«У Мостового есть потенциал стать большим тренером». Смородская об экс-игроке «Спартака»

Ольга Смородская верит в Александра Мостового в роли тренера.

Бывший игрок « », «Сельты» и сборной России начал обучение на тренера.

«Я очень много думала на тему того, кто становится большими тренерами. Ответа у меня нет.

Некоторые люди, как , вообще не играли в большой футбол. Другие, как , играли и везде вовсю выигрывали. Но кто становится топовыми тренерами, так я и не поняла.

Поэтому рано говорить, когда человек только начал учиться. Посмотрим. Но я считаю, что у Мостового есть потенциал, чтобы стать большим тренером», – сказала экс-президент «Локомотива».

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