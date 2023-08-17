Игорь Акинфеев: «Давайте обсудим легендарность, когда мне будет лет 90. Не нравятся все эти слова»

Теги ЦСКА Зенит Игорь Акинфеев Михаил Кержаков премьер-лига Россия OLIMPBET Суперкубок России Матч ТВ Футбол

Игорь Акинфеев не хочет обсуждать свою легендарность сейчас.

В июле «Зенит» победил ЦСКА в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Основное время матча завершилось со счетом 0:0, по пенальти победу одержал клуб из Санкт‑Петербурга – 5:4. 

– Болельщики считали, что если до серии пенальти доходит, то ЦСКА 99% выигрывает…

– Миф, наверное, какой‑то. Просто если брать все серии пенальти, которые у меня были, то, наверное, игроки не особо хорошо били. Если объективно смотреть на удары. Если смотреть на последний удар в финале Кубка России с «Краснодаром», то он не был в угол, но было сложно в том плане, что при прыжке тебе не надо руку выставлять от себя, а надо это делать под себя. То есть ты можешь и промахнуться, под ребро попасть, еще куда‑то. Тут просто реально хорошо получилось. Не скажу, что это реально сложный удар, просто здесь реально повезло.

– С «Зенитом» армейцы плохо били, или Михаил Кержаков сыграл хорошо?

– Если он вытащил два пенальти, то, во‑первых, он хорошо сыграл. И не только на серии пенальти, а в матче. Он выручил пару раз «Зенит», довел клуб до пенальти и выиграл эту серию. По ударам если брать, то «Зенит» тоже достаточно хорошо бил.

– В конце прошлого года у него брали интервью, он сказал, что считает Акинфеева лучшим вратарем, «абсолютной легендой».

– Я не могу оценивать какие‑то вещи, тем более свои [качества]. Я могу оценить легендарность какого‑то другого человека. В какой‑то сфере, в любом качестве. Здесь же я понимаю, что мне не так много осталось играть, я действующий футболист. И если кто‑то так считает – пожалуйста. Я не против. Но мне не нравятся эти все слова: «легенда», все остальное.

Много раз говорил, что не люблю своей популярности, потому что мне не хватает открытости к людям. Потому что я тоже хочу выйти в толпу, прийти в те же «Лужники» погулять, хочу наслаждаться жизнью, пройтись по Тверской, сделать еще что‑то. При этом я понимаю, что никогда в жизни этого не сделаю, пока я играю, пока узнаваем. Поэтому хочется открытости к людям.

А эту легендарность давайте потом обсудим, когда мне будет лет 90 и будет пора на другую планету, – заявил Акинфеев.

