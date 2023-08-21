«Если Джикия сядет на лавку, а покупка Бабича себя не оправдает, Абаскаль не задержится в «Спартаке». Кузьмичев о защитниках

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия Срджан Бабич Владимир Семенович Кузьмичев Гильермо Абаскаль Это футбол, брат! Футбол

Владимир Кузьмичев считает, что Срджан Бабич может плохо повлиять на «Спартак».

– «Спартак» подписал центрального защитника Бабича. Он левша. Это проблема для Джикии?

– Судя по времени, которое Абаскаль провел в «Спартаке», уже понятно, что он вообще не думает о ситуации внутри коллектива. Он живет в своем мире.

Мало просто приобрести новых игроков, необходимо понимать, на какие позиции они вообще нужны. Джикия не просто игрок основного состава, он капитан команды. Если покупаешь игрока ему на замену, решаешь, что тебе нужен новый капитан. Это решение не может не сказаться на психологии коллектива.

– Игроки «Спартака» недовольны Абаскалем?

– Я об этом не слышал, но уже по прошлому сезону было понятно, что у «Спартака» есть проблемы. В этом сезоне они остались, они есть не только в обороне, но и в построении игры. Нормальный тренер видит это издалека и старается исправить ситуацию на дистанции, внося какие-то корректировки в тренировочный процесс.

Изменений за этот период мы не видим, становится только хуже.

– Вы видите в Бабиче замену Джикии?

– Если Джикия сядет на лавку, а покупка Бабича себя не оправдает, Абаскаль ненадолго задержится в «Спартаке».

Его наделили большими полномочиями, и Абаскаль должен нести ответственность за все принятые им решения, – сказал в ходе шоу «Это футбол, брат!» бывший директор академии «Локомотива».

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11 комментариев

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Chuha-Motibg
Варана купил ЭТХ при живом Магуайере. И ничего. Джикия уже лет 5 российский Магуайер
+5
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+5
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vzi
Ответ Кокич
А кто из тренеров после Романцева в "Спартаке" задерживался?
Каррера, Валера. )
+3
0
+3
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ten Hag
Джикия на уровне Амкара играет, увы(
+3
-2
+1
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Никита Самарин
Чтобы посадить Джикию основательно на лавку, надо иметь большие яйца.
+1
0
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Инспектор Гаджет
Ответ ten Hag
Джикия на уровне Амкара играет, увы(
Жора не тянет уровень Спартака да и кэп он так себе ватный и играет с потухшими глазами нет огня как в паре с жиго к сожалению Джикия ведомый а ни как не вожак.... Пора повязку отдавать Соболеву может за ум 🐬 возьмётся
+1
0
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Кокич
А кто из тренеров после Романцева в "Спартаке" задерживался?
0
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Алексей Петров
что за все эти загадочные шоу?))
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Тимур Незаметдинов
Кузьмичеву может за своей игрой в локо следить?!
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pav11k
Зачем сажать Джикию, если Бабич себя не оправдает?
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Александр Чижов
Еще вчера убрать надо было
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Захар Партин
нет слов!!
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