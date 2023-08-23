Мостовой о ходе обучения на тренера: «А что здесь нового? Ворота те же, мяч тот же. В футболе все открытия уже давно сделали»
Александр Мостовой прокомментировал ход получения тренерской лицензии.
22 августа бывшему полузащитнику «Спартака» исполнилось 55 лет.
– Александр, как отпразднуете полуюбилей?
– Если честно, то никак. Я скромно отношусь к таким праздникам. В первый и последний раз день рождения справлял, кажется, когда мне было лет 13-14. А так – по желанию, по настроению.
– И даже гостей не приглашали?
– Нет, никогда у меня этого не было.
– А сегодняшний день как проведете?
–Ну, сейчас нахожусь на обучении на тренерскую лицензию. Иду на обед. Ну, вечером, возможно, бокал шампанского выпью, и все. Это, может быть, в юности и молодости что-то отмечаешь. Но у меня изначально этого не было, потому что все время футбол. В общем, я спокойно к этому отношусь.
– Как проходит обучение?
– Вроде нормально. Второй день. А что здесь в принципе нового? Ворота те же, мяч тот же, круглый. В футболе в принципе все открытия уже давно сделали.
– На какой возраст ощущаете себя?
– Лет на 45. Не больше.
– Какие ваши победы на футбольном поле и в жизни считаете главными?
– В футболе, скорее всего, то, что для многих стал хорошим сильным футболистом, которого знают, помнят и уважают за то, что делал на протяжении долгих-долгих лет. И делал не только в России, но и в СССР, и за рубежом. Если бы, когда мне было 12 лет, кто-то сказал, что, вот, в 18 лет ты будешь одним из лучших игроков в СССР, а потом уедешь играть в зарубежный чемпионат, конечно, я бы сказал: «Вы что, с ума сошли?!»
В наше время никто не мог спрогнозировать, что будет дальше.
Что в жизни? Это здоровые родители и хорошие, красивые и здоровые дети, – сказал Мостовой.
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Хотя был такой персонаж неподалёку, который тоже основной своей тренерской идеей сделал "я играл, я забивал, я знаю". В целом тренерской карьеры у него не получилось, фанаты кидались в него беляшами, а легионеры признавались, что за два года пребывания в клубе ни разу не поняли тренерской установки, но всё же обладателем большого и вряд ли в скором будущем повторимого результата, а именно вывода средней сборной в 1/4 ЧМ он стал.
Олег Блохин его зовут.
Он и так все знает😀
«Мы проиграли, но я тренировал лучше! Если бы тренер соперников делал все как надо, мы бы выиграли, но он в футбол не играл, 1000 раз не чеканит, какую то фигню своей команде придумал, они и обыграли нас, неправильно это!»