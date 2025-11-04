Гурцкая о «Динамо»: «Карпин просит усиление на позиции правого защитника, опорника, вратаря и крайнего нападающего. Для этого ему надо убрать Бувача»

Тимур Гурцкая: Карпин просит у «Динамо» усиление состава.

Тимур Гурцкая высказался относительно пожеланий главного тренера «Динамо » Валерия Карпина по поводу трансферов.

– Карпин просит зимнее усиление на позиции правого защитника, опорника, вратаря и крайнего нападающего.

Для этого ему надо убрать Бувача, потому что тот больше никогда на это не даст добро.

– К вратарям в «Динамо» есть вопросы?

– У Карпина есть. У него очевидный конфликт с Андреем Луневым . Думаю, зимой «Динамо» столкнется с серьезным вопросом. И куда дальше девать Желько Бувача ?

– Вы не думаете, что возникнет вопрос о продолжении с Карпиным или без него?

– Или все отдадут Карпину, и остальные не будут лезть, или нет.

Сейчас Карпину, чтобы к зиме подойти с вопросом об усилении, нужно доказать, что его игроки приносят пользу, – сказал Тимур Гурцкая в выпуске шоу «Это футбол, брат!» на ютуб-канале.