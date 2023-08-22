Михаил Кержаков: «Зарема – интересная женщина, иногда правильные вещи говорит. Называла «запоребриковыми»? Это же прикольно!»

Теги Спартак Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Зарема Салихова Футбол

Михаил Кержаков отметил, что высказывания Заремы Салиховой порой веселят его.

«Зарема – интересная женщина. Иногда правильные вещи говорит, иногда неправильные. Правда интересная!

Называла «запоребриковыми»? И что? Это же прикольно! Весело такое читать», – сказал вратарь «Зенита» о супруге экс-президента «Спартака» Леонида Федуна.

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12 комментариев

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Serzhique
Ответ Arshavin10
Ведь Зарема реально умнее если не большинства, то как минимум половины профессиональных футболистов и футбольных фанатов.
Точно умнее большинства кб болельщиков, считающих ее умной 😁
+16
-3
+13
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igls54
Прибордюренная
+10
-5
+5
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blаncо
Никто так прочно не ассоциируется со Спартаком, как Зарема. Она - квинтэссенция клуба.
+8
-3
+5
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Arshavin10
Ведь Зарема реально умнее если не большинства, то как минимум половины профессиональных футболистов и футбольных фанатов.
Она человек-наук.
+4
0
+4
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Peter Parker
Ну, сама то она не особо говорит, больше (ей) пишут. А то, что она говорит было забавно послушать у Карпа в первом интервью. Хотя, кого волнует мнение тетки, которая три недели работал в отделе премирования.
+4
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+1
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Bobby Shmonka
Миша успокойся,она больше не работает)) Или работает??
+2
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0
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nepekamu noJle
С Ч/Ю порядок, как иначе относиться к её словам🙃
+2
-2
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SMART789
Без шуток считаю, что мало кто сделал так много для пиара этого противостояния чем Зарема
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onegin2007
Ответ igls54
Прибордюренная
Это жена мера Москвы.
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