Андрей Федун о поражении «Спартака» от «Зенита»: «Плохой день. Может быть, завтра будет хороший»

Андрей Федун объяснил домашнее поражение «Спартака» от «Зенита» (1:3).

– Как вам матч?

– Проиграли, значит, плохо.

– Почему?

– Потому что проиграли. Не знаю, почему так получилось, я просто болельщик.

Сегодня плохой день. Может быть, завтра будет хороший, – сказал брат бывшего владельца « » Леонида Федуна.

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