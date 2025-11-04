  • Спортс
  • Артета недоволен датой матча Кубка лиги с «Пэлас»: «Если продолжим играть каждые три дня... Мы хотим уважения. У «Арсенала» травмированы 7 игроков – не хватает многих футболистов»
18

Микель Артета выразил недовольством расписанием матчей «Арсенала».

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета остался недоволен датой матча Кубка английской лиги против «Кристал Пэлас».

Игра была назначена на 23 декабря. 21 декабря «канониры» сыграют в АПЛ против «Эвертона», а 27 декабря – против «Брайтона».

«Надеюсь, что наш матч АПЛ перенесут, потому что играть через два дня... Эта дата не имеет смысла. Мы должны определить дату. Уверен, что дату нашего матча в АПЛ изменят.

Мы понимаем, какая дата матча подходит лучшего всего. Но они предлагают другую дату, так что нам придется под нее подстроиться.

Уверен, что мы будем руководствоваться следующими принципами: сначала игроки, затем болельщики, а затем время, необходимое для достижения равенства с «Кристал Пэлас». Равные шансы для каждого клуба. Надеюсь, все будет справедливо.

У нас травмированы семь футболистов. Не знаю, о какой глубине состава мы говорим. Нам не хватает многих игроков.

Если мы продолжим играть каждые три дня... Мы хотим уважения. По нашему мнению, это самое главное», – сказал Микель Артета.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
