Александр Мостовой о победе «Зенита» над «Спартаком»: «С Малкомом счет был бы гораздо крупнее. Спасибо Карасеву за интригу, за такой пенальти его надо дисквалифицировать»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия судьи Александр Мостовой Сергей Карасев Малком Вендел Футбол

Александр Мостовой раскритиковал судейство игры «Спартак» – «Зенит» (1:3).

«Класс иностранцев «Зенита» сделал разницу в этой игре. Вендел гулял непонятно где, а потом вышел и решил исход встречи.

Думаю, «Зенит» был лучше в этом матче. Но хочется сказать спасибо Карасеву, который внес интригу в эту игру. Такие пенальти нельзя назначать – за это его нужно дисквалифицировать. Такие пенальти – просто ужас. Карасев внес интрину в эту игру.

Думаю, был бы Малком, счет был бы гораздо крупнее. «Спартак» по делу проиграл. Моментов не было у них», – заявил бывший полузащитник красно-белых.

Карасев после ВАР назначил пенальти в ворота «Зенита» за игру Барриоса рукой в борьбе с Соболевым. Форвард «Спартака» реализовал 11-метровый

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

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59 комментариев

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Александр Беляков
Абаскаль сказал , что проиграли из за жёлтой карточки в 1 тайме ))))
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pit4er
На этот раз выбрал язык фактов
+60
-7
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Shamarin
Только тренера и Джикию не убирайте, ждём весной в Питере, у них есть опыт поздравления с чемпионством.
+46
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+39
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Покерный Футбол
У Спартака больше проблем из-за их вечных необоснованных притязаний на чемпионство. Динамо обыграли Зенит и ЦСКА,но никто не бегает не кричит что «Динамо чемпион,мы правим». В итоге футбол отходит на второй план и Спартак становится заложником того цирка что он каждый сезон организовывает вместе с их главной чирлидершей.
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+26
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Никита Румянцев
Ответ Александр Беляков
Абаскаль сказал , что проиграли из за жёлтой карточки в 1 тайме ))))
я чёт в голос с этого заорал
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+24
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KOT_B_yHTAX
ЭТО ЗАГОВОР! Да что же такое делается против Спартака? ДОКОЛЕ????
+18
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Groznyi2024
Все так.
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Камбоджа Иванов
Если Вендел будет показывать такой футбол, то с лучшим игроком чемпионата всё ясно.
+12
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blаncо
Давай скорее учись на бумажку - в октябре сменишь Абаскаля.
+10
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SMART789
почему все говорят что пенальти левый? траектория же изменилась, понятно, что то никак не повлияло на эпизод, но закон есть закон
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Vićtor Diaź
Ого
Мостовой что-то адекватное умеет выдавать иногда)
+13
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Николай Кошкин
Ответ KOT_B_yHTAX
ЭТО ЗАГОВОР! Да что же такое делается против Спартака? ДОКОЛЕ????
Да!
Почему только один пенальти, а не три?!
+8
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St.7
Какой бы ни был Зенит,они на голову сильнее всех.Скоро все встанет на свои места.
+10
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Циник Петербургский
По правилам игры такой пенальти был. Хоть он и является полнейшим несчастным случаем. И то, что Спартак унес ноги от очередного разгрома чемпионом страны только благодаря случайному пенальти, весьма показательно ;)
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Spartak Zenit
ждем заявление Заремы)
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Иван Есев
Как же он прав
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Игорь Новиков
Ссогласен,от пенальти воняет за версту
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Фантом
Ну, положим, пенальти формально был. Да, дурацкий и все такое, но при формальном отношении к правилам он есть.

Тут к Карасеву скорее другой вопрос: почему он решил, что достаточно показать одну ЖК в начале матча и больше можно на нарушения "Спартака" внимания не обращать? Красно-белые откровенно и непрерывно фолили первые полчаса, только потом как-то немного стухли. Раз уж он такой формалист, то должен был бы карточек пять-шесть показать только в первую пятнадцатиминутку.
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Дмитрий9779
Полностью согласен.
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Красная стрела
Нужно бразильцев закупить. Хотя бы пару человек. Чёрные у нас есть, но это всё не то. У бразильцев от природы другая культура паса и обращения с мячом.даже у середняков.
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Kapitelman Abram
Ничегоничего, Александр...
Через недельку отполыхают праздничные бенгальские анальные свечи в анусах насыщенно-розовых, и они опять займутся любимым делом - начнут праздновать чемпионство в комментах...)))
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Александр Игнатов
Подшился что ли? Другой человек
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Андрей Корсаков
Ответ GenchiK
Комментарий удален модератором
Спартачи не такие, вон из-за жёлтой карточки проиграли и благородно молчат🥇
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Andre Dimanche
Если бы Карасев не поставил этот пенальти всю неделю интернет разрывался бы от воплей об админресурсе и купленных Зенитом судьях. Карасеву надо сказать большое спасибо за то, что с первых минут пресек все поползновения Спартака к грубой игре. С самых первых секунд было видно, что Спартак готовился именно к этому, первое действие Соболева был ничем немотивированный толчок в спину игрока Зенита без мяча, вдали от игровых событий. И дальше серия из 8 фолов и желтой за первые 15 минут. После чего у Спартака не оказалось плана Б
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Андрей Петров
мостовой ты ли это?
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