Орлов о словах Абаскаля о желтой Игнатова: «Вошел в историю, его перл после матча с «Зенитом» будут долго помнить. А зачем игрок три раза до 9-й минуты нарушил правила?»

Геннадий Орлов высмеял тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля за слова о карточке.

Напомним, испанец после поражения от «Зенита» (1:3) в домашнем матче сказал о желтой на 9-й минуте: «Позорное решение! Как игрок может идти в борьбу после этого? Мы просто его теряем».

«Абаскаль вошел в историю, его перл после матча с «Зенитом» будут долго помнить. Тренеры все время оправдываются перед своим начальством. Он сказал: «Да виноват во всем судья Карасев. Девятая минута – желтая карточка, и после этого мы боялись идти отбирать мяч».

Вот, оказывается, в чем причина. А зачем три раза до этой 9-й минуты нарушил правила Игнатов? После второго раза ему Карасев – телевидение показывает – говорит: «Парень, еще раз – и получишь желтую».

А Карасев как раз хорошо провел матч. Он не поддавался авторитету ни « », ни «Зенита», – заявил Орлов в ютуб-шоу «Такой футбол».

«Зенит» разобрал «Спартак», Абаскаль разочаровал ромбом, Вендел – суперзвезда. Тактика главного матча РПЛ

«Позорное решение убило игру». Абаскаль разнес Карасева за желтую на 10-й минуте: разбираем в деталях

Зачем Абаскаль экспериментировал с «Зенитом», кто-нибудь понял?

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку