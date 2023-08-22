Алаев о судействе матча «Спартак» – «Зенит»: «Есть вопросы, но в целом Карасев справился. «Зенит» объективно был сильнее»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Александр Алаев Футбол

Глава РПЛ Александр Алаев высказался о судействе матча «Спартака» и «Зенита».

Клуб из Санкт-Петербурга обыграл красно-белых (3:1) в 5-м туре Мир РПЛ. Главным арбитром матча был Сергей Карасев

«Есть вопросы, но, я считаю, в целом Карасев справился. Тяжелая игра, и все помнят, чем заканчивались предыдущие матчи.

Что касается пенальти, то я не знаю современные трактовки, но, по мне, это не пенальти.

«Зенит» тянул время? «Зенит» объективно был сильнее», – сказал Алаев.

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18 комментариев

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MishaFCZ
Вы че шутите?
Какие вообще вопросы к судейству?
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+16
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Катя_СПб
Хорошо, что назначили пенальти. Если бы нет, то представьте, сколько бы вони было. Начиная с Абаскаля.
Карасев, видимо, так же рассуждал.
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ЗЕНИТ65
То есть, когда спартаковские валяются это нормально когда у Клауда свело ногу, то он тянул время?
+10
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Артем Гладских
вопросов к судьям нет. Всё по делу. Спартак побеждён чесно .
+2
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NIK7478
Насчет пенальти:без ВАР его бы не было, его и не свистнул Карасёв. Но касание, хоть и очень маленькое, всё же было. Поэтому судья не мог не назначить пенальти! Если бы не назначил, чтобы тогда началось в СМИ?! )))
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Александр Жердин
Главное, Карасёв не повёлся на так называемую высокую планку силовой борьбы и сумел разобраться где силовая борьба, а где грязная игра. Респект!
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Fintt
Прально Карасёв загасил некую тактику горчичниками.
Косьба бразильцев -- не путь к результату.
И Евсееву с Личкой тоже на заметку.
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leppyanen
Привел бы хоть пару примеров с "вопросами". Интервью ради интервью.
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xyg2rdwzx4
Левый пенальти, но его не карасев назначил а сверхразумы на ВАР. Там и подозрение на руку Соболева и никакого влияния на эпизод.
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Андрей Колбанцев
Слишком много разговоров о судействе . Уж после этого матча, точно , можно было не касаться этой темы. Но ,, испанский гений " докопался до ЖК. Опять , после окончания чемпионата, когда ,, народные" займут своё законное 5-7-е место , будет вспоминать не безобразную игру в обороне , не коллективный ,, просмотр футбола " при решающем голе ,, Урала ", а эту ,, позорную" желтую карточку, которая ,, убила ,, Спартак " и преградила путь к чемпионству". А пенальти даже хорошо, что поставили .Представляю , какой бы сейчас стоял ,, народный" вой...
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Никита Аксанов
Ответ MishaFCZ
Вы че шутите? Какие вообще вопросы к судейству?
Ну почему. Карасёв пожалел Спартак, ограничившись одной жёлтой. Игнатов наиграл на удаление, ещё пару человек на ЖК.
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Артем Гладских
Ответ MishaFCZ
Вы че шутите? Какие вообще вопросы к судейству?
по крайней мере пытаются шутить
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Катя_СПб
Ответ xyg2rdwzx4
Левый пенальти, но его не карасев назначил а сверхразумы на ВАР. Там и подозрение на руку Соболева и никакого влияния на эпизод.
На ВАР же Мешков сидел. А он с потрохами куплен Газпромом.
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xyg2rdwzx4
Ответ Катя_СПб
На ВАР же Мешков сидел. А он с потрохами куплен Газпромом.
Да вообще Газпром любит садомазо поэтому всех купил чтоб первые туры можно было тупо лупить игроков Зенита) главный вопрос к Карасеву - он не последовал рекомендации не давать желтые за удары по зенитовцам, что в конечном итоге сломало план на игру Спартака
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xyg2rdwzx4
Ответ Александр Жердин
Главное, Карасёв не повёлся на так называемую высокую планку силовой борьбы и сумел разобраться где силовая борьба, а где грязная игра. Респект!
Сломал тактику Спартака, только слепой не видит заговор
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