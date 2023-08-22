Умяров о затяжках времени: «Для бразильцев «Зенита» это нормально, «Спартаку» надо научиться так же»

Наиль Умяров высказался о поведении легионеров «Зенита».

«Спартак» уступил «Зениту» в 5-м туре Мир со счетом 1:3.

«Когда к тебе постоянно подходят, что-то говорят, подначивают, тянут время – конечно, это сбивает проигрывающую команду. Но такое поведение – часть игры. Нам еще такому учиться и учиться. Бразильцы в « » добиваются результата, делают все для победы. Для их команды это нормально.

Нам тоже нужно начать себя вести так же. Тот же матч с « » показал, что, ведя в счете на последних минутах, нам нужно было как минимум тянуть время, несмотря на то, что игра с нашей стороны была не лучшей. Таким качествам нам надо учиться», – сказал полузащитник « ».

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