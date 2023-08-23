Мостовой о ходе обучения на тренера: «А что здесь нового? Ворота те же, мяч тот же. В футболе все открытия уже давно сделали»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой прокомментировал ход получения тренерской лицензии.

22 августа бывшему полузащитнику «Спартака» исполнилось 55 лет.

– Александр, как отпразднуете полуюбилей?

– Если честно, то никак. Я скромно отношусь к таким праздникам. В первый и последний раз день рождения справлял, кажется, когда мне было лет 13-14. А так – по желанию, по настроению.

– И даже гостей не приглашали?

– Нет, никогда у меня этого не было.

– А сегодняшний день как проведете?

–Ну, сейчас нахожусь на обучении на тренерскую лицензию. Иду на обед. Ну, вечером, возможно, бокал шампанского выпью, и все. Это, может быть, в юности и молодости что-то отмечаешь. Но у меня изначально этого не было, потому что все время футбол. В общем, я спокойно к этому отношусь.

– Как проходит обучение?

– Вроде нормально. Второй день. А что здесь в принципе нового? Ворота те же, мяч тот же, круглый. В футболе в принципе все открытия уже давно сделали.

– На какой возраст ощущаете себя?

– Лет на 45. Не больше.

– Какие ваши победы на футбольном поле и в жизни считаете главными?

– В футболе, скорее всего, то, что для многих стал хорошим сильным футболистом, которого знают, помнят и уважают за то, что делал на протяжении долгих-долгих лет. И делал не только в России, но и в СССР, и за рубежом. Если бы, когда мне было 12 лет, кто-то сказал, что, вот, в 18 лет ты будешь одним из лучших игроков в СССР, а потом уедешь играть в зарубежный чемпионат, конечно, я бы сказал: «Вы что, с ума сошли?!»

В наше время никто не мог спрогнозировать, что будет дальше.

Что в жизни? Это здоровые родители и хорошие, красивые и здоровые дети, – сказал Мостовой.

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19 комментариев

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Ya Tolik
Прям не терпится посмотреть на него в качестве тренера профессионального клуба. Скорее бы уже.
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TIMOXA1979 TIMOXIN
брешет похоже, ждём завтра лавину информации с похмелья, бокальчик шампанского:))) С днём рождения Царь!
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lazna
Последний абзац очень добрый и хороший, с днем рождения, Александр!!!
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NikoVinkovic
Ответ Ya Tolik
Прям не терпится посмотреть на него в качестве тренера профессионального клуба. Скорее бы уже.
Я буду дико ржать, если из него реально получится хороший тренер, вряд ли конечно, но было бы эпично.

Хотя был такой персонаж неподалёку, который тоже основной своей тренерской идеей сделал "я играл, я забивал, я знаю". В целом тренерской карьеры у него не получилось, фанаты кидались в него беляшами, а легионеры признавались, что за два года пребывания в клубе ни разу не поняли тренерской установки, но всё же обладателем большого и вряд ли в скором будущем повторимого результата, а именно вывода средней сборной в 1/4 ЧМ он стал.
Олег Блохин его зовут.
+3
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Партизанен
Друзей видно нет, одинок
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Mbest77
Да, блин, кто ему все время вопросы задает?
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Crosby84
Смысл Мостовому вообще учиться?!
Он и так все знает😀
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pi5ka
Ребят, давайте хотя бы в его др без приколов
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Антон Абызов
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Там в АПЛ много предложений уже) Только вряд ли он на Спортсе сидит...
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Mechel**
Экзамены экстерном?! Или сразу автоматом?))
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denisnor
Ответ NikoVinkovic
Я буду дико ржать, если из него реально получится хороший тренер, вряд ли конечно, но было бы эпично. Хотя был такой персонаж неподалёку, который тоже основной своей тренерской идеей сделал "я играл, я забивал, я знаю". В целом тренерской карьеры у него не получилось, фанаты кидались в него беляшами, а легионеры признавались, что за два года пребывания в клубе ни разу не поняли тренерской установки, но всё же обладателем большого и вряд ли в скором будущем повторимого результата, а именно вывода средней сборной в 1/4 ЧМ он стал. Олег Блохин его зовут.
блюю
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arspurs9
Ответ Ya Tolik
Прям не терпится посмотреть на него в качестве тренера профессионального клуба. Скорее бы уже.
Прям представляю в голове его интервью после какого то позорного поражения)
«Мы проиграли, но я тренировал лучше! Если бы тренер соперников делал все как надо, мы бы выиграли, но он в футбол не играл, 1000 раз не чеканит, какую то фигню своей команде придумал, они и обыграли нас, неправильно это!»
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Vladvenk
Ответ NikoVinkovic
Я буду дико ржать, если из него реально получится хороший тренер, вряд ли конечно, но было бы эпично. Хотя был такой персонаж неподалёку, который тоже основной своей тренерской идеей сделал "я играл, я забивал, я знаю". В целом тренерской карьеры у него не получилось, фанаты кидались в него беляшами, а легионеры признавались, что за два года пребывания в клубе ни разу не поняли тренерской установки, но всё же обладателем большого и вряд ли в скором будущем повторимого результата, а именно вывода средней сборной в 1/4 ЧМ он стал. Олег Блохин его зовут.
С FanID беляшом уже не грозит…
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Vladvenk
Ответ Crosby84
Смысл Мостовому вообще учиться?! Он и так все знает😀
Ну другие-то не знают, что он все знает. Так что на самом деле это он их учит. Но очень хитро, «под прикрытием».
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Vladvenk
Ответ pi5ka
Ребят, давайте хотя бы в его др без приколов
Так оно ж вчера уже прошло, 22-го.
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pi5ka
Ответ Vladvenk
Так оно ж вчера уже прошло, 22-го.
ну он сейчас заснуть наверное не может, икает без умолку
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