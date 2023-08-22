Быстров об Абаскале: «С «Зенитом» экспериментировать только самоубийца может – нужно определиться, куда идти. «Спартак» не так уж ярко начал»

Теги Спартак Зенит Владимир Быстров премьер-лига Россия тактика Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Владимир Быстров недоволен работой Гильермо Абаскаля на старте сезона.

В матче 5-го тура Мир РПЛ «Спартак» проиграл «Зениту» со счетом 1:3, потерпев второе подряд поражение. В предыдущем туре красно-белые уступили «Уралу» (2:3).

«Спартак» не так уж и ярко начал [сезон]. Был результат, встречались со слабыми соперниками, но все равно умудрялись допускать ошибки. Не было одного состава, были изменения в схеме. Тренеру нужно определиться, куда идти.

Все мы немного тренеры, думаем, что разбираемся в футболе. Пока команда побеждает, всем до лампочки, какой ценой. «Спартаку» нужно провести сезон ровно.

Абаскалю от меня досталось вчера? А как иначе, если на один из главных матчей сезона он ставит не сильнейший состав? С таким соперником, как «Зенит», экспериментировать, пытаться что‑то попробовать только самоубийца может», — сказал экс-игрок «Спартака» и «Зенита».

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17 комментариев

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Александр Жердин
Да достало уже это обсуждение спартаковского тренера в новостях моей команды. Пусть переваривают свои ошибки на своих ветках. Зачем болельщики Зенита должны читать об этом? Матч прошёл, результат зафиксирован, следующая встреча между Зенитом и той командой ой как не скоро. Проехали и забыли.
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Spaten
Прав Вовка- добрая душа. Так и было, думал усилить по ходу игры, а игра была до гола. Теоретик
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ZarvuR2020
Почему все говорят об эксперименте? Со старой схемой обыгрывали только аутсаидеров, много пропускали, Уралу проиграли. Тут скорее была заготовка под конкретного соперника, которую вероломно сломала левая(на самом деле нет) жк Игнатову.
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T622222
Так опыта нет и мозгов. Надо было вставать и играть аккуратно так как центра и защиты по факту нет, но нет побежали и вот как всегда
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Ilya Shilovskiy
Все правильно, Володька!
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Bartez1986
прав абсолютно. вышли без центра поля - получили
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Жорег Борщофф
Я уже 500 раз писал, что мясные в розовых очках. Обыгрывали с трудом аутсайдеров.
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Андрей Петров
Абаскаль сильно переоцененный тренер с минимальным опытом.Но в этой игре он превзошел сам себя!))
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Zenith forever
Так ведь Абаскалю со всех сторон говорили, что в его команде самая лучшая атака, вот он и велел всем бежать вперед.
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KOTOV71
" Спартаку нужно провести сезон Ровно.."- так они и играют Ровно, как умеют! Выше головы не прыгнешь!
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Злодей Спб
Ответ ZarvuR2020
Почему все говорят об эксперименте? Со старой схемой обыгрывали только аутсаидеров, много пропускали, Уралу проиграли. Тут скорее была заготовка под конкретного соперника, которую вероломно сломала левая(на самом деле нет) жк Игнатову.
"Если ваш план на игру может сломать желтая карточка, ваш план - говно!" (с) Джейсон Стэтхэм, из неизданного
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Жорег Борщофф
Ответ Ковид 07.10.52
И этого типа Абаскаль беспокоит, а почему молчит про трусливых 5 защитников земляков, про других всегда визжал, что в пять играют, а здесь...
Ты на счёт посмотри. =)
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