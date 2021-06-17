Акинфеев о детском футболе в РФ: «Мужики пузатые бегают за 200 долларов на полях – вот и все развитие. Очень много лозунгов»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о развитии футбола в России.

– Этот момент нам надо переломить, потому что за последние годы очень много девизов, лозунгов, очень много. Все, начиная от Госдумы и заканчивая еще чем-то там, рассказывают, как это все сделать, но никто не делает ничего конкретно.

Нет программ развития детского футбола. Я могу конкретно сказать там: «Мы построили поля». Дальше-то чего? Вы ж эти поля сдаете в аренду кому-то – мужики пузатые бегают за 200 долларов. А дальше-то? Вот как бы и все развитие детского футбола наше.

Плюс новые стадионы. Хорошо, а кто на них играет?

– «Тамбов» играет.

– Ага, наигрался уже.

Понятно, что то поколение (2008 года – прим. Sports.ru) намного сильнее – в 3-4 раза. Там были Аршавин, Кержаков, Семак, Зырянов, я много могу людей назвать. Все классно получилось – и мы выстрелили.

А потом пошел какой-то провал. А провал пошел потому, что, как я сказал, настроили полей, сдают каким-то дядькам, никто ничего не развивает, только лозунги кидают.

На самом деле никто ничего конкретного не предложил, не сделал. Может, кто-то и пытается что-то сделать, но один человек не сделает. Сами знаете, вся эта история превращается в некий бизнес. Вот и все, вот к чему наш футбол пришел, – сказал футболист в беседе на YouTube-канале «Коммент. Шоу».