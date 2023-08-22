Алаев о судействе матча «Спартак» – «Зенит»: «Есть вопросы, но в целом Карасев справился. «Зенит» объективно был сильнее»

Глава РПЛ Александр Алаев высказался о судействе матча «Спартака» и «Зенита».

Клуб из Санкт-Петербурга обыграл красно-белых (3:1) в 5-м туре Мир . Главным арбитром матча был .

«Есть вопросы, но, я считаю, в целом Карасев справился. Тяжелая игра, и все помнят, чем заканчивались предыдущие матчи.

Что касается пенальти, то я не знаю современные трактовки, но, по мне, это не пенальти.

«Зенит» тянул время? « » объективно был сильнее», – сказал .

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