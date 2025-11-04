Кукуян назначен на матч «Спартак» – «Локомотив» в Кубке России, Егоров – на игру «Зенит» – «Динамо»
5 ноября (среда)
«Оренбург» – «Краснодар»: судья – Василий Казарцев
Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Екатерина Курочкина; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Артем Чистяков; АВАР – Артур Фёдоров; инспектор – Юрий Баскаков.
«Динамо» Махачкала – ЦСКА: судья – Иван Сараев
Помощники судьи – Максим Гаврилин, Андрей Филипкин; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Сергей Французов.
«Зенит» – «Динамо» Москва: судья – Егор Егоров
Помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Денис Петров; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Александр Гвардис.
6 ноября (четверг)
«Спартак» – «Локомотив»: судья – Павел Кукуян
Помощники судьи – Адлан Хатуев, Станислав Попков; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Алексей Сухой; инспектор – Виктор Кулагин.