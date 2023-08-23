Акинфеев мечтает создать лигу для детских команд: «Сейчас другое время и дети – к ним нужно более трепетное отношение»

Игорь Акинфеев рассказал о мечте создать лигу для детских команд.

Во вторник в Химках завершился «Кубок Игоря Акинфеева», собравший 16 детских футбольных команд. Победителем турнира стала команда московского «Локомотива».

«Хотим делать все качественно, чтобы дети наслаждались и получали удовольствие от этого турнира. Сам турнир, наверное, вырос. Пять лет – такая небольшая дата, но мы стремимся к возрасту 50-60 лет. Но это как Бог даст, конечно.

Что‑то новое хочется всегда видеть и открывать, а не просто играть в футбол и мини‑футбол. Кипербатлы и кипербол ворвутся в нашу историю. Не будем останавливаться на достигнутом, все‑таки мы мечтаем, может быть, даже о своей лиге.

По уровню поля и организации это всегда было тяжело. У тебя какое‑то общежитие, родители собирают деньги, чтобы тебе перекусить. Сейчас немного другое время и дети, думаю, что к ним нужно более трепетное отношение», – сказал вратарь .

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