Каррагер о летних трансферах «Ливерпуля»: «Они превратились в «Галактикос» АПЛ. Их поведение все больше напоминает «Реал», «Барсу», «МЮ» Фергюсона и нынешний «Ман Сити»
Джейми Каррагер: «Ливерпуль» превратился в «Галактикос» АПЛ.
Джейми Каррагер высказался о тратах «Ливерпуля» в летнее трансферное окно.
Минувшим летом мерсисайдцы потратили на трансферы 446 миллионов фунтов. Подписания Флориана Виртца за 116 млн фунтов и Александера Исака за 125 млн фунтов стали самыми дорогими в истории АПЛ.
«Недавно я говорил, что «Ливерпуль» превратился в «Галактикос» Премьер-лиги. Их поведение все больше и больше напоминает «Реал» при Флорентино Пересе, «Барселону» в лучшие времена, «Манчестер Юнайтед», когда Фергюсон, казалось, был способен подписать любого игрока, или нынешний «Манчестер Сити», – сказал бывший игрок «Ливерпуля».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
