Алонсо о результатах «Ливерпуля»: «В прошлом году в это время все говорили о проблемах «ПСЖ». Посмотрите на них в конце сезона»
Хаби Алонсо высказался о результатах «Ливерпуля» в последних матчах.
Сегодня «Реал» сыграет с мерсисайдцами на «Энфилде» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов. В 8 последних матчах у команды Арне Слота 2 победы и 6 поражений.
«В прошлом году примерно в это же время все говорили, что у «ПСЖ» дела идут неважно, и они играют не лучшим образом. А теперь посмотрите на них в конце сезона», – сказал главный тренер «Реала».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Madrid Zone