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26 комментариев

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Даниил Гутин
Да чтоб все вратари были как Акинфеев
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Oleg Olegov
Так Акинфеев столько играет, что, кажется, ему 90 лет будет через пару сезонов. Сразу после Жиркова.
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Mark Safa
Ответ Oleg Olegov
Так Акинфеев столько играет, что, кажется, ему 90 лет будет через пару сезонов. Сразу после Жиркова.
Жиркову 900 лет, самого йоду пережил😟
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Black Phoenix
Вы прикиньте: Акинфеев начал играть в то время, когда Зенит и ЦСКА не считались российскими гегемонами, и не имели трофеев в РПЛ, а Россия не выходила в четверть-финалы Евро, ЧМ, и не брала еврокубки в футболе. Динозаврище!
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Agent Smith
Акинфеев - мой любимый российский футболист⚽️
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analogia
Ответ Teodrakis
Для легендарности ни побед в лч, ни в чм...тупо несменяемость в стабильном клубе. И в сборной, все мы знаем, что треть матчей он не был сильнейшим вратарем и, как и большинство игроков, хунтой через агентов вцепились в свои места. Кто любит футбол, а не по-девчачьи фанатеет от звезд, те понимают, что время сгладило все эти моменты. Это как назвать легендарными Березуцких и Игнашевича.
Как Лев Яшин является легендарностью для болельщиков Динамо, так и для болельщиков ЦСКА Акинфеев абсолютно точно будет являться легендарной личностью, о нем будут вспоминать и через 20 и 50 лет, он уже вписал свое имя в историю клуба, а так же является самым преданным футболистом из 10 топ-лиг мира, он выиграл в 21 веке больше трофеев чем тот же Спартак, его точно не забудут, и для этого необязательно выиграть ЛЧ, тем более, что европейский кубок у него все таки есть.
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Vitamin_B
за что всегда нравился Игорь, это за скромность и преданность. Достойно уважения!
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Даниил Гутин
Ответ kodgong
которые сидят в тепле и не хотят конкуренции на протяжении всей карьеры?)) он и есть лимитчик, никуда не уехавший
Способные стабильно держать уровень 20 лет даже после тяжёлых травм. Если бы это было не так, то он бы не был основным вратарём столько лет
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Тамерлан Поздняков
Самый крутой человек в российском футболе! Игорь Владимирович, оставайся таким!
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Mark Safa
Ответ Платон
Акинфеев хороший вратарь, но то что он вытащил Россию в четверть финал, это не чего не значит. извините, если со мной кто то не прав, я просто высказал свое мнение, желаю всем удачи 🤗
Что ты вообще несёшь 🤔
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Артем Шелудков
Ответ Teodrakis
Для легендарности ни побед в лч, ни в чм...тупо несменяемость в стабильном клубе. И в сборной, все мы знаем, что треть матчей он не был сильнейшим вратарем и, как и большинство игроков, хунтой через агентов вцепились в свои места. Кто любит футбол, а не по-девчачьи фанатеет от звезд, те понимают, что время сгладило все эти моменты. Это как назвать легендарными Березуцких и Игнашевича.
А Ибрагимович для тебя легенда? У него тоже ни ЛЧ, ни ЧМ нет
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Салесар
Ответ Teodrakis
Для легендарности ни побед в лч, ни в чм...тупо несменяемость в стабильном клубе. И в сборной, все мы знаем, что треть матчей он не был сильнейшим вратарем и, как и большинство игроков, хунтой через агентов вцепились в свои места. Кто любит футбол, а не по-девчачьи фанатеет от звезд, те понимают, что время сгладило все эти моменты. Это как назвать легендарными Березуцких и Игнашевича.
Легендарность понятие относительное. Легендарен ли Акинфеев на фоне Буффона или Касильяса? Естественно нет. Легендарен ли он ли для российского футбола и цска? Само собой, легендарнее найти сложно. Да даже за пределами России, Акинфеев один из немногих российских футболистов, которых массово знают и уважают иностранцы. Да и по количеству сезонов проведенных за один клуб в Европе Акинфеев рекордсмен, если я не ошибаюсь. И за место в сборную он никогда не цеплялся, после 18 года мог спокойно еще играть не один год, но сам ушел, освободив место молодым
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Артем Шелудков
Ответ kodgong
которые сидят в тепле и не хотят конкуренции на протяжении всей карьеры?)) он и есть лимитчик, никуда не уехавший
Ты-то наверное каждый год меняешь работу, идя на повышение?
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Юра Зыков
Ответ kodgong
которые сидят в тепле и не хотят конкуренции на протяжении всей карьеры?)) он и есть лимитчик, никуда не уехавший
А были предложения?
судьба у него такая,когда кто то интересовался Игорь кресты рвал.
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Agent Smith
Ответ Даниил Гутин
Да чтоб все вратари были как Акинфеев
И полевые⚽️
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юра георгиевский
Правильно сказал. А то запарили каждый день, как попугаи одно и тоже талдычат везде: «легенда», «легенда», «легенда». Что на ТВ балбесы, что их повторялы- диванные эксперты, такие же. Сейчас дожили до того, что такие слова ничего толком не значат: звезда, легенда, полностью девальвировали эти понятия.
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Артем Гладских
хороший вратарь. Лучший в России.
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Алексей Петров
Рост не позволяет прыгать когда по 9кам бьют?
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Крыс Пол
Всем бы такой оптимизм, как у Игоря
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