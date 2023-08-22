Умяров о затяжках времени: «Для бразильцев «Зенита» это нормально, «Спартаку» надо научиться так же»
Наиль Умяров высказался о поведении легионеров «Зенита».
«Спартак» уступил «Зениту» в 5-м туре Мир РПЛ со счетом 1:3.
«Когда к тебе постоянно подходят, что-то говорят, подначивают, тянут время – конечно, это сбивает проигрывающую команду. Но такое поведение – часть игры. Нам еще такому учиться и учиться. Бразильцы в «Зените» добиваются результата, делают все для победы. Для их команды это нормально.
Нам тоже нужно начать себя вести так же. Тот же матч с «Уралом» показал, что, ведя в счете на последних минутах, нам нужно было как минимум тянуть время, несмотря на то, что игра с нашей стороны была не лучшей. Таким качествам нам надо учиться», – сказал полузащитник «Спартака».
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1. Желтая карточка на 10-ой минуте.
Да как посмел этот Карасёв честного парня предупредить за 2 опаснейших фола, очевидный заговор против народной команды
2. Провоцирующие соперника бразильцы, тянущие время.
Ни грамотно выбранная тактика, ни отличная комбинационная игра флангов и полузащиты и ни индивидуальное мастерство футболистов не помошли. Помогло ужасное судейство, а также провокации и позорное судейство.
Ясно, понятно. Путь на грабли обновлен. Вместо того, чтобы искать причины поражения в себе и брать лучшее от победителей, объясняем провал внешними факторами.
Не надо прибеднятся. Всё вы умеете :)