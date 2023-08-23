Андрей Федун о поражении «Спартака» от «Зенита»: «Плохой день. Может быть, завтра будет хороший»
Андрей Федун объяснил домашнее поражение «Спартака» от «Зенита» (1:3).
– Как вам матч?
– Проиграли, значит, плохо.
– Почему?
– Потому что проиграли. Не знаю, почему так получилось, я просто болельщик.
Сегодня плохой день. Может быть, завтра будет хороший, – сказал брат бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
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