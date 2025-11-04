Артета недоволен датой матча Кубка лиги с «Пэлас»: «Если продолжим играть каждые три дня... Мы хотим уважения. У «Арсенала» травмированы 7 игроков – не хватает многих футболистов»

Микель Артета выразил недовольством расписанием матчей «Арсенала».

Главный тренер «Арсенала » Микель Артета остался недоволен датой матча Кубка английской лиги против «Кристал Пэлас».

Игра была назначена на 23 декабря. 21 декабря «канониры» сыграют в АПЛ против «Эвертона», а 27 декабря – против «Брайтона».

«Надеюсь, что наш матч АПЛ перенесут, потому что играть через два дня... Эта дата не имеет смысла. Мы должны определить дату. Уверен, что дату нашего матча в АПЛ изменят.

Мы понимаем, какая дата матча подходит лучшего всего. Но они предлагают другую дату, так что нам придется под нее подстроиться.

Уверен, что мы будем руководствоваться следующими принципами: сначала игроки, затем болельщики, а затем время, необходимое для достижения равенства с «Кристал Пэлас ». Равные шансы для каждого клуба. Надеюсь, все будет справедливо.

У нас травмированы семь футболистов. Не знаю, о какой глубине состава мы говорим. Нам не хватает многих игроков.

Если мы продолжим играть каждые три дня... Мы хотим уважения. По нашему мнению, это самое главное», – сказал Микель Артета .