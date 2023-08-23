«Спартак» доверяет Абаскалю и не ведет поиски нового главного тренера (Metaratings)

Руководство «Спартака» доверяет главному тренеру Гильермо Абаскалю.

По данным Metaratings.ru, в московском клубе не рассматривают вариант с его отставкой и не ведут поисков кандидатов на замену.

Отмечается, что в сентябре возможны изменения в спортивном блоке «Спартака». Они могут коснуться функционала текущих исполнителей, но не исключен вариант с появлением новых специалистов.

Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года и привел команду к бронзовым медалям в первом сезоне.

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