«У Мостового есть потенциал стать большим тренером». Смородская об экс-игроке «Спартака»
Ольга Смородская верит в Александра Мостового в роли тренера.
Бывший игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России начал обучение на тренера.
«Я очень много думала на тему того, кто становится большими тренерами. Ответа у меня нет.
Некоторые люди, как Моуринью, вообще не играли в большой футбол. Другие, как Анчелотти, играли и везде вовсю выигрывали. Но кто становится топовыми тренерами, так я и не поняла.
Поэтому рано говорить, когда человек только начал учиться. Посмотрим. Но я считаю, что у Мостового есть потенциал, чтобы стать большим тренером», – сказала экс-президент «Локомотива».
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Но сейчас, зная насколько неадекватен, нелогичен и полон желчи, какое у него ЭГО и обида на всех, как за футболом особо и не следит (кроме отдельных матчей или событий при звонках журналюг), плюс при историях про его человеческие качества (причём и испанские игроки, что с ним играли, много всего рассказывали в интервью) - шансов 0, ну или около нуля