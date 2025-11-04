Алонсо о результатах «Ливерпуля»: «В прошлом году в это время все говорили о проблемах «ПСЖ». Посмотрите на них в конце сезона»

Алонсо о «Ливерпуле»: в прошлом сезоне говорили, что у «ПСЖ» проблемы.

Хаби Алонсо высказался о результатах «Ливерпуля » в последних матчах.

Сегодня «Реал» сыграет с мерсисайдцами на «Энфилде» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов. В 8 последних матчах у команды Арне Слота 2 победы и 6 поражений.

«В прошлом году примерно в это же время все говорили, что у «ПСЖ » дела идут неважно, и они играют не лучшим образом. А теперь посмотрите на них в конце сезона», – сказал главный тренер «Реала ».