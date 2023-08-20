Александр Мостовой о победе «Зенита» над «Спартаком»: «С Малкомом счет был бы гораздо крупнее. Спасибо Карасеву за интригу, за такой пенальти его надо дисквалифицировать»

Александр Мостовой раскритиковал судейство игры «Спартак» – «Зенит» (1:3).

«Класс иностранцев «Зенита» сделал разницу в этой игре. Вендел гулял непонятно где, а потом вышел и решил исход встречи.

Думаю, «Зенит» был лучше в этом матче. Но хочется сказать спасибо , который внес интригу в эту игру. Такие пенальти нельзя назначать – за это его нужно дисквалифицировать. Такие пенальти – просто ужас. Карасев внес интрину в эту игру.

Думаю, был бы , счет был бы гораздо крупнее. «Спартак» по делу проиграл. Моментов не было у них», – заявил бывший полузащитник красно-белых.

Карасев после ВАР назначил пенальти в ворота «Зенита» за игру Барриоса рукой в борьбе с Соболевым. Форвард «Спартака» реализовал 11-метровый

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?