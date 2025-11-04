Артета недоволен датой матча Кубка лиги с «Пэлас»: «Если продолжим играть каждые три дня... Мы хотим уважения. У «Арсенала» травмированы 7 игроков – не хватает многих футболистов»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета остался недоволен датой матча Кубка английской лиги против «Кристал Пэлас».
Игра была назначена на 23 декабря. 21 декабря «канониры» сыграют в АПЛ против «Эвертона», а 27 декабря – против «Брайтона».
«Надеюсь, что наш матч АПЛ перенесут, потому что играть через два дня... Эта дата не имеет смысла. Мы должны определить дату. Уверен, что дату нашего матча в АПЛ изменят.
Мы понимаем, какая дата матча подходит лучшего всего. Но они предлагают другую дату, так что нам придется под нее подстроиться.
Уверен, что мы будем руководствоваться следующими принципами: сначала игроки, затем болельщики, а затем время, необходимое для достижения равенства с «Кристал Пэлас». Равные шансы для каждого клуба. Надеюсь, все будет справедливо.
У нас травмированы семь футболистов. Не знаю, о какой глубине состава мы говорим. Нам не хватает многих игроков.
Если мы продолжим играть каждые три дня... Мы хотим уважения. По нашему мнению, это самое главное», – сказал Микель Артета.