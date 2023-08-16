Акинфеев о проигрыше Хорватии на ЧМ-2018: «Одна из наших лучших игр. Голы из ничего – чудак забежал, удар в голову – гол. Было бы легче, если бы дотерпели в 1-м тайме»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Федор Смолов Сборная России по футболу Сборная Хорватии по футболу ЧМ-2018 FIFA Марио Фернандес Матч ТВ Футбол

Игорь Акинфеев вспомнил поражение от Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2018.

Сборная России в четвертьфинальном матче домашнего турнира уступила хорватам в серии пенальти – 3:4. Основное время завершилось со счетом 2:2, в серии 11-метровых Федор Смолов ударил во вратаря, а Марио Фернандес – мимо ворот. Акинфеев отразил один из ударов игроков хорватской сборной.

 – Помнишь, что ты сказал Федору Смолову, который заявил, что хотел бы вернуться в ту секунду, когда он бил пенальти? Он хотел бы его исполнить иначе.

– Помню, что каждый ошибается. И не один Федя играл на поле. Совершенно нормальная история. Я сказал в тот вечер, что это был не лучший его пенальти. Наверное, самый худший удар, который он мог сделать. Но так было!

– Ты сказал, что проигрывает и выигрывает команда?

– Да. Ты не можешь контролировать какие‑то вещи. Про эту Корею чертову могу сказать. Миллиард раз такие мячи ловил, а здесь он проскользнул, улетел. И что теперь?

Я понимаю, что тебя гнобят, на тебя плюют и тебя топчут. Но ты все равно должен быть сильным, встать и идти дальше, потому что это твое любимое дело, работа. И ты должен не смотреть ни на кого.

– Кто виноват, что мы проиграли Хорватии?

– Расскажи!

– Ты виноват! Потому что ты приучил, что ты все пенальти всегда отбиваешь.

– Я считаю, что это одна из наших лучших игр была на турнире. По моментам, накалу, содержанию, голы были красивые. Наверное, первый гол, чудак забежал, удар в голову – гол. Из ничего, как обычно, происходят какие‑то голы. Это, наверное, самое обидное.

Думаю, что если бы мы дотерпели первый тайм, то было бы немного полегче. Совсем другое содержание было бы во втором тайме, – сказал бывший голкипер сборной России.

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13 комментариев

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Lev Zucker
Ну да, то ли дело гол Черышева. 0 удачи…

Хорваты были сильнее, несмотря на отличную игру от нашей сборной и справедливо прошли дальше. Научились бы так грызть соперников в любом матче (как те же Хорваты) может и зацепились бы когда-то за полуфинал.
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Артём Амирджанян
Я так верил в нашу сборную, думал в полуфинал выйдут
+7
-1
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NottinghamForest
Как сказал один мой товарищ по итогам матча: "Все молодцы, Смолов пид....рас"
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Bartez1986
главный чудак пенальти бил в серии
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Алексей Ильин
фернандес официальный кик бил первый раз в жизни, тот который « павлин», сказал, иди бей, фернандес привык слушаться тренеров ( и агентов ) и пошел, и пробил; Пес с ними, давно это было ))) И без этого Игорь одной левой принес значительной части бездарей ЗМС; В 64-ом за серебро на КЕ Бескова поперли! Было время ) Сколько лет прошло, а помниться!
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Marcus Varro
Согласен с Игорем, матч был огненный и нашим не хватило хладнокровия, первый тайм нужно было спокойно доигрывать и уже дожимать во втором.
Ну а пенальти…пижонство одного игрока и все.
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Enchanter WIZZARD
2 тайм - полное доминирование Хорватии, как не забил Перишич 200% момент, до сих пор не ясно. А матч крутой был
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Unai2019
А по мне, так лучший матч сборной на том турнире. Саудовская Аравия и Египет - окей, прошли слабых соперников с отличным счетом, но есть ли в этом достижение? Уругвай - счет на табло, лучше не вспоминать. Испания - незабываемые эмоции в серии пенальти, но по игре - автобус примерно 90 мин, сравняли счет с тупейшего, хоть и справедливого 11-метрового. А с Хорватией было впечатление, что родные "поленья" раскрепостились и побежали играть в футбол против очень классной сборной. Именно таких матчей хотелось бы побольше.
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Barry_Cadny
"Наверное, первый гол, чудак забежал, удар в голову – гол."

Вот это не понял. Первый гол забил Черышев красивым ударом издали. Крамарич сравнял головой. Фернандес и Вида тоже головами забивали.
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Evgeny Trifonov
Ответ Bartez1986
главный чудак пенальти бил в серии
у Вас ошибка в слове чудак. В этом случае там буква М первая
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