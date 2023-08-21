«Если Джикия сядет на лавку, а покупка Бабича себя не оправдает, Абаскаль не задержится в «Спартаке». Кузьмичев о защитниках

Владимир Кузьмичев считает, что Срджан Бабич может плохо повлиять на «Спартак».

– « » подписал центрального защитника . Он левша. Это проблема для Джикии?

– Судя по времени, которое Абаскаль провел в «Спартаке», уже понятно, что он вообще не думает о ситуации внутри коллектива. Он живет в своем мире.

Мало просто приобрести новых игроков, необходимо понимать, на какие позиции они вообще нужны. Джикия не просто игрок основного состава, он капитан команды. Если покупаешь игрока ему на замену, решаешь, что тебе нужен новый капитан. Это решение не может не сказаться на психологии коллектива.

– Игроки «Спартака» недовольны ?

– Я об этом не слышал, но уже по прошлому сезону было понятно, что у «Спартака» есть проблемы. В этом сезоне они остались, они есть не только в обороне, но и в построении игры. Нормальный тренер видит это издалека и старается исправить ситуацию на дистанции, внося какие-то корректировки в тренировочный процесс.

Изменений за этот период мы не видим, становится только хуже.

– Вы видите в Бабиче замену Джикии?

– Если Джикия сядет на лавку, а покупка Бабича себя не оправдает, Абаскаль ненадолго задержится в «Спартаке».

Его наделили большими полномочиями, и Абаскаль должен нести ответственность за все принятые им решения, – сказал в ходе шоу «Это футбол, брат!» бывший директор академии «Локомотива».

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