Быстров об Абаскале: «С «Зенитом» экспериментировать только самоубийца может – нужно определиться, куда идти. «Спартак» не так уж ярко начал»
Владимир Быстров недоволен работой Гильермо Абаскаля на старте сезона.
В матче 5-го тура Мир РПЛ «Спартак» проиграл «Зениту» со счетом 1:3, потерпев второе подряд поражение. В предыдущем туре красно-белые уступили «Уралу» (2:3).
«Спартак» не так уж и ярко начал [сезон]. Был результат, встречались со слабыми соперниками, но все равно умудрялись допускать ошибки. Не было одного состава, были изменения в схеме. Тренеру нужно определиться, куда идти.
Все мы немного тренеры, думаем, что разбираемся в футболе. Пока команда побеждает, всем до лампочки, какой ценой. «Спартаку» нужно провести сезон ровно.
Абаскалю от меня досталось вчера? А как иначе, если на один из главных матчей сезона он ставит не сильнейший состав? С таким соперником, как «Зенит», экспериментировать, пытаться что‑то попробовать только самоубийца может», — сказал экс-игрок «Спартака» и «Зенита».
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