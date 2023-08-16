Игорь Акинфеев вспомнил поражение от Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2018.

Сборная России в четвертьфинальном матче домашнего турнира уступила хорватам в серии пенальти – 3:4. Основное время завершилось со счетом 2:2, в серии 11-метровых Федор Смолов ударил во вратаря, а Марио Фернандес – мимо ворот. Акинфеев отразил один из ударов игроков хорватской сборной.

– Помнишь, что ты сказал Федору Смолову, который заявил, что хотел бы вернуться в ту секунду, когда он бил пенальти? Он хотел бы его исполнить иначе.

– Помню, что каждый ошибается. И не один играл на поле. Совершенно нормальная история. Я сказал в тот вечер, что это был не лучший его пенальти. Наверное, самый худший удар, который он мог сделать. Но так было!

– Ты сказал, что проигрывает и выигрывает команда?

– Да. Ты не можешь контролировать какие‑то вещи. Про эту Корею чертову могу сказать. Миллиард раз такие мячи ловил, а здесь он проскользнул, улетел. И что теперь?

Я понимаю, что тебя гнобят, на тебя плюют и тебя топчут. Но ты все равно должен быть сильным, встать и идти дальше, потому что это твое любимое дело, работа. И ты должен не смотреть ни на кого.

– Кто виноват, что мы проиграли ?

– Расскажи!

– Ты виноват! Потому что ты приучил, что ты все пенальти всегда отбиваешь.

– Я считаю, что это одна из наших лучших игр была на турнире. По моментам, накалу, содержанию, голы были красивые. Наверное, первый гол, чудак забежал, удар в голову – гол. Из ничего, как обычно, происходят какие‑то голы. Это, наверное, самое обидное.

Думаю, что если бы мы дотерпели первый тайм, то было бы немного полегче. Совсем другое содержание было бы во втором тайме, – сказал бывший голкипер сборной России.

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