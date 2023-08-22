«Всю неделю твердили, что «Спартак» лидер, показывает лучший футбол. Вот все ваши ожидания и пошли в одно место». Быстров про 1:3 от «Зенита»

Теги Спартак Зенит Владимир Быстров премьер-лига Россия Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Владимир Быстров высказался о поражении «Спартака» от «Зенита» (1:3) в 5-м туре Мир РПЛ.

– У «Спартака» был хоть небольшой шанс зацепиться за результат?

– Конечно. Могли забить какой-то сумасшедший гол, и все могло быть по-другому. Но «Зенит» и Семак переиграли «Спартак» и Абаскаля, полностью контролируя матч. Повели в счете – отошли обратно на свою половину поля, ждали возможности для контратаки.

«Спартак» попытался что-то изменить во втором тайме, Абаскаль выпустил других футболистов, команда стала поактивнее. Но этого мало, чтобы удержать такую команду как «Зенит».

Нам всю неделю твердили, что «Спартак» лидер, показывает лучший футбол и наконец-то считается фаворитом. Вот все ваши ожидания и пошли в одно место, – сказал бывший игрок «Зенита» и «Спартака». 

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11 комментариев

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Mark Safa
Ответ Артём Амирджанян
Спартак чемпион, первых трёх туров
А если бы не желтая карточка, то чемпионы пять туров!
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Chernoy
Ну такие у нас эксперты на телевидении работают. Твердят, что Спартак лидер, а на самом деле пук. Вопрос к их квалификации. Я вот не эксперт, и то понимаю ну какой лидер получает в каждом матче минимум два, причём играя не с Зенитом, а с Оренбургом и Уралом. Смешно.
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Артем Гладских
хорошие слова.
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NIK7478
Судья убил игру и интригу, показав жёлтую Игнатову,в этом всё дело! Испанский юноша объяснил же всё популярно! )))
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Артём Амирджанян
Спартак чемпион, первых трёх туров
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pav11k
Уже второй человек говорит про какое-то загадочное место…
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Fintt
Чемпионами становятся летом.
Но другим летом))
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Pok_Toholo
Ответ Павел Ермаков
Сам же и твердил,кстати.)))
Быстров: "так я же в глобальном смысле"
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