров, Абаскаль умеет учиться на своих ошибках, да и даже не смотря на 2 поражения подряд, игра в атаке нормальная, вопросы только к обороне, и Абаскаль я уверен с покупкой Бабича найдёт оптимальную пару цз.
если бы Абаскаль учился на ошибках, то на 30 минуте, когда всё развалилось он сделал бы замены
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WelD
Ответ Глиномес
Обычно когда такие разговоры начинаются, значит скоро тренера пнут под зад
Это не всегда так, но есть повод призадуматься...
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Mihail0910
Значит максимум неделю еще рыжий потренирует, потом уедет в Испанию и возьмет какой нибудь кубок
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BenWade
Значит скоро уволят
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Evengar
Обычно это означает скорую отставку.
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Slavnov
это зря....
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jwbmwbqvih
Был бы Федун,можно было бы ставить крест на Абаскале,а при новых владельцах и руководстве,есть надежда,что это вбросы. Хочется верить,что не будут как он,менять тренеров через сезон или полтора.
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vzi
Прощай, Абаскаль…
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Mohnatiy
Ответ Sinister Kid
Тенденция уже видна. Может Абаскаль и дотянет до зимы, но вряд ли.
Поживём - увидим. Игры через две-три всё понятно будет.
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КИРИЛЛ УСТИНОВ
Ответ Спартак сила
рыжий физрук
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Spymeat
Никакой работы над ошибками не видно. Гильермо самоубийственно строит "европейский клуб" с акцентом на атаку. Этакая Барселона Мценского уезда)
В РПЛ это не прокатит. У нас сперва нужно выстроить оборону.
Катеначчо , а не тики-така!)
Не верю в рыжего. Думаю, его дни сочтены.
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Vitya Karp
игры нет у Спартака вот что печально даже в усиленный микроскоп зерен разума на поле не разглядеть
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Алексей Полиенков
Значит его дни сочтены.
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Честный контроль
Ну слава богу! А то я уже начал переживать, что рыжее и накрашенное олицетровение ФКСМа уберут.
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Balt
А чего это вообще такая инфа появилась? Значит ищут. )
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Пикачу82
Спартаку надо вести поиски двух добротных центральных защитников, ибо жирный Хинкал только на подмену годится, Чернов уровень ФНЛ а Дуарте вообще не футболист.
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Nikolay Borisov
охренеть, после трёх туров - чемпионы, после четырех - "ну все, опять спартак такой спартак, ничего не выиграем", после пяти - уже тренера увольнять, недожурналюги прям разбушевались)
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Роман Ч
все началось
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ЛыСъ
О..
Это знаменитое спартаковское "доверие тренеру"..
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