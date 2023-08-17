Игорь Акинфеев: «Давайте обсудим легендарность, когда мне будет лет 90. Не нравятся все эти слова»

Игорь Акинфеев не хочет обсуждать свою легендарность сейчас.

В июле «Зенит» победил в матче за . Основное время матча завершилось со счетом 0:0, по пенальти победу одержал клуб из Санкт‑Петербурга – 5:4.

– Болельщики считали, что если до серии пенальти доходит, то ЦСКА 99% выигрывает…

– Миф, наверное, какой‑то. Просто если брать все серии пенальти, которые у меня были, то, наверное, игроки не особо хорошо били. Если объективно смотреть на удары. Если смотреть на последний удар в финале Кубка России с «Краснодаром», то он не был в угол, но было сложно в том плане, что при прыжке тебе не надо руку выставлять от себя, а надо это делать под себя. То есть ты можешь и промахнуться, под ребро попасть, еще куда‑то. Тут просто реально хорошо получилось. Не скажу, что это реально сложный удар, просто здесь реально повезло.

– С « » армейцы плохо били, или сыграл хорошо?

– Если он вытащил два пенальти, то, во‑первых, он хорошо сыграл. И не только на серии пенальти, а в матче. Он выручил пару раз «Зенит», довел клуб до пенальти и выиграл эту серию. По ударам если брать, то «Зенит» тоже достаточно хорошо бил.

– В конце прошлого года у него брали интервью, он сказал, что считает лучшим вратарем, «абсолютной легендой».

– Я не могу оценивать какие‑то вещи, тем более свои [качества]. Я могу оценить легендарность какого‑то другого человека. В какой‑то сфере, в любом качестве. Здесь же я понимаю, что мне не так много осталось играть, я действующий футболист. И если кто‑то так считает – пожалуйста. Я не против. Но мне не нравятся эти все слова: «легенда», все остальное.

Много раз говорил, что не люблю своей популярности, потому что мне не хватает открытости к людям. Потому что я тоже хочу выйти в толпу, прийти в те же «Лужники» погулять, хочу наслаждаться жизнью, пройтись по Тверской, сделать еще что‑то. При этом я понимаю, что никогда в жизни этого не сделаю, пока я играю, пока узнаваем. Поэтому хочется открытости к людям.

А эту легендарность давайте потом обсудим, когда мне будет лет 90 и будет пора на другую планету, – заявил Акинфеев.

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