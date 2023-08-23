«У Мостового есть потенциал стать большим тренером». Смородская об экс-игроке «Спартака»

Теги Спартак Карло Анчелотти Жозе Моуринью премьер-лига Россия Александр Мостовой Ольга Смородская Футбол

Ольга Смородская верит в Александра Мостового в роли тренера.

Бывший игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России начал обучение на тренера.

«Я очень много думала на тему того, кто становится большими тренерами. Ответа у меня нет.

Некоторые люди, как Моуринью, вообще не играли в большой футбол. Другие, как Анчелотти, играли и везде вовсю выигрывали. Но кто становится топовыми тренерами, так я и не поняла.

Поэтому рано говорить, когда человек только начал учиться. Посмотрим. Но я считаю, что у Мостового есть потенциал, чтобы стать большим тренером», – сказала экс-президент «Локомотива».

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16 комментариев

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Лагер
Смородская президент, царь тренер! Топ!
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+13
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igo sarSM
кто берет интервью у этих идиотов?
+7
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Циник Петербургский
Ответ Лагер
Смородская президент, царь тренер! Топ!
Боюсь себе представить )) Это будет связка, которая способна вылететь даже из медиа-лиги...
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avcgloronalduMU
ха-ха-ха мостовой показал себя в медиалиге, даже там пролетает
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Peter Parker
А вот и связка директор и тренер появилась. Осталось только клуб найти
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Лагер
Смородская президент, царь тренер! Топ!
Мудрая сова, мудрый царь и 33 богатыря в заявке. Сказка, не иначе😎
+1
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Артур Межаков
Возьмите его себе тренером....
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a2wai
После оценки от Смородской карьеру Мостового как тренера можно уверенно хоронить, она его сглазила)
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ygcn5c2ty9
Как минимум топ-3 комментатора спортса он бы взял
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ygcn5c2ty9
В каком странном мире, в клубе президент Смородская, а главный тренер Мостовой. Я бы заплакал
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Vatikan
Он уже столько говорит, что скоро все поверят, что он будет топтренер
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King_X
Возможно когда-то, когда знали только его топовую игру - могли б в это поверить

Но сейчас, зная насколько неадекватен, нелогичен и полон желчи, какое у него ЭГО и обида на всех, как за футболом особо и не следит (кроме отдельных матчей или событий при звонках журналюг), плюс при историях про его человеческие качества (причём и испанские игроки, что с ним играли, много всего рассказывали в интервью) - шансов 0, ну или около нуля
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urloff
Сегодня говорит - есть потенциал, завтра - не реализовал потенциал!
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Аюр Баев
Ответ Лагер
Смородская президент, царь тренер! Топ!
А Широков капитан
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Гамарджоба Генацвале
Ответ igo sarSM
кто берет интервью у этих идиотов?
Журавель.
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