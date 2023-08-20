Александр Мостовой о победе «Зенита» над «Спартаком»: «С Малкомом счет был бы гораздо крупнее. Спасибо Карасеву за интригу, за такой пенальти его надо дисквалифицировать»
Александр Мостовой раскритиковал судейство игры «Спартак» – «Зенит» (1:3).
«Класс иностранцев «Зенита» сделал разницу в этой игре. Вендел гулял непонятно где, а потом вышел и решил исход встречи.
Думаю, «Зенит» был лучше в этом матче. Но хочется сказать спасибо Карасеву, который внес интригу в эту игру. Такие пенальти нельзя назначать – за это его нужно дисквалифицировать. Такие пенальти – просто ужас. Карасев внес интрину в эту игру.
Думаю, был бы Малком, счет был бы гораздо крупнее. «Спартак» по делу проиграл. Моментов не было у них», – заявил бывший полузащитник красно-белых.
Карасев после ВАР назначил пенальти в ворота «Зенита» за игру Барриоса рукой в борьбе с Соболевым. Форвард «Спартака» реализовал 11-метровый
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
Мостовой что-то адекватное умеет выдавать иногда)
Почему только один пенальти, а не три?!
Тут к Карасеву скорее другой вопрос: почему он решил, что достаточно показать одну ЖК в начале матча и больше можно на нарушения "Спартака" внимания не обращать? Красно-белые откровенно и непрерывно фолили первые полчаса, только потом как-то немного стухли. Раз уж он такой формалист, то должен был бы карточек пять-шесть показать только в первую пятнадцатиминутку.
Через недельку отполыхают праздничные бенгальские анальные свечи в анусах насыщенно-розовых, и они опять займутся любимым делом - начнут праздновать чемпионство в комментах...)))