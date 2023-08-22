Михаил Кержаков: «Зарема – интересная женщина, иногда правильные вещи говорит. Называла «запоребриковыми»? Это же прикольно!»
Михаил Кержаков отметил, что высказывания Заремы Салиховой порой веселят его.
«Зарема – интересная женщина. Иногда правильные вещи говорит, иногда неправильные. Правда интересная!
Называла «запоребриковыми»? И что? Это же прикольно! Весело такое читать», – сказал вратарь «Зенита» о супруге экс-президента «Спартака» Леонида Федуна.
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