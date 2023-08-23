Андрей Федун о поражении «Спартака» от «Зенита»: «Плохой день. Может быть, завтра будет хороший»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Андрей Федун Чемпионат.com Футбол

Андрей Федун объяснил домашнее поражение «Спартака» от «Зенита» (1:3).

– Как вам матч?

– Проиграли, значит, плохо.

– Почему?

– Потому что проиграли. Не знаю, почему так получилось, я просто болельщик.

Сегодня плохой день. Может быть, завтра будет хороший, – сказал брат бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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8 комментариев

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Dr.Gebbelsss
ну конечно завтра будет лучше - завтра нет игры с Зенитом
+6
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+6
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Андрей Андреев
Спартак-Ахмат 1:2 Снова плохой день,но мооооожет завтра будет лучше)
+3
-1
+2
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mean machine/
Федун, вылезай! Зенит уже ушел!))
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Vatikan
Тут рианчо может более красочно описать будущее
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Александр Жердин
Ну вот, причина найдена! А то, карточка, Карасёв, ! День просто плохой.
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