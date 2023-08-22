Умяров о затяжках времени: «Для бразильцев «Зенита» это нормально, «Спартаку» надо научиться так же»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Урал тактика Спорт-Экспресс Наиль Умяров Футбол

Наиль Умяров высказался о поведении легионеров «Зенита».

«Спартак» уступил «Зениту» в 5-м туре Мир РПЛ со счетом 1:3.

«Когда к тебе постоянно подходят, что-то говорят, подначивают, тянут время – конечно, это сбивает проигрывающую команду. Но такое поведение – часть игры. Нам еще такому учиться и учиться. Бразильцы в «Зените» добиваются результата, делают все для победы. Для их команды это нормально.

Нам тоже нужно начать себя вести так же. Тот же матч с «Уралом» показал, что, ведя в счете на последних минутах, нам нужно было как минимум тянуть время, несмотря на то, что игра с нашей стороны была не лучшей. Таким качествам нам надо учиться», – сказал полузащитник «Спартака».

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31 комментарий

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mean machine/
Умяров забыл, как туром ранее с 80-й минуты в Ебурге они сами валялись и тянули время? В общем, обычное спартаковское лицемерие.
+35
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Лев Бабенко
Итак, в поражении Спартака виноваты:

1. Желтая карточка на 10-ой минуте.
Да как посмел этот Карасёв честного парня предупредить за 2 опаснейших фола, очевидный заговор против народной команды
2. Провоцирующие соперника бразильцы, тянущие время.

Ни грамотно выбранная тактика, ни отличная комбинационная игра флангов и полузащиты и ни индивидуальное мастерство футболистов не помошли. Помогло ужасное судейство, а также провокации и позорное судейство.

Ясно, понятно. Путь на грабли обновлен. Вместо того, чтобы искать причины поражения в себе и брать лучшее от победителей, объясняем провал внешними факторами.
+35
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+31
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Циник Петербургский
Отскочили от очередного разгрома благодаря случайному пенальти, а всё не уймутся ))
+24
-2
+22
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Злодей Спб
В декабрьском кубковом матче, где была драка, спартак использовал весь набор методов по затяжке времени и провокаций в сторону игроков соперника.

Не надо прибеднятся. Всё вы умеете :)
+16
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+15
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IceBear27
Ответ mean machine/
Умяров забыл, как туром ранее с 80-й минуты в Ебурге они сами валялись и тянули время? В общем, обычное спартаковское лицемерие.
Их затяжка времени - небольшая спартаковская хитрость. А затяжка времени бразильцами - это палки в колёса!
+15
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bersedes699
Ответ Bazilic
Зачем уже третьи сутки говорить об обычном матче? А, Спартак?)
Ещё неделю болельщики будут ходить с улыбками (в мечтах, где Карасёв жёлтую на 10 минуте не показывает)
+11
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+11
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Bazilic
Зачем уже третьи сутки говорить об обычном матче? А, Спартак?)
+11
0
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fil_spb
Ответ mean machine/
Умяров забыл, как туром ранее с 80-й минуты в Ебурге они сами валялись и тянули время? В общем, обычное спартаковское лицемерие.
Умяров забыл как в финале Кубка подошёл к Фомину перед пенальти и начал ему в ухо кричать, пытаясь сбить ему настрой. Так что да, обычное спартаковское лицемерие.
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Данко Лазович
подначивать Фомина перед пенальти не то же самое, конечно))
+3
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Pok_Toholo
Ответ Лев Бабенко
Итак, в поражении Спартака виноваты: 1. Желтая карточка на 10-ой минуте. Да как посмел этот Карасёв честного парня предупредить за 2 опаснейших фола, очевидный заговор против народной команды 2. Провоцирующие соперника бразильцы, тянущие время. Ни грамотно выбранная тактика, ни отличная комбинационная игра флангов и полузащиты и ни индивидуальное мастерство футболистов не помошли. Помогло ужасное судейство, а также провокации и позорное судейство. Ясно, понятно. Путь на грабли обновлен. Вместо того, чтобы искать причины поражения в себе и брать лучшее от победителей, объясняем провал внешними факторами.
Это у них со времён тренера Карпина началось
+3
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Артём Амирджанян
Ну как по мне это нормально, тянуть время, в чём проблема?
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Сергей48
Лучше научится голы забивать!
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Атакующий Юран
Спартаку надо научиться также…играть…как Зенит…
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ТимТалер
Вам бы в пас научится играть. Быстро и точно ) Элементарные вещи делаете через раз )
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Дмитрий9779
Ответ IceBear27
Их затяжка времени - небольшая спартаковская хитрость. А затяжка времени бразильцами - это палки в колёса!
Действительно🤣
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ИглесиасХулио
Спартак вызывает потрясающие эмоции. И смешно и жалко одновременно
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Валерий Охотин
Чему учиться , тянуть время ? Так это всегда было и будет.
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ZarvuR2020
И команда и болелы и сми в какой то собственной реальности живут. Воистину секта.
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Андрей Корсаков
Ржу не могу😁
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Андрей Петров
Ответ Циник Петербургский
Отскочили от очередного разгрома благодаря случайному пенальти, а всё не уймутся ))
в Питере будет ещё
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nikolakovalenko@mail.ru
Все тянут, это уже классика.
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pav11k
Не надо откровенно тянуть, падая и изображая травму, можно просто владеть мячом. Защитники Спартака как раз хорошо справляются с перекатыванием круглого между собой и вратарем
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