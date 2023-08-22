Орлов о словах Абаскаля о желтой Игнатова: «Вошел в историю, его перл после матча с «Зенитом» будут долго помнить. А зачем игрок три раза до 9-й минуты нарушил правила?»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия судьи Геннадий Орлов Сергей Карасев Михаил Игнатов Гильермо Абаскаль Футбол

Геннадий Орлов высмеял тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля за слова о карточке.

Напомним, испанец после поражения от «Зенита» (1:3) в домашнем матче сказал о желтой Михаилу Игнатову на 9-й минуте: «Позорное решение! Как игрок может идти в борьбу после этого? Мы просто его теряем».

«Абаскаль вошел в историю, его перл после матча с «Зенитом» будут долго помнить. Тренеры все время оправдываются перед своим начальством. Он сказал: «Да виноват во всем судья Карасев. Девятая минута – желтая карточка, и после этого мы боялись идти отбирать мяч».

Вот, оказывается, в чем причина. А зачем три раза до этой 9-й минуты нарушил правила Игнатов? После второго раза ему Карасев – телевидение показывает – говорит: «Парень, еще раз – и получишь желтую».

А Карасев как раз хорошо провел матч. Он не поддавался авторитету ни «Спартака», ни «Зенита», – заявил Орлов в ютуб-шоу «Такой футбол».

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2 комментария

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Доктор Верховцев
Если не можешь войти в историю — вляпайся в неё!
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ARIGAMI ARIGAMI
Абаскаль заменил бы его. Если уж был недоволен

Бьелса так делал
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